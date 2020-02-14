Общество
Газета.RuКлиматолог сообщил о завершении зимы в Москве
Зима в Москве закончилась и не вернется. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на заместителя директора Института физики атмосферы им. Обухова РАН, заведующего лабораторией климатологии Института географии РАН Владимира Семенова. По словам Семенова, зима закончилась, и начался переход в весну.
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с чего всё началось
Зима в столице закончилась и не вернется - начался переход в весну. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель директора Института физики атмосферы им. А.Обухова Российской академии наук (РАН), заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.Агентство Москвавчера в 05:16
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Пока что, согласовываются участки новых разведений. Кроме того, Зеленский решил провести выборы в Крыму.
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Армия и оружие
Боевики в Идлибе начали междоусобную войну
В заключении хотелось бы отметить тот факт, что нельзя исключать, что все происходящее является хитроумной комбинацией турецкого командования, которое намеренно стравливает две группировки с целью полного перехода боевиков «Фейлак аш-Шам» в состав ХТШ.
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