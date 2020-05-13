Общество

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Летом в России может возрасти число природных катаклизмов, ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в некоторых регионах засуха. Такой прогноз озвучил климатолог, сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.
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Летом на Россию обрушатся ливни, смерчи и ураганы. Прогноз климатолога

Этим летом в России участятся природные катаклизмы. На страну могут обрушиться смерчи и ураганы, в одних регионах возможны сильные ливни, а в других — засуха. Такой прогноз URA.RU дал климатолог, сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.
URA.Ruвчера в 07:31

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Климатолог предупредил россиян о природных катаклизмах летом

РБКвчера в 21:20

Летом на Россию обрушатся ливни, смерчи и ураганы. Прогноз климатолога

URA.Ruвчера в 07:31

Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом

Lenta.ruвчера в 19:40

Климатолог предупредил россиян о разрушительных природных катаклизмах

РИА Новостивчера в 18:37

Климатолог спрогнозировал природные катаклизмы в России этим летом

Телеканал 360°вчера в 15:39

Климатолог рассказал, какой может быть погода в России этим летом

RT на русскомвчера в 10:19

Климатолог предупредил россиян о природных катаклизмах летом

Известиявчера в 20:36
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Политика

Украина пригрозила Турции лишением туристов из-за песни «Катюши»

Газета.Ru вчера в 23:46
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Гаджеты

Новый смартфон Honor X10 засветился на рендерах

В Сети опубликовали некоторые детали о предстоящем смартфоне Honor X10, который до сих пор не рассекречен производителем.
Rusargument вчера в 15:10
1
Общество

Первый российский танкер типа «Афрамакс» спущен на воду

Первый российский танкер типа «Афрамакс» «Владимир Мономах» спущен на воду со стапеля судоверфи «Звезда» в Приморском крае.
Полит.ру вчера в 09:04
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Гаджеты

Realme привезла в РФ сверхбыстрые смартфоны среднего класса

Компания Realme представила на российском рынке три смартфона среднего класса. Речь идет о Realme 6i, 6 и 6 Pro.
Piter.tv вчера в 08:45
9
Общество

В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения

Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:59
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Происшествия

В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ

Inc-news.ru вчера в 08:40
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Общество

На сайт «Бессмертного полка» загрузили фото нацистов

Благодаря работе волонтеров удалось предотвратить публикацию сотен изображений нацистов и связанных с ними картинок, но некоторые фото на сайт «Бессмертного полка» всё же просочились.
МордовМедиа вчера в 15:27
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Происшествия

В Челябинске за избиение дубинкой задержанного арестован полицейский

В Челябинске возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением спецсредств, в отношении сотрудника полиции, жестоко избившего задержанного.
Российская газета вчера в 08:57
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Здоровье

В Чечне умер от коронавируса замглавврача станции скорой помощи

В Чечне скончался от коронавируса заместитель главного врача Республиканской станции скорой медицинской помощи Рамзан Айдамиров.
Росбалт вчера в 22:59
Общество

Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости вчера в 13:15
2,4K
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова вместе с Джиганом переехала на дачу

В Сети обсуждают воссоединение скандальной пары. Поклонники внимательно следят за отношениями рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой.
Городовой вчера в 06:01
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Экономика

На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости вчера в 11:48
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Общество

Малышева рассказала, как правильно использовать перчатки

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, как носить и снимать перчатки, чтобы они действительно защитили человека.
Мойка78 вчера в 22:40
2
Здоровье

В США дали новый прогноз по числу жертв коронавируса

Егор Алеев / ТАСС В США к началу августа число жертв коронавируса достигнет 147 тысяч человек.
РЕН ТВ вчера в 18:58
Политика

В Сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за COVID-19

Сенатор США Линдси Грэм сообщил во вторник, что внес законопроект о санкциях против КНР за распространение коронавируса COVID-19.
РИА Новости вчера в 16:57
13
Политика

Трубоукладчик «Газпрома» встал к причалу в немецком порту Мукран

"Академик Черский" встал у самого большого по протяженности причала, на котором имеется железнодорожная колея, в том числе и российской ширины.
Интерфакс вчера в 12:23
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Политика

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости 11 мая в 09:40
5,8K
Политика

США поделились данными о состоянии Путина после госпитализации Пескова

США поделились данными о самочувствии президента России Владимира Путина после информации о госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Lenta.ru вчера в 13:14
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Кино

Определён самый популярный фильм на самоизоляции

Life.ru вчера в 21:21
24
Общество

Московское метро назвало закупочные цены масок

Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета вчера в 15:06
2K
Игры

Sony представила бренд для внутренних студий PlayStation Studios

News.ru вчера в 09:39
Общество

Илон Маск открыл завод Tesla вопреки запрету властей

Piter.tv вчера в 15:51
41
Общество

В Курганской области бессрочно продлили режим самоизоляции

В Курганской области режим обязательной самоизоляции продлили до особого распоряжения.
Коммерсантъ Челябинск вчера в 04:51
19
Общество

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
2,8K
Армия и оружие

Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году

Летом 1942 года армия оказалась в окружении, Власов попал в плен и добровольно перешел на сторону Третьего рейха.
РИА Новости 11 мая в 18:19
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Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru вчера в 06:59
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Общество

Раскрыт срок создания реально действующего лекарства от коронавируса

"Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19", - сказал вирусолог.
Газета.Ru вчера в 18:31
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Происшествия

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Тверской области

В Тверской области сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт.
RT на русском вчера в 10:01
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Политика

Поклонская рассказала о своем первом интервью украинскому журналисту

Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту.
Вести.Ru 11 мая в 11:26
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Здоровье

Главный инфекционист США посчитал заниженным число жертв коронавируса

Главный инфекционист США Энтони Фаучи посчитал заниженным число жертв коронавируса в стране.
Lenta.ru вчера в 21:05
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Как работают Яндекс.Новости?
Главное