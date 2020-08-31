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Ведомости
Ведомости

Климатолог предупредила о суровой зиме в России

Зима в России наступит 7 ноября и, скорее всего, будет суровой, так как лето было жарким, сообщила метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Климатолог: когда в России ударят первые морозы

Климатолог считает, что грядущая зима с высокой вероятностью окажется суровой. Первые морозы могут прийти уже в начале ноября. Россиянам придется достать шубы из шкафов, рассказала URA.RU метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова.
URA.Ruвчера в 10:33
Подробнее о событии
ФАН

Тишковец опроверг заявление климатолога о предстоящей суровой зиме в РФ

ФАН08:45
Царьград

"Дождь прошёл - и значит, будет засуха?": Вильфанд вынес свой "зимний" вердикт

Царьград04:53
Lenta.ru

В Гидрометцентре посмеялись над прогнозом о суровой зиме в России

Lenta.ru07:11
Ридус

В Гидрометцентре прокомментировали прогноз о «суровой зиме»

Ридус06:05
Газета.Ru

Метеорологи посмеялись над прогнозом о суровой зиме в России

Газета.Ru07:52
РИА Новости

Климатолог оценил прогноз о «суровой зиме» в России

РИА Новости05:27
URA.Ru

Климатолог: когда в России ударят первые морозы

URA.Ruвчера в 10:33

Сын Цоя подтвердил факт обращения к Путину из-за фильма Учителя

Александр Цой, сын Виктора Цоя, подтвердил "Газете.Ru", что он безусловно разделяет тезисы, изложенные в письме к президенту Владимиру Путину, которого просят не допустить выхода в свет фильма Алексея Учителя о лидере группы "Кино".
Сын Цоя подтвердил факт обращения к Путину из-за фильма Учителя
Газета.Ru13:30
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«Газпром» перечислил польской компании 100 млрд рублей по решению суда

Польская компания PGNiG получила от "Газпрома" 100 млрд рублей по решению Стокгольмского арбитража, сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы финансово-экономического департамента российской компании Александра Иванникова.
Российская газета11:27
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ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ru13:04
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUM09:24
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Тихановская предостерегла Россию от отправки силовиков в Белоруссию

Ранее российский президент в интервью телеканалу "Россия 1" сообщил, что по запросу белорусского лидера Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости.
РИА Новости03:42
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«Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче шестого тура РПЛ

Матч шестого тура Тинькофф – Российской премьер-лиги между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом" закончился со счетом 0:0. Лучшим игроком встречи, которая прошла на "РЖД-Арене", был признан защитник московского клуба Ведран Чорлука.
Москва 24вчера в 11:51