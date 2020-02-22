Общество

BFM.ruBFM.ruКлиматолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы

Наиболее вероятно, природа постарается выровнять ситуацию, чтобы избежать большого скачка средних температур, отметил Киселев. Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
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с чего всё началось

Климатолог раскрыл, как аномально теплая зима скажется на лете

Аномально теплая зима в России не повлечет за собой рекордно жаркое или, напротив, холодное лето, как это можно было бы предположить. Об этом URA.RU рассказал сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, климатолог Андрей Киселев.
URA.Ru08:50

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Россиянам предсказали холодное лето после теплой зимы

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Фонтанка.Ру15:33

Климатолог раскрыл, как аномально теплая зима скажется на лете

URA.Ru08:50
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Дженнифер Лоуренс сыграет в фильме режиссера «Игры на понижение»

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Напомним, что в мае 2019 года компания Walt Disney анонсировала прокатный график трех пока безымянных фильмов серии "Звездные войны", которые будут представлены 16 декабря 2022 года, 20 декабря 2024 года и 18 декабря 2026 года.
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В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран

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Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов заявил, что Александр Касперович, личный тренер биатлониста Александра Логинова, не обращался с просьбой аккредитовать его на чемпионат мира в Антерсельве.
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«Фиорентина» в меньшинстве сыграла вничью с «Миланом» в серии А

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Мурманский подросток избил и закопал в снегу ребенка

Инцидент произошел накануне на улице Новой. Подросток напал на ребенка, избил его и пытался задушить.
Российская газета 03:57
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МВФ: коронавирус может подорвать восстановление мировой экономики

Несмотря на вспышку вируса COV ID19, МВФ придерживается своего январского прогноза роста мировой экономики на 3,3% в 2020 году по сравнению с подъемом на 2,9% в 2019 году.
Вести.Ru 20 февраля в 01:05
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Космический парусник LightSail 2 прислал на Землю новые «селфи»

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Правительство одобрило поправки об отгуле для диспансеризации

Правительство одобрило поправки в Трудовой кодекс, в соответствии с которыми работники старше 40 лет получают право на отгул для диспансеризации.
РИА Новости 02:05
Общество

В Италии число зараженных коронавирусом возросло до 79 человек

"В Ломбардии у нас наибольшее число зараженных – 54 человек, 17 в Венето, два в Эмилии-Романье, два в Лацио (вокруг Рима), это пара китайских туристов, и один в Пьемонте", - перечислил Боррелли.
РИА Новости 17:48
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В России названы регионы с максимальным ростом зарплат в 2020 году

В каких регионах нашей страны в 2020 году ожидается максимальный рост заработной платы, поведали в Финансовом университете при правительстве России.
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Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
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Гаджеты

Антивирус от Microsoft появится на смартфонах с Android и iOS

Версия антивирусной программы Microsoft Defender для мобильных устройств под управлением операционных систем Android и iOS будет выпущена до конца 2020 года, заявил корпоративный вице-президент Microsoft Роб Леффертс.
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Общество

США ужесточают правила выдачи грин-карт с 24 февраля

Новые правила усложнят процедуру получения разрешения на жительство иностранцам, которые рассчитывают жить за счёт государства.
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Пикап Tesla Cybertruck вызвал ажиотажный спрос

В самой компании показатель объёма заявок не комментируют, но отмечают, что пикап Tesla Cybertruck действительно вызвал ажиотажный спрос.
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Россиян хотят штрафовать за борщевик

Совет Федерации направил в министерство юстиции РФ предложения к новой редакции Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которые предусматривают штраф для граждан за борщевик на их личных дачных и приусадебных участках, передает РИА Новости.
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В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка

«Посольство в курсе ситуации с пропавшей в штате Халиско несовершеннолетней россиянкой и оказывает содействие местной прокуратуре в ее поиске», — говорится в сообщении в Twitter.
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Появились первые фото Роберта Паттинсона со съемок «Бэтмена»

Пользователи Twitter выложили первые фотографии актера Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена со съемок фильма об этом супергерое в Лондоне.
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В рамках «Берлинале» прошла презентация российских фильмов и сериалов

На кинорынке EFM, что работает в рамках 70-го юбилейного "Берлинале", прошла презентация Created in Moscow, организованная в сотрудничестве с Роскино, на которой были представлены не только российские фильмы, сериалы и анимация, но и отечественные услуги продакшн и постпродакшн.
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Общество

Власти Украины предупредили о снижении пенсий

На Украине будут снижаться пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, спрогнозировала замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
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Жену Джигана Оксану Самойлову выписали из роддома

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Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его

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Европейский союз призвал Израиль пересмотреть планы по строительству поселений на палестинских территориях, которые, по мнению ЕС, наносят ущерб ближневосточному урегулированию, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля.
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Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020

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Ученые проследили источник коронавируса в Китае

Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Lenta.ru 13:32
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В Челябинске в массовой драке убили подростка

Газета.Ru 09:20
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