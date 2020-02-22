Общество
BFM.ruКлиматолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы
Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней. Такая закономерность, по словам климатолога, подтверждается многолетними наблюдениями.
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с чего всё началось
Аномально теплая зима в России не повлечет за собой рекордно жаркое или, напротив, холодное лето, как это можно было бы предположить. Об этом URA.RU рассказал сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, климатолог Андрей Киселев.URA.Ru08:50
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Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, став восьмым хоккеистом в истории лиги, кому удалось преодолеть эту отметку.
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Хафтар назвал условия для прекращения войны в Ливии
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар заявил, что готов остановить боевые действия, если из Ливии выведут сирийских наемников.
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Уже вечером в субботу, 21 февраля прогнозируют порывистый ветер до 15 м/с, ночью будут осадки в виде мокрого снега или дождя.
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В Москве таксист выставил китайцу крупный счет «из-за коронавируса»
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Планируется, что окончательные спецификации PCI Express 6.0, то есть версии 1.0, будут выпущены в 2021 году.
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США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе
Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на источники, что Госдеп считает, что в социальных сетях существует большое количество якобы связанных с Россией аккаунтов, ведущих координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.
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Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
Продюсер Игорь Матвиенко предложил отправить от России на "Евровидение-2020" группу "Фабрика".
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Американская актриса Дженнифер Лоуренс сыграет в фильме режиссера "Игры на понижение" Адама Маккея.
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Владимир Путин приехал на первый чемпионат лиги боевого самбо в Сочи
Президент РФ Владимир Путин прибыл на первый чемпионат лиги боевого самбо, проходящий на олимпийской арене «Ледовый куб» в Сочи.
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Роналду повторил очередной рекорд Серии А
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Задержан сбивший журналиста в Красноярске водитель
В Красноярске задержали водителя, который на автомобиле сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
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В Челябинске в массовой драке убили подростка
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Минстрой объяснил рост цен на новостройки в России
Рост цен на новостройки в России связан с обелением отрасли.
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Уайлдер: на сей раз Фьюри не поднимется из нокдауна
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер дал комментарий относительно будущего противостояния с экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри.
Армия и оружие
В МИД прокомментировали отработку США ядерного удара по России
Россия осуждает отработку военными США сценариев нанесения ограниченного ядерного удара по целям на территории РФ.
Армия и оружие
Украина закупит три тысячи ракетных комплексов в 2020 году
Министерство обороны Украины планирует закупить в 2020 году около трёх тысяч ракетных комплексов и ракет к ним.
Общество
В США начнут действовать новые правила по выдаче грин-карт
С понедельника, 24 февраля, в США вступят в силу новые правила выдачи грин-карт, то есть разрешений на постоянное жительство в Соединенных Штатах Америки.
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Xiaomi запатентовала SIM-карту с накопителем и поддержкой 5G
Общество
Суд в Германии разрешил Tesla построить завод под Берлином
Экологи Германии проиграли суд против компании Tesla: последней разрешено вырубить лес и построить завод электромобилей.
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Хукер одолел Фелдера на турнире UFC Fight Night 168
Дэн Хукер одолел Пола Фелдера на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 168.
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В СМИ подозревают, что бывшие супруги Евгений Петросян и Елена Степаненко помирились.
Происшествия
Нацполиция Украины завела дело об убийстве в доме экс-главы МИД
Нацполиция Украины возбудила уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) в доме экс-министра иностранных дел в Киевской области, сообщается на сайте ведомства.
Общество
В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса
Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
Шоу-бизнес
Новое видео Насти Каменских и Потапа возмутило поклонников
Другие просто отметили юмор на видео. А кое-то остался крайне недоволен и возмущённо заявил, что у пары "поехала крыша".