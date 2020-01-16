Политика
РИА НовостиКлимкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил о "большой тревоге" из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в среду.
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Послание Путина Федеральному собранию напугало экс-главу МИД Украины Климкина
Московский Комсомолецвчера в 17:20
Автоматически обработан 7041 источник, обновлено в 03:53, Ашберн
Политика
Правительство России ушло в отставку
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой государства Владимиром Путиным после оглашения послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
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Политика
Китай оценил работу Медведева на посту премьер-министра
Китай в лице представителя МИД Гэн Шуана оценил работу исполняющего обязанности премьер-министра России Дмитрия Медведева по развитию отношений между странами.
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Экипаж МКС впервые в этом году выйдет в открытый космос
Происшествия
На борту самолёта Петербург-Мурманск возникла нештатная ситуация
В четверг, 16 января, на борту авиарейса Петербург-Мурманск возникла нештатная ситуация. Это следует из данных системы Flightradar24.
Происшествия
В ГИБДД Краснодара накрыли взяточников
Старший инспектор отдела ГИБДД УМВД России по городу Краснодару стал фигурантом уголовного дела о получении взятки с вымогательством, по делу проходят также «иные должностные лица», сообщили 16 января в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по региону.
Армия и оружие
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Генерал Сулеймани был убит в результате атаки американского ударного беспилотника на территории Ирака, но на российской территории такая операция невозможна сугубо технически, отметил собеседник.
Политика
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Глава Федеральной налоговой службы, кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин попал в базу украинского сайта «Миротворец», следует из опубликованного 16 января сообщения на ресурсе.
Общество
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Акции "Яндекса" утром в четверг взлетели более чем на 4% и обновили исторические максимумы на новостях, что кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин похвалил компанию и обещал ей поддержку.
Энергетика
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Общество
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Политика
Роснедвижимость: чем занимался Мишустин до 2006 года
Михаил Мишустин с 2004 по 2006 год возглавлял агентство Роснедвижимость. Рассказываем, чем оно занималось.
Политика
Премьер Украины считает факт его «прослушки» целенаправленной работой против власти
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает обнародованные в СМИ аудиозаписи якобы с закрытого совещания, где он назвал себя и президента Владимира Зеленского "профанами" в экономике, работой "многих людей" против власти.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в суде в Новокузнецке
45-летний житель Кемеровской области открыл огонь в мировом суде Новокузнецка утром 16 января.
Политика
Появилось видео реакции министров на отставку правительства
Реакция российских министров на объявление об отставке правительства попала на видео.
Происшествия
В Ульяновской области 13 человек пострадали в ДТП с автобусом
Автобус опрокинулся в кювет в Ульяновской области, в результате ДТП пострадали 13 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
Общество
Водонаева послушала речь Путина и поразмышляла о родах у «нищих россиян и быдла»
Телеведущая Алена Водонаева поразмышляла о родах у «нищих россиян и быдла» в связи с планируемыми изменениями в демографической сфере.
Кино
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Политика
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Соратник Руди Джулиани, личного адвоката президента США, Лев Парнас заявил, что глава государства Дональд Трамп угрожал лишить Украину любой помощи.
Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров проходит курс лечения
Общество
Российская семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика
В Красноярском крае 13-летняя семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика.
Происшествия
Две гранаты с газом разорвались на территории посольства РФ в Бейруте
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале
Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
Общество
Туристов предупредили о сложностях с заселением в турецкие отели
Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредила туристов о сложностях при заселении в отели среднего ценового сегмента в Турции.
Происшествия
Четыре человека погибли в аварии под Саратовом
Четыре человека погибли, еще пятеро получили тяжелые травмы в столкновении двух машин в Татищевском районе Саратовской области.
Происшествия