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Ведомости
Ведомости

Климатолог предупредила о суровой зиме в России

Зима в России наступит 7 ноября и, скорее всего, будет суровой, так как лето было жарким, сообщила метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Климатолог: когда в России ударят первые морозы

Климатолог считает, что грядущая зима с высокой вероятностью окажется суровой. Первые морозы могут прийти уже в начале ноября. Россиянам придется достать шубы из шкафов, рассказала URA.RU метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова.
URA.Ruвчера в 10:33
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RT на русском

В Гидрометцентре прокомментировали прогноз о «суровой зиме»

RT на русском04:39
РИА Новости

Гидрометцентр прокомментировал прогноз климатолога о «суровой зиме»

РИА Новости04:12
URA.Ru

Климатолог: когда в России ударят первые морозы

URA.Ruвчера в 10:33
Царьград

Климатолог рассказал, когда в России наступит зима: "Будет суровой, но…"

Царьград22:16
Газета.Ru

Климатолог рассказала, какую зиму ждать россиянам

Газета.Ruвчера в 16:56
Ридус

Климатолог предсказала, какой в России будет грядущая зима

Ридусвчера в 11:48
РБК

Климатолог заявила о грядущей «суровой зиме» в России

РБК22:44

России пообещали катастрофу с налогами

Глава центра, директор Института экономики роста имени Столыпина Анастасия Алехнович отметила, что программы господдержки, которые пообещали компаниям (кредиты на зарплату, отсрочка налогов), позволили многим из них пережить кризис.
Lenta.ru03:04
23

Дегтярев объявил о полной отмене карантина в Хабаровском крае

Дегтярев стал исполняющим обязанности главы Хабаровского края после ареста предыдущего губернатора Сергея Фургала, которого обвинили в организации заказных убийств и нападений на бизнесменов в 2000-х годах.
РБК01:28
42

Аэрографитовый солнечный парус сочли пригодным для межзвездных полетов

Оказалось, что такие аппараты способны совершать как полеты внутри Солнечной системы, так и межзвездные путешествия без дополнительной тяги, а также при метровых размерах и собственной массе около грамма переносить в десятки раз более массивную нагрузку.
N+129 августа в 07:39
2

СК два месяца не мог предъявить Фургалу ключевое обвинение в убийстве

Следствие до сих пор не может предъявить экс-губернатору Сергею Фургалу обвинение по ключевому эпизоду - убийству бизнесмена Евгения Зори, поскольку ранее прокуратура Хабаровска признала Фургала не причастным к этому преступлению.
Интерфакс03:34
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