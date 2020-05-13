Общество

ИзвестияИзвестияКлиматолог предупредил россиян о природных катаклизмах летом

Летом в России может возрасти число природных катаклизмов, ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в некоторых регионах засуха. Такой прогноз озвучил климатолог, сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.
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Летом на Россию обрушатся ливни, смерчи и ураганы. Прогноз климатолога

Этим летом в России участятся природные катаклизмы. На страну могут обрушиться смерчи и ураганы, в одних регионах возможны сильные ливни, а в других — засуха. Такой прогноз URA.RU дал климатолог, сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.
URA.Ru07:31

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Климатолог предупредил россиян о природных катаклизмах летом

РБК21:20

Летом на Россию обрушатся ливни, смерчи и ураганы. Прогноз климатолога

URA.Ru07:31

Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом

Lenta.ru19:40

Климатолог предупредил россиян о разрушительных природных катаклизмах

РИА Новости18:37

Климатолог спрогнозировал природные катаклизмы в России этим летом

Телеканал 360°15:39

Климатолог рассказал, какой может быть погода в России этим летом

RT на русском10:19

Климатолог предупредил россиян о природных катаклизмах летом

Известия20:36
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Политика

США поделились данными о состоянии Путина после госпитализации Пескова

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Общество

Глава Гидрометцентра пообещал россиянам неоднородное лето

Предстоящее лето будет неоднородным, с периодами похолодания и потепления, заявил главный научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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ВМС Колумбии объяснили, как три катера с оружием оказались в Венесуэле

Три катера, пришвартованные у речного контрольного поста на реке Мета, были унесены на территорию Венесуэлы течением, заявили Военно-морские силы Колумбии 10 мая.
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Самоизоляция в Горном Алтае стала бессрочной

Режим в Республике Алтай самоизоляции продлён до особого распоряжения.
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RFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии.
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США пока не потребовались российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые, по предварительным данным, стали причиной пожаров в двух больницах — в Москве и Санкт-Петербурге.
Lenta.ru 20:14
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Здоровье

В Бурятии число заражённых выросло до 736 человек

В Бурятии за сутки число заражённых COVID-19 выросло ещё на 49 человек.
Аргументы и Факты - Бурятия 21:42
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Экономика

Всего пять отраслей в Алтайском крае нарастили свою прибыль в предкризисный период 2020 года

Крупные и средние организации Алтайского края лишь в пяти отраслях смогли показать положительное финансовое сальдо в период января-февраля текущего года в сравнении с тем же периодом 2019 года, следует из публикации Алтайкрайстата.
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Политика

Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
Коммерсантъ 06:17
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Политика

Наемник рассказал о роли Гуайдо в подготовке переворота в Венесуэле

Детали вторжения в Венесуэлу обсуждались в ходе встречи в Вашингтоне лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо и руководителя охранной фирмы Silvercorp Джорданом Гудро, заявил один из наемников, задержанных после высадки в Боливарианской Республике, Антонио Секеа 12 мая в видео допроса, продемонстрированного гостелевидением южноамериканской страны.
ИА Красная Весна 16:31
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Минкомсвязь запустила сервис для оформления выплат на детей

Минкомсвязь России на едином портале госуслуг запустила на отдельной странице сервис, через который родители смогут оформить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
ТАСС 09:38
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Политика

В Совете Федерации оценили новую стратегию безопасности Польши

Ностальгической болью, вызванной Россией, является новая стратегия национальной безопасности Польши, заявил член Совфеда Владимир Джабаров 12 мая в интервью RT.
ИА Красная Весна 18:07
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В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ

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Клопп сделал выбор между Месси и Роналду

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сделал выбор между нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.
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Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми

Сразу после завершения выступления президент России подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки российских семей с детьми.
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Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
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Политика

Поклонская рассказала о своем первом интервью украинскому журналисту

Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту.
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Политика

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По информации ТАСС, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен заявила, что против Германии может быть запущена санкционная процедура за нарушение законодательства ЕС.
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Политика

В Сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за COVID-19

Сенатор США Линдси Грэм сообщил во вторник, что внес законопроект о санкциях против КНР за распространение коронавируса COVID-19.
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Экономика

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Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в некоторых случаях до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов.
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Политика

Белый дом ответил на вопрос о здоровье Путина

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Общество

Вахтовики «Велесстроя» на митинге потребовали вывезти их из Сабетты

Рабочим с отрицательным результатом на коронавирус не дают уехать домой В поселке Сабетта вахтовики компании "Велесстрой" (подрядчик ПАО "НОВАТЭК") устроили митинг, потребовав вывезти тех, у кого был отрицательный тест на коронавирус.
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Российские авиакомпании в апреле сократили перевозки на 91,8%

В целом же рынок авиаперевозок в апреле сократился на 91,8%, до 771,2 тыс. перевезенных пассажиров.
ТАСС 11:03
Космос

Систему мониторинга космической погоды создадут в МГУ

Госкорпорация «Роскосмос», Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и Московский государственный университет имени Ломоносова заключили соглашение о сотрудничестве для создания систем оперативного мониторинга космической погоды на базе малых космических аппаратов типа CubeSat разработки тематического центра МГУ.
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Фролова оштрафовали на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей

«Крылья Советов» оштрафовали своего вратаря Евгения Фролова на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей страны.
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Девелоперы просят не разрешать арендаторам расторгать договоры

В письме владельцы коммерческой недвижимости обращают внимание на то, что пунктом 3 статьи 18 законопроекта предлагается добавить в статью 19 Федерального закона №98-ФЗ часть 5, в которой арендатор по договору аренды недвижимого имущества сможет отказаться от исполнения такого договора, то есть в одностороннем порядке расторгнуть его без штрафов.
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«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта

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Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году

Летом 1942 года армия оказалась в окружении, Власов попал в плен и добровольно перешел на сторону Третьего рейха.
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