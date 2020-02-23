Аномально теплая зима в России не повлечет за собой рекордно жаркое или, напротив, холодное лето, как это можно было бы предположить. Об этом URA.RU рассказал сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, климатолог Андрей Киселев.

с чего всё началось

Наиболее вероятно, природа постарается выровнять ситуацию, чтобы избежать большого скачка средних температур, отметил Киселев. Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.

Шоу-бизнес Пригожин прокомментировал нападки юриста Кати Гордон на Валерию Известный продюсер Иосиф Пригожин стал на защиту своей супруги, певицы Валерии, которую жестко раскритиковала юрист, глава адвокатской фирмы, певица Екатерина Гордон из-за желания артистки пойти в политику и создать свою партию «Сильные женщины» в Госдуме.

Экономика ЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП Банк России в 2019 году в рамках Системы быстрых платежей (СБП) заблокировал около 23,5 тыс. подозрительных операций, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию первого замдиректора департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артема Сычева, представленную на Уральском форуме.

Здоровье Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.

Общество Россияне отмечают День защитника Отечества Сегодня в России и ряде других стран отмечается День защитника Отечества.

Армия и оружие Россия не стремится к военному доминированию, заявил посол в США Укрепление обороноспособности остаётся приоритетом для России, при этом страна не стремится к военному доминированию, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на торжественном приеме в посольстве по случаю Дня защитника Отечества.

Общество В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.

Общество Эксперты спрогнозировали дефицит товаров на Украине из-за коронавируса Проблемы с поставками товаров и продуктов из Китая на Украину уже начались, заявил глава Национальной рады экономического развития Алексей Дорошенко.

Экономика Для бизнеса на «упрощенке» отменят подачу декларации Бизнесмены на "упрощенке" с объектом налогообложения в виде доходов смогут отказаться от предоставления налоговой декларации в ФНС.