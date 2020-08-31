Климатолог предупредила о суровой зиме в России
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Зима в России наступит 7 ноября и, скорее всего, будет суровой, так как лето было жарким, сообщила метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова.В источнике
С чего всё началось
Климатолог: когда в России ударят первые морозы
Климатолог считает, что грядущая зима с высокой вероятностью окажется суровой. Первые морозы могут прийти уже в начале ноября. Россиянам придется достать шубы из шкафов, рассказала URA.RU метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова.
URA.Ruвчера в 10:33
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