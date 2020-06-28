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Климатолог предсказал разрушение городов Сибири

Потепление климата в Сибири приведет к таянию вечной мерзлоты, что может разрушить города и села в регионе. Такое мнение высказал в воскресенье, 28 июня, шведский климатолог Юхан Киленшерна в интервью газете Svenska Dagbladet.В источнике
Подробнее о событии

Эксперт: активное таяние вечной мерзлоты может сказаться на жизни городов Сибири

ТАСС15:56

Климатолог предсказал разрушение городов Сибири

Известия13:38

Ученый назвал условие разрушения сибирских городов

РИА Новости10:42

Российским городам предрекли разрушение

Вести.Ru11:58

Ученый рассказал о грозящем городам Сибири масштабном разрушении

Московский Комсомолец11:06

Ученый назвал причины возможного разрушения городов в Сибири

Lenta.ru12:13

«Очень странные дела творятся здесь»: The New York Times рассказала о рекордном потеплении на севере Сибири

Тайга.инфо02:50
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Трамп обвинил Обаму в слабости перед Россией

Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон в свое время настоял на исключении России из «группы восьми» (G8) по той причине, что Москва фактически полностью переиграла на внешнеполитической арене экс-президента США Барака Обаму.
Известия10:15
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Немецкий «колбасный король» оказался в центре скандала

Немецкий миллиардер Клеменс Тоннис (Clemens Toennies), которого в Германии называют «колбасным королем», оказался в центре скандала из-за мощной вспышки коронавируса на одном из его мясоперерабатывающих заводов.
Lenta.ruвчера в 06:59
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Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским

Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК России.
РИА Новости09:23
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