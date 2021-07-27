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РИА Новости

Климатолог Кокорин: Петербург и Архангельск может затопить из-за глобального потепления

Подъем уровня мирового океана может угрожать безопасности Санкт-Петербурга и Архангельска.
РИА Новости
Эксперт отметил, что, согласно худшим оценкам, подъем океана может составить от трех до пяти метров.
Smotrim.ru
Вопрос возникнет, как сохранить историческое наследие.
UfaTime.ru
В свою очередь ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов заметил, что реализации негативного сценария, возможно, удастся избежать.
Татар-информ

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Подъем уровня мирового океана из-за глобального потепления может угрожать безопасности Санкт-Петербурга и Архангельска. Таким мнением с URA.RU поделился директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин.
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