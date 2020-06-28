Общество
ИзвестияКлиматолог предсказал разрушение городов Сибири
Потепление климата в Сибири приведет к таянию вечной мерзлоты, что может разрушить города и села в регионе. Такое мнение высказал в воскресенье, 28 июня, шведский климатолог Юхан Киленшерна в интервью газете Svenska Dagbladet.
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с чего всё началось
Швед подчеркивает, что изменения могут отразиться и на грунте, что якобы ударит по городам и объектам инфраструктуры региона, вплоть до предполагаемого разрушения, пишет Svenska Dagbladet.ТК Звезда11:13
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Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
РИА Новости вчера в 14:26
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Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
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На одном из опубликованных снимков Шубская и Овечкин с малышом запечатлены все вместе, на втором – Настасья позирует с сыном без мужа.
RuNews24.ru 10:01
Политика
Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока -2»
Германия готова принять санкции против США в ответ на ограничения по «Северному потоку-2», пишет Bloomberg.
ToDay News Ufa 08:41
Общество
Пенсионерам в РФ, получающим выплаты на карту, готовят нововведение
Нововведение в отношении банковских карт может затронуть и российских пенсионеров, которым выплаты идут «на пластик».
ФАН 08:42
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Доктор Мясников объяснил, как распознать опасные родинки
РИА Новости 03:00
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru 02:26
Футбол
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В составе проигравших дублем отметился Виктор Цыганков (4-я и 86 минуты), у победителей отличились Егор Картушов (12) и Андрей Гитченко (90+2), еще один мяч в собственные ворота срезал нападающий киевлян Ибрагим Каргбо (26).
Советский спорт 14:21
Футбол
Еськов назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Спартак»
Стало известно, кто будет назначен главным арбитром матча 25-го тура Российской премьер-лиги между московскими ЦСКА и «Спартаком».
RT на русском 14:36
Футбол
Марио Гомес завершил карьеру после выхода «Штутгарта» в Бундеслигу
Нападающий «Штутгарта» Марио Гомес завершил карьеру, сообщается на официальном сайте немецкой команды.
Чемпионат 14:13
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
Шоу-бизнес
49-летняя Лера Кудрявцева впервые показала свою невестку
Лера Кудрявцева показала свою невестку В микроблоге в Instagram телеведущая активно делится своими впечатлениями от отдыха в Адлере.
Вокруг ТВ 11:06
Футбол
Капитан «Сельты» подверг критике Смолова за игру против «Барселоны»
Российская газета 08:15
Происшествия
Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским
Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК России.
РИА Новости 09:23
Политика
Путин рассказал о правиле не летать в одном самолете с премьером
Президент России Владимир Путин объяснил, почему он никогда не полетит с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным в одном самолете.
Известия 08:11
Политика
Зеленский «забыл» о двух регионах при обращении к украинцам
Президент Украины Владимир Зеленский «забыл» о двух регионах при обращении к украинцам по случаю Дня Конституции.
Lenta.ru 13:14
Армия и оружие
«Роса-РБ-М» и «Трио»: о белорусских средствах борьбы с мини-беспилотниками
Недавно в Белоруссии был принят на вооружение мобильный комплекс обнаружения маловысотных целей «Роса-РБ-М», разработанный КБ «Радар».
Военное обозрение 09:23
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Турции
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 около берегов Турции.
RT на русском 14:35
Происшествия
«Умершая» москвичка ожила при появлении врачей и полиции
Прибывшие на вызов полицейские и врачи стали осматривать «умершую», и в этот момент она пришла в себя.
Lenta.ru 08:34
Происшествия
Московская пенсионерка обвинила внука в сексуальном насилии
По данным телеканала, 75-летняя женщина сообщила полицейским, что шесть месяцев подвергалась сексуальному насилию со стороны 29-летнего внука, но боялась заявить об этом раньше из-за страха перед насильником.
Lenta.ru 11:10
Шоу-бизнес
Жорин отреагировал на слова Костенко в деле об алиментах Тарасова
Костенко считает приговор нечестным по отношению к своим детям. Жорин отреагировал на слова Костенко в деле об алиментах.
ВладТайм 03:11
Футбол
«Урал» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ
Екатеринбургский "Урал" обыграл "Тамбов" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1.
Газета.Ru 11:39
Происшествия
Под Челябинском задержан гражданин, убивший хаски на глазах у хозяйки
REGNUM вчера в 10:03
Политика
В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу
Ранее Коларж перенес ответственность за снос памятника маршалу Коневу на Россию, якобы из-за того, что посольство нашей страны в Чехии отказалось разместить монумент на своей территории.
РИА Новости 07:47
Общество
ЦИК: 28,46% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
За три дня голосования по поправкам в Конституцию России своим правом воспользовались 28,46% избирателей.
FlashNord 07:46
Политика
Пелоси обвинила Трампа в игнорировании любых подозрений в адрес РФ
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси обвинила американского лидера Дональда Трампа в том, что он склонен игнорировать любые обвинения в адрес России.
News.ru 13:11
Происшествия
Экологи Greenpeace заявили о незаконном сбросе воды в Норильске
ИА Красная Весна 06:51
Общество
Голикова рассказала о страшном периоде пандемии коронавируса в России
Вице-премьер России Татьяна Голикова в воскресенье, 28 июня, рассказала о страшных первых полутора месяцах пандемии коронавирусной инфекции в стране.
Известия 10:02