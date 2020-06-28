Общество
ИзвестияКлиматолог предсказал разрушение городов Сибири
Потепление климата в Сибири приведет к таянию вечной мерзлоты, что может разрушить города и села в регионе. Такое мнение высказал в воскресенье, 28 июня, шведский климатолог Юхан Киленшерна в интервью газете Svenska Dagbladet.
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Общество
Стоимость «Ангары-А5» в три раза превышает стоимость «Протона-М»
Стоимость изготовления ракеты «Протон-М» составляет 2,33 млрд руб. по заключённому в апреле 2020 года контракту.
RT на русском 18:31
Происшествия
В Тульской области нашли тело пропавшей три дня назад девочки
В Тульской области правоохранительные органы обнаружили тело 13-летней девочки, которая пропала 25 июня.
РБК 17:36
Общество
На Аляске требуют перенести памятник главе русских поселений Баранову
Газета.Ru вчера в 05:37
Гаджеты
Бюджетная версия новой Xbox Series X получит 7,5 Гбайт ОЗУ
Помимо стандартной версии игровой приставки на рынок выйдет и ее удешевленная версия.
Astera 04:39
Гаджеты
Признаки того, что ваш сотовый телефон прослушивается
Помехи Если вы разговариваете с кем-то по телефону и часто слышите какие-то шипения, щелчки, то обратите на это своё внимание.
SM News 26 июня в 08:20
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 13:23
Политика
Путин: нет оснований говорить, что коронавирус был кем-то вброшен
Президент России Владимир Путин не видит оснований для утверждений об искусственном происхождении коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 07:29
Кино
Марго Робби снимется в новых «Пиратах Карибского моря»
Газета Metro 07:36
Политика
В Польше придется проводить второй тур выборов президента
В Польше придется проводить второй тур выборов президента.
Вести.Ru 18:38
Игры
Стала известна возможная дата выпуска новой Call of Duty
В интернете появилась информация о вероятной дате выпуска на рынок новой части популярной серии игр Call of Duty.
Дни24 08:11
Футбол
Радимов: Талалаев кинет «Крылья Советов», как сделал это с «Химками»
Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал возможное назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера «Крыльев Советов».
Metaratings 09:20
Космос
Камеры «Луны-25» снимут оседающую пыль естественного спутника Земли
В октябре 2021 года Роскосмос планирует отправить на Луну автоматическую станцию "Луна-25", которая станет первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли.
ТАСС 18:35
Происшествия
Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса
Одинцовский городской суд Подмосковья вернул в прокуратуру дело о краже имущества гендиректора "Роснано" Анатолия Чубайса на 70 млн рублей.
Газета.Ru 08:48
Энергетика
Добытчик сланцевой нефти в США Chesapeake Energy объявил о банкротстве
Американская компания Chesapeake Energy, занимающаяся разведкой и добычей сланцевых нефти и газа, попросила о защите на основании главы 11 закона о банкротстве США, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.
ТАСС 17:05
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» и вышел в полуфинал Кубка Англии
В матче 1/4 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» одержал гостевую победу над «Ньюкаслом» со счетом 2:0. На 37-й минуте Жезус упал в штрафной «сорок», получив толчок в спину от Шёра и заработав пенальти.
LiveSport.ru 15:29
Политика
Трамп заявил, что при Обаме США были слабы перед Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россию исключили из "Большой восьмерки" из-за ее побед на внешнеполитической арене.
РИА Новости 14:38
Футбол
Алексей Еськов назначен главным арбитром матча ЦСКА – «Спартак»
Говорит Москва 14:49
Кино
Наследники писателя Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix
Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix в связи нарушением их прав в предстоящем фильме о младшей сестре Шерлока Холмса.
iReactor вчера в 02:52
Происшествия
На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды
Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие.
Российская газета 06:22
Финансы
Названы главные риски для рубля в июле и его критический курс
Основным же риском для рубля может стать резкая смена настроений на глобальных финансовых рынках и рынке энергоносителей.
Российская газета вчера в 23:00
Происшествия
Из горящей квартиры в Москве было спасено семь человек
«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей, соседних и вышерасположенных квартир были спасены 7 человек», — цитирует РИА Новости пресс-службу московского главка МЧС.
RT на русском 19:18
Здоровье
Названы продукты, провоцирующие преждевременное старение
Преждевременное старение могут вызвать определенные продукты, которые нужно исключить из рациона.
iReactor 04:54
Политика
Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США
По словам Меркель, в иной реальности Вашингтон может не стремиться, как это было ранее, заявлять о себе как о мировом лидере.
Evo-rus.com 15:18
Политика
Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре РФ и талибов
Разведка США не докладывала президенту Дональду Трампу о том, что Россия якобы предлагала награду связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Известия вчера в 22:53
Общество
В МИД назвали число оставшихся после ЧМ-2018 в России иностранцев
«Россию до сих пор не покинули более 2 тыс. иностранцев, которые въехали в страну в 2018 году без виз по паспортам болельщиков чемпионата мира по футболу», — сказал Иванов.
РБК 16:40
Наука
На Солнце обнаружили новые частицы
Благодаря детектору Borexino, расположенному в подземной лаборатории в Италии, ученым удалось зарегистрировать нейтрино, участвующие в цикле CNO.
ИнфоСМИ 26 июня в 14:03