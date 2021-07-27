В свою очередь ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов заметил, что реализации негативного сценария, возможно, удастся избежать.
Подъем уровня мирового океана из-за глобального потепления может угрожать безопасности Санкт-Петербурга и Архангельска. Таким мнением с URA.RU поделился директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин.
Валенски добавила, что "в настоящее время имеющиеся вакцины очень хорошо работают в плане защиты от тяжелого протекания болезни и летального исхода", однако есть "большие опасения относительно появления новой разновидности" коронавируса.
Россияне не верят в банковскую информбезопасность Российские граждане верят в стабильность банков, по крайней мере в течение следующих 12 месяцев, но сомневаются, что финансовые организации могут сберечь их персональные данные.