Политика
РИА НовостиКлимкин испугался визита Козака в Берлин
Визит замглавы администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин вызвал беспокойство у бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Об этом он сам написал в фейсбуке. По мнению экс-дипломата, этот визит стал "негативной историей" для его страны.
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Общество
Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок
Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс вчера в 18:27
Фигурное катание
Трусова объяснила переход к Плющенко
Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова впервые прокомментировала переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Газета.Ru вчера в 15:31
Автоспорт
«Феррари» подписала контракт с Сайнсом
Sport.ru вчера в 06:28
Общество
На границе с Китаем устроили забастовку приморские дальнобойщики
Дальнобойщики из России стоят в огромной очереди на границе с Китаем в Приморье и собираются устроить забастовку из-за отказа китайских пограничников их пропускать, рассказал в интервью РИА Новости председатель профсоюза перевозчиков Приморского края Петр Куприянов.
Live24 вчера в 05:47
Здоровье
Свердловский Роспотребнадзор призвал губернатора продлить особый режим
Глава свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских направил губернатору региона Евгению Куйвашеву документ, в котором призвал продлить режим самоизоляции и расширить список территорий, где введены ограничительные меры.
Уральский меридиан 02:03
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК вчера в 09:00
Футбол
Левандовский назвал пять лучших нападающих в мире – в списке нет Месси
Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовский назвал свой рейтинг пяти лучших форвардов мира, передает источник.
ProstoProSport вчера в 23:20
Политика
Захарова возмутилась статьей Bloomberg о коронавирусе в России
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем Facebook подвергла критике публикацию Bloomberg под названием "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских".
Газета.Ru вчера в 17:49
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
Общество
Алексеевские семьи с детьми смогут оформить единовременную выплату до 1 октября 2020 года
Алексеевцы смогут оформить единовременную выплату на детей до 1 октября 2020 года.
Газета-Заря 31 13 мая в 09:09
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 13 мая в 21:12
Общество
Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе
Известия вчера в 20:54
Общество
Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
РБК вчера в 06:03
Экономика
Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти»
ННК был создан в 2008 году российскими нефтяными компаниями. 80% в ННК принадлежало «Роснефти», 20% — «Газпром нефти».
РБК вчера в 10:16
Общество
Власти Москвы объяснили порядок массового тестирования на коронавирус
Массовое тестирование будет организовано ИФА-методом (иммуноферментный анализ), который позволяет определить наличие в крови антител к коронавирусу.
РБК вчера в 10:34
Шоу-бизнес
Софи Тернер засветила большой беременный живот
Фоторепортеры сделали снимки, которые на все 100% подтверждают, что Тернер находится в положении - у нее уже невооружённым глазом заметен большой беременный живот.
Bimru.ru вчера в 04:39
Шоу-бизнес
Наташа Королева поправилась на карантине
Недавно на лишний вес, набранный в период карантина, пожаловалась актриса Кристина Асмус, которая до недавнего времени могла похвастаться замечательной стройной фигурой.
Bimru.ru вчера в 04:45
Технологии
Россиян предупредили о новом виде интернет-мошенничества
Менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова предупредила россиян о новом виде интернет-мошенничества — злоумышленники пытаются заставить клиентов банков установить на смартфон программу удаленного доступа, после чего похищают средства.
Lenta.ru 01:47
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
Общество
Врач: мы думали, что коронавирус пройдет так же быстро, как SARS и MERS
Врачи думали, что угроза коронавируса будет подобна SARS и MERS, распространение которых довольно быстро прекратилось, рассказал РИА Новости главный внештатный инфекционист управделами президента, начальник Центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.
РИА Новости 01:37
Кино
Переводчик Гоблин резко отреагировал на фильм «Париж»
NewInform вчера в 05:32
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
Армия и оружие
В Китае рассказали о новых ядерных возможностях России
Как писал «Рамблер», впервые о новом подводном беспилотнике «Посейдон» президент Владимир Путин рассказал в послании Федеральному собранию в 2018 году.
Рамблер 02:06
Политика
Зеленский продлил запрет на российские социальные сети на Украине
Киев, 15 мая 2020, 00:42 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении запрета на российские социальные сети на Украине, соответствующий документ 14 мая опубликован на сайте главы государства.
REGNUM вчера в 17:42
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
Экономика
Ростуризм призвал регионы оказать финансовую поддержку туротрасли
Ростуризм обратился к главам всех субъектов РФ с просьбой оказать финансовую поддержку и предоставить льготы региональному туризму, следует из письма, подписанного главой ведомства Зариной Догузовой.
Интерфакс 01:55
Политика
США намерены пролонгировать оружейное эмбарго против Ирана
Ранее Хук сообщал, что Соединённые Штаты уже подготовили проект резолюции для голосования в ООН по вопросу продления оружейного эмбарго в отношении Ирана.
Московский Комсомолец 13 мая в 23:45
Кино
Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом»
Итальянский режиссер Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом».
Коммерсантъ вчера в 23:40
Здоровье
В Челябинской области умер еще один больной коронавирусом
В Челябинской области умер еще один пациент, зараженный коронавирусом, число погибших с начала пандемии достигло 16 человек.
URA.Ru 02:15
Армия и оружие
В США назвали Россию и Китай противниками первого уровня
Американские власти назвали Россию и Китай противниками первого уровня.
Evo-rus.com вчера в 06:24