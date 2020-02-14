Общество

Газета.RuГазета.RuКлиматолог сообщил о завершении зимы в Москве

Зима в Москве закончилась и не вернется. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на заместителя директора Института физики атмосферы им. Обухова РАН, заведующего лабораторией климатологии Института географии РАН Владимира Семенова. По словам Семенова, зима закончилась, и начался переход в весну.
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с чего всё началось

Климатолог: Зима в Москве закончилась и уже не вернется

Зима в столице закончилась и не вернется - начался переход в весну. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель директора Института физики атмосферы им. А.Обухова Российской академии наук (РАН), заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.
Агентство Москвавчера в 05:16

Подробнее о событии

Москвичей предупредили о преждевременном окончании зимы

Мослентавчера в 08:18

Климатолог сообщил, что зима в Москву уже не вернется

Вечерняя Москвавчера в 06:09

Климатолог: Зима в Москве закончилась и уже не вернется

Моя Москва.онлайнвчера в 06:27

Зима в Москве закончилась

Molnet.ruвчера в 06:16

Ученый объявил об окончании зимы в столичном регионе

Российская газетавчера в 07:10

Климатологи заявили об окончании зимы в Москве

Москва 24вчера в 06:03

Климатолог: Зима в Москве закончилась и уже не вернется

Агентство Москвавчера в 05:16
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Шоу-бизнес

Решетова показала лицо сына Тимати

Gazeta.SPb 13 февраля в 17:13
Политика

Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".
RT на русском 06:19
Политика

Помпео: США выделят Европе $1 млрд на энергобезопасность

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона выделит странам Центральной и Восточной Европы около $1 млрд на проекты в сфере энергетической безопасности.
RT на русском 05:35
Политика

Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры.
Expert.ru вчера в 09:00
Биатлон

Слепцова и Устюгов получили дисквалификации

Sport-place 03:36
Происшествия

В Ростовской области мужчина случайно застрелил ребенка на охоте

Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который подозревается в причинении смерти по неосторожности 11-летнему мальчику в Ростовской области.
ТАСС 03:40
Политика

Украина отказалась от плана «12 шагов к миру в Донбассе»

Представители украинского внешнеполитического ведомства заявили, что не считают план под названием «Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе» официальным документом, поскольку он был составлен группой неравнодушных политиков и экспертов, и поэтому является частной инициативой.
REGNUM вчера в 21:05
Общество

У берегов Крыма задержаны украинские браконьеры

Российские пограничники задержали в Азовском море браконьерское судно, на котором находились четыре украинца.
BFM.ru 06:54
Происшествия

Пьяный худрук театра «Лицедеи» сбил пешехода в Петербурге

В Санкт-Петербурге актер и художественный руководитель театра "Лицедеи" Виктор Соловьев во время езды на автомобиле сбил мужчину.
Газета.Ru 06:36
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 06:51
Футбол

В «Манчестер Сити» назвали решение УЕФА разочаровывающим, но ожидаемым

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» выступил с официальным заявлением относительно решения палаты Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю.
RT на русском вчера в 13:59
Шоу-бизнес

Собчак попозировала с голой грудью

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.
Lenta.ru вчера в 07:44
Общество

Екатерина Варнава подверглась критике за роль в клипе Киркорова

Российскую актрису Екатерину Варнаву осудили за съемки в новом клипе Филиппа Киркорова.
iReactor вчера в 20:38
Происшествия

В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон

Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Вести.Ru 01:58
Общество

В Европе зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса

Восьмидесятилетний китайский турист скончался от коронавируса во Франции — это первый случай смерти от заболевания в Европе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.
РИА Новости 05:14
Происшествия

Под Самарой обнаружили тело четырехмесячного ребенка в пакете на улице

В городе Октябрьск Самарской области в пакете на улице обнаружили тело четырехмесячной девочки.
Газета.Ru 07:26
Футбол

Руководство «ПСЖ» разозлилось на Неймара за поездку в Германию

Руководство «ПСЖ» возмутилось тем, что нападающий Неймар ездил в Германию на рекламное мероприятие, информирует As.
Спорт-Экспресс 00:14
Политика

Пушков оценил ответ МИД Британии на слова Путина об однополых семьях

Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал ответ британского МИДа на слова президента России Владимира Путина о том, что в России не будут легализованы однополые браки, пока он стоит во главе государства.
Известия 04:42
Политика

Зеленский предложил новый способ разведения сил в Донбассе

Пока что, согласовываются участки новых разведений. Кроме того, Зеленский решил провести выборы в Крыму.
Московский Комсомолец 06:30
Политика

Ветераны поддержали идею запретить отчуждение территорий в Конституции

Многие обратили внимание на идею запретить отчуждение российских территорий другим государствам.
РЕН ТВ вчера в 12:22
Общество

Генпрокуратура отреагировала на отказ Нидерландов передать дело MH17

Генпрокуратура России подтвердила, что обращалась к Нидерландам с просьбой о передаче материалов по делу о крушении в Донбассе малайзийского Boeing, но получила отказ.
RT на русском 04:41
Политика

Макрон ждёт вмешательства России во французские выборы

Россия действует агрессивно, а в ближайшее время — месяцы и годы — эта тенденция сохранится, считает президент Франции Эммануэль Макрон.
News.ru 06:58
Политика

Косачёв оценил заявление Макрона об антироссийских санкциях

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.
RT на русском 06:25
Футбол

Доменико Тедеско — о «Спартаке», русском языке и взаимодействиях с Томасом Цорном

Ты имеешь дело с людьми, которые вынуждены тебя слушать ежедневно, независимо от того, позитивно они к тебе относятся или негативно.
Спорт-Экспресс 06:30
Шоу-бизнес

Юлия Ахмедова: «Пью антидепрессанты, каждую неделю посещаю психолога»

StarHit.ru вчера в 12:30
Армия и оружие

Боевики в Идлибе начали междоусобную войну

В заключении хотелось бы отметить тот факт, что нельзя исключать, что все происходящее является хитроумной комбинацией турецкого командования, которое намеренно стравливает две группировки с целью полного перехода боевиков «Фейлак аш-Шам» в состав ХТШ.
Новостной фронт 05:22
Биатлон

Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме

ProstoProSport 13 февраля в 09:05
Футбол

«Интер» предложил «Барселоне» обменять Мартинеса на Гризманна

"Интер" готов отпустить форварда Лаутаро Мартинеса в "Барселону", пишет Tuttosport.Но для этого миланцы готовы обменять аргентинца на форварда каталонцев Антуана Гризманна.
Soccer.ru 01:32
Армия и оружие

В России завершены испытания перспективной торпеды

Аргументы и Факты вчера в 03:43
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев опубликовал трогательное видео с экс-возлюбленной Лерой Кудрявцевой

Сергей Лазарев опубликовал трогательное видео с экс-возлюбленной Лерой Кудрявцевой Примечательно, что подобное видео, на котором знаменитости демонстрируют дружеские чувства, несколько часов назад появилось в микроблоге Сергея Лазарева.
Вокруг ТВ 06:12
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