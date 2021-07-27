В США опасаются, что вакцины перестанут защищать от новых штаммов коронавируса

Валенски добавила, что "в настоящее время имеющиеся вакцины очень хорошо работают в плане защиты от тяжелого протекания болезни и летального исхода", однако есть "большие опасения относительно появления новой разновидности" коронавируса.