Политика

РИА НовостиРИА НовостиКлимкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил о "большой тревоге" из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в среду.
Читать в источнике
Комментировать166

Подробнее о событии

Климкин выразил беспокойство из-за послания Путина Федеральному собранию

РБКвчера в 19:14

Послание Путина Федеральному собранию напугало экс-главу МИД Украины Климкина

Московский Комсомолецвчера в 17:20

Послание Путина Федеральному собранию вызвало тревогу у Климкина

Lenta.ruвчера в 18:40

Климкина напугало послание Путина

News.ruвчера в 17:59

Климкин выразил обеспокоенность посланием Путина Федеральному собранию

Газета.Ruвчера в 17:58

Климкина напугало послание Путина Федеральному собранию

Комсомольская правдавчера в 18:47

Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию

РИА Новостивчера в 16:58
Показать все источники
Автоматически обработан 7041 источник, обновлено в 03:53, Ашберн
Политика

Правительство России ушло в отставку

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой государства Владимиром Путиным после оглашения послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
RT на русском вчера в 08:32
Общество

В начальных школах Брянщины введут бесплатное горячее питание

Как сообщает РИА «Стрела», по поручению Владимира Путина учащиеся с 1 по 4 классы будут обеспечены бесплатно горячим питанием.
Жирятинский край вчера в 09:27
Общество

Путин поздравил Ланового с днем рождения

РБК 03:25
Политика

Мишустин пообещал кардинальные изменения в правительстве

Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Корниенко заявил, что Мишустин пообещал кардинальные изменения в российском правительстве на встрече с фракцией.
Ореанда-Новости 03:42
Политика

Китай оценил работу Медведева на посту премьер-министра

Китай в лице представителя МИД Гэн Шуана оценил работу исполняющего обязанности премьер-министра России Дмитрия Медведева по развитию отношений между странами.
Lenta.ru 03:25
Космос

Экипаж МКС впервые в этом году выйдет в открытый космос

Эхо Москвы вчера в 01:03
Происшествия

На борту самолёта Петербург-Мурманск возникла нештатная ситуация

В четверг, 16 января, на борту авиарейса Петербург-Мурманск возникла нештатная ситуация. Это следует из данных системы Flightradar24.
Piter.tv 03:12
Происшествия

В ГИБДД Краснодара накрыли взяточников

Старший инспектор отдела ГИБДД УМВД России по городу Краснодару стал фигурантом уголовного дела о получении взятки с вымогательством, по делу проходят также «иные должностные лица», сообщили 16 января в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по региону.
REGNUM 03:19
Армия и оружие

Эксперт оценил угрозы Помпео «сдержать Россию» по примеру Ирана

Генерал Сулеймани был убит в результате атаки американского ударного беспилотника на территории Ирака, но на российской территории такая операция невозможна сугубо технически, отметил собеседник.
Взгляд.ру вчера в 04:14
Политика

Мишустина внесли в базу «Миротворца»

Глава Федеральной налоговой службы, кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин попал в базу украинского сайта «Миротворец», следует из опубликованного 16 января сообщения на ресурсе.
Известия 03:35
Общество

Акции Яндекса взлетели на 4% после обещания о поддержке от Мишустина

Акции "Яндекса" утром в четверг взлетели более чем на 4% и обновили исторические максимумы на новостях, что кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин похвалил компанию и обещал ей поддержку.
Интерфакс 03:20
Энергетика

Минэнерго Казахстана получило запрос от Белоруссии на поставку нефти

Казахстанское Минэнерго получило запрос от белорусского концерна «Белнефтехим», касающийся поставок нефти.
Журналистская правда вчера в 03:10
Общество

Михалков ответил Жириновскому на предложение поменять российский гимн

Режиссер Никита Михалков ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который предложил сократить слишком длинный, по его мнению, российский гимн, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 19:35
Политика

Роснедвижимость: чем занимался Мишустин до 2006 года

Михаил Мишустин с 2004 по 2006 год возглавлял агентство Роснедвижимость. Рассказываем, чем оно занималось.
РБК 03:35
Политика

Премьер Украины считает факт его «прослушки» целенаправленной работой против власти

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает обнародованные в СМИ аудиозаписи якобы с закрытого совещания, где он назвал себя и президента Владимира Зеленского "профанами" в экономике, работой "многих людей" против власти.
ТАСС 03:42
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 13:54
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в суде в Новокузнецке

45-летний житель Кемеровской области открыл огонь в мировом суде Новокузнецка утром 16 января.
Газета.Ru 01:48
Политика

Появилось видео реакции министров на отставку правительства

Реакция российских министров на объявление об отставке правительства попала на видео.
Rambler News Service вчера в 09:43
Единоборства

Макгрегор отказался от алкоголя перед боем с Серроне

Чемпионат 03:28
Происшествия

В Ульяновской области 13 человек пострадали в ДТП с автобусом

Автобус опрокинулся в кювет в Ульяновской области, в результате ДТП пострадали 13 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
РИА Новости 00:19
Общество

Водонаева послушала речь Путина и поразмышляла о родах у «нищих россиян и быдла»

Телеведущая Алена Водонаева поразмышляла о родах у «нищих россиян и быдла» в связи с планируемыми изменениями в демографической сфере.
Lenta.ru 02:50
Кино

Роберт Паттинсон рассказал о тяжелых условиях на съемках «Маяка»

Газета.Ru 14 января в 07:57
Политика

Соратник Джулиани: Трамп угрожал лишить Украину помощи

Соратник Руди Джулиани, личного адвоката президента США, Лев Парнас заявил, что глава государства Дональд Трамп угрожал лишить Украину любой помощи.
Газета.Ru вчера в 23:16
Политика

Глава Чечни Рамзан Кадыров проходит курс лечения

RuNews24.ru 03:26
Общество

Российская семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика

В Красноярском крае 13-летняя семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика.
Lenta.ru 03:01
Происшествия

Две гранаты с газом разорвались на территории посольства РФ в Бейруте

Известия вчера в 16:21
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале

Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
RT на русском вчера в 21:09
Общество

Туристов предупредили о сложностях с заселением в турецкие отели

Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредила туристов о сложностях при заселении в отели среднего ценового сегмента в Турции.
Реальное время 14 января в 09:08
Происшествия

Четыре человека погибли в аварии под Саратовом

Четыре человека погибли, еще пятеро получили тяжелые травмы в столкновении двух машин в Татищевском районе Саратовской области.
Вести.Ru 02:53
Происшествия

Двое детей погибли при пожаре в Иркутской области

REGNUM вчера в 21:09
Как работают Яндекс.Новости?
Послание президента России Федеральному собранию — 2019Больше новостей по теме
Главное