Климатолог предсказал разрушение городов Сибири

Потепление климата в Сибири приведет к таянию вечной мерзлоты, что может разрушить города и села в регионе. Такое мнение высказал в воскресенье, 28 июня, шведский климатолог Юхан Киленшерна в интервью газете Svenska Dagbladet.