Аномально теплая зима в России не повлечет за собой рекордно жаркое или, напротив, холодное лето, как это можно было бы предположить. Об этом URA.RU рассказал сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, климатолог Андрей Киселев.

с чего всё началось

Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней. Такая закономерность, по словам климатолога, подтверждается многолетними наблюдениями.

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