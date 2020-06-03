Политика
ИзвестияКлимкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма
Обсуждение украинскими политиками вопроса o поставках воды в Крым является концом "национальной идеи" об освобождении полуострова, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.
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Обсуждение киевскими политиками вопроса о возобновлении поставок воды в Крым является концом «национальной идеи» об «освобождении» полуострова, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.ФАНвчера в 20:08
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Климкин обвинил украинские власти в конце «национальной идеи освобождения» Крыма
Комсомольская правда00:43
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