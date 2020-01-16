Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил о "большой тревоге" из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в среду.

Политика Правительство России ушло в отставку Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой государства Владимиром Путиным после оглашения послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.

Общество В начальных школах Брянщины введут бесплатное горячее питание Как сообщает РИА «Стрела», по поручению Владимира Путина учащиеся с 1 по 4 классы будут обеспечены бесплатно горячим питанием.

Политика Мишустин пообещал кардинальные изменения в правительстве Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Корниенко заявил, что Мишустин пообещал кардинальные изменения в российском правительстве на встрече с фракцией.

Политика Китай оценил работу Медведева на посту премьер-министра Китай в лице представителя МИД Гэн Шуана оценил работу исполняющего обязанности премьер-министра России Дмитрия Медведева по развитию отношений между странами.

Происшествия В ГИБДД Краснодара накрыли взяточников Старший инспектор отдела ГИБДД УМВД России по городу Краснодару стал фигурантом уголовного дела о получении взятки с вымогательством, по делу проходят также «иные должностные лица», сообщили 16 января в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по региону.

Политика Мишустина внесли в базу «Миротворца» Глава Федеральной налоговой службы, кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин попал в базу украинского сайта «Миротворец», следует из опубликованного 16 января сообщения на ресурсе.

Общество Акции Яндекса взлетели на 4% после обещания о поддержке от Мишустина Акции "Яндекса" утром в четверг взлетели более чем на 4% и обновили исторические максимумы на новостях, что кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин похвалил компанию и обещал ей поддержку.

Общество Михалков ответил Жириновскому на предложение поменять российский гимн Режиссер Никита Михалков ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который предложил сократить слишком длинный, по его мнению, российский гимн, сообщает РИА Новости.

Политика Премьер Украины считает факт его «прослушки» целенаправленной работой против власти Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает обнародованные в СМИ аудиозаписи якобы с закрытого совещания, где он назвал себя и президента Владимира Зеленского "профанами" в экономике, работой "многих людей" против власти.

Происшествия Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.

Политика Соратник Джулиани: Трамп угрожал лишить Украину помощи Соратник Руди Джулиани, личного адвоката президента США, Лев Парнас заявил, что глава государства Дональд Трамп угрожал лишить Украину любой помощи.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.