Общество
REGNUMКлиматолог предупредил об угрозе разрушения городов в Сибири
Стокгольм, 28 июня 2020, 19:55 — REGNUM Потепление климата в Сибири вызовет таяние вечной мерзлоты, это может стать причиной разрушения городов в этом регионе, пишет шведская газета Svenska Dagbladet со ссылкой на климатолога Юхана Киленшерна.
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В Швеции предупредили, что потепление скажется на жизни городов Сибири
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