Общество
BFM.ruКлиматолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы
Наиболее вероятно, природа постарается выровнять ситуацию, чтобы избежать большого скачка средних температур, отметил Киселев. Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
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с чего всё началось
Аномально теплая зима в России не повлечет за собой рекордно жаркое или, напротив, холодное лето, как это можно было бы предположить. Об этом URA.RU рассказал сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, климатолог Андрей Киселев.URA.Ruвчера в 08:50
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