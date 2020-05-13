Этим летом в России участятся природные катаклизмы. На страну могут обрушиться смерчи и ураганы, в одних регионах возможны сильные ливни, а в других — засуха. Такой прогноз URA.RU дал климатолог, сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.

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Летом в России может возрасти число природных катаклизмов, ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в некоторых регионах засуха. Такой прогноз озвучил климатолог, сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.

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