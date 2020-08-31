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Ведомости
Ведомости

Климатолог предупредила о суровой зиме в России

Зима в России наступит 7 ноября и, скорее всего, будет суровой, так как лето было жарким, сообщила метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Климатолог: когда в России ударят первые морозы

Климатолог считает, что грядущая зима с высокой вероятностью окажется суровой. Первые морозы могут прийти уже в начале ноября. Россиянам придется достать шубы из шкафов, рассказала URA.RU метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова.
URA.Ruвчера в 10:33
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ФАН

Тишковец опроверг заявление климатолога о предстоящей суровой зиме в РФ

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Газета.Ru

Метеорологи посмеялись над прогнозом о суровой зиме в России

Газета.Ru07:52
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"Дождь прошёл - и значит, будет засуха?": Вильфанд вынес свой "зимний" вердикт

Царьград04:53
Ридус

В Гидрометцентре прокомментировали прогноз о «суровой зиме»

Ридус06:05
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В Гидрометцентре посмеялись над прогнозом о суровой зиме в России

Lenta.ru07:11
РИА Новости

Климатолог оценил прогноз о «суровой зиме» в России

РИА Новости05:27
URA.Ru

Климатолог: когда в России ударят первые морозы

URA.Ruвчера в 10:33

Немецкий фонд сообщил о состоянии Навального перед вылетом в Германию

Берлин, 31 августа 2020, 13:56 — REGNUM Немецкий фонд Cinema for Peace, который организовал транспортировку Алексея Навального в Германию, сообщил, что осмотр блогера врачами из ФРГ в Омске показал «тревожные результаты».
REGNUM06:56
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Песков заявил о контроле властей Белоруссии над ситуацией в стране

Власти Белоруссии держат под контролем ситуацию в стране, поэтому российская сторона пока не намерена вводить резерв силовиков, который Москва готова предоставить в качестве помощи президенту Александру Лукашенко.
РБК07:32
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16 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Королёве за выходные

За минувшие выходные в Королёве выявлено 16 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего по состоянию на 31 августа в городском округе зафиксировано 3 197 случаев заболевания COVID-19, говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.
Спутник (Королев)06:36
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