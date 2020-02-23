Общество
BFM.ruКлиматолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы
Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней. Такая закономерность, по словам климатолога, подтверждается многолетними наблюдениями.
Читать в источнике
Оценить159
Подробнее о событии
Показать все источники
Россиянам рассказали, каким будет лето после аномально теплой зимы
Московский Комсомолецвчера в 14:00
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 01:52, Ашберн
Общество
Эвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань
Шоу-бизнес
Успенская заявила, что Собчак оставила свою душу в катафалке
Артистка предположила, что свою душу Ксения оставила в «свадебном катафалке».
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой проворонил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Общество
Пожаловавшейся Путину на доход петербурженке нашли работу
Напомним, жительница Санкт-Петербурга спросила Путина, как прожить на 10 тыс. 800 рублей в месяц.
Армия и оружие
В США объяснили ненужность России авианосцев
Хоккей
44 сэйва Шестеркина помогли «Рейнджерс» победить «Сан-Хосе»
Ассистировал ему россиянин Артемий Панарин, набравший в этом матче два очка. Победную для «Рейнджерс» шайбу забросил Йеспер Фаст.
Транспорт
Российский поезд-снегоуборщик произвел фурор в Финляндии
Российский поезд для расчистки железнодорожных путей произвел фурор в Финляндии, сообщил РИА Новости представитель Агентства транспортной инфраструктуры страны Маркку Нуммелин.
Футбол
Футболисты киевского «Динамо» обыграли «Ворсклу» в чемпионате Украины
Здоровье
Диетологи объяснили, как может навредить гречневая каша в рационе
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Общество
Украинский педиатр Комаровский: людьми в Санжарах манипулируют все
По словам Комаровского, главная вина лежит на государственных чиновниках, которые должны разъяснить местным жителям состояние приехавших на карантин людей.
Политика
Сандерс призвал Путина «держаться подальше» от выборов в США
Один из главных претендентов на роль кандидата в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс через СМИ отправил предостережение главе России Владимиру Путину "держаться подальше" от американского электорального процесса.
Общество
Синоптики предупредили волгоградцев об ухудшении погоды в праздники
Ночных заморозков в областном центре с 23 на 24 февраля синоптики не прогнозируют, температура воздуха будет держаться на уровне +1 °С. Весь день в понедельник будет идти дождь и мокрый снег.
Общество
Трамп опубликовал «болливудское» видео с собой в главной роли
Энергетика
Мир на грани конца бума: от жидкого газа начали отказываться
Казалось бы, избыток на рынке и текущие сверхнизкие цены на сжиженный газ должны охладить пыл строителей новых заводов СПГ.
Единоборства
Хукер победил Фелдера в главном бою UFC Fight Night 168
Главным событием вечера стал бой легковесов Дэна Хукера и Пола Фелдера. Бой продлился все пять раундов.
Общество
На Финском заливе в Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
Комплекс защитных сооружений на Финском заливе (КЗС) в Санкт-Петербурге закрыли на ночь из-за угрозы наводнения в связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков, движение судов остановлено, сообщила пресс-служба комплекса.
Армия и оружие
Рауль Кастро встретился с главнокомандующим ВМФ РФ
Рабочую встречу провели первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро Рус и главнокомандующий Военно-морским флотом Российской Федерации адмирал Николай Евменов, 21 февраля сообщает портал CubaDebate.
Экономика
Баффетт рассказал о росте прибыли Berkshire Hathaway на 1900%
Чистая прибыль инвестфирмы Berkshire Hathaway в 2019 году выросла на 1900% по сравнению с прошлым годом и составила $81 млрд, сообщил в письме (.pdf) инвесторам глава компании Уоррен Баффетт.
Происшествия
На Камчатке в аварии со снегоходом погибла журналистка
Главный редактор информационного агентства "КАМЧАТКА" 29-летняя Мария Нетребенко погибла в ДТП со снегоходом, случившемся на Камчатке.
Политика
Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»
В них участвовали "вирусологи в спортивных костюмах" - те же, кто ранее, как "уважаемые аграрии", выступали против рынка земли.
Политика
США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе
Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на источники, что Госдеп считает, что в социальных сетях существует большое количество якобы связанных с Россией аккаунтов, ведущих координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.
Шоу-бизнес
56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом
56-летний американский кинорежиссер Квентин Тарантино впервые стал отцом.
Здоровье
Названы ошибочно считающиеся самыми полезными шесть продуктов
Как сообщает ToDay News Ufa, эксперты составили список из 6 продуктов, которые люди почему-то считают полезными.
Общество
В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса
Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
Шоу-бизнес
Новое видео Насти Каменских и Потапа возмутило поклонников
Другие просто отметили юмор на видео. А кое-то остался крайне недоволен и возмущённо заявил, что у пары "поехала крыша".
Общество
Гороскоп на 20 февраля: Ожидается много непростых ситуаций
Сегодня Овна могут ждать улучшений в финансовой сфере.
Политика
Песков заявил, что ничего не слышал о поручениях Путина по ВИЧ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ничего не слышал о перечне поручений по ВИЧ, якобы данных российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА "Новости".
Футбол