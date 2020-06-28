Стокгольм, 28 июня 2020, 19:55 — REGNUM Потепление климата в Сибири вызовет таяние вечной мерзлоты, это может стать причиной разрушения городов в этом регионе, пишет шведская газета Svenska Dagbladet со ссылкой на климатолога Юхана Киленшерна.

Климатолог предупредил об угрозе разрушения городов в Сибири

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