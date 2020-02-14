Общество
РБККлиматолог сообщил о завершении зимы в Москве
Зима в Москве закончилась, в столице начался период перехода в весну. Об этом заявил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов, передает агентство «Москва».
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с чего всё началось
Зима в столице закончилась и не вернется - начался переход в весну. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель директора Института физики атмосферы им. А.Обухова Российской академии наук (РАН), заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.Агентство Москвавчера в 05:16
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