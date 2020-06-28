Климатолог предсказал разрушение городов Сибири
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Климатолог предсказал разрушение городов Сибири
На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды
Потепление климата в Сибири приведет к таянию вечной мерзлоты, что может разрушить города и села в регионе. Такое мнение высказал в воскресенье, 28 июня, шведский климатолог Юхан Киленшерна в интервью газете Svenska Dagbladet.В источнике
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