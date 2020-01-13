Политика

РИА НовостиРИА НовостиКлимкин назвал Украину сырьевым придатком

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страна является сырьевым придатком, об этом он написал в своем Twitter.
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Климкин назвал Украину сырьевым придатком

РБКвчера в 23:31

Климкин назвал Украину сырьевым придатком

Известиявчера в 21:17

«Мы сырьевой придаток» — Климкин предложил украинцам заняться колбасой

REGNUMвчера в 21:26

Бывший министр иностранных дел Украины посоветовал стране заняться кетчупом, печеньем и колбасой

URA.Ruвчера в 21:22

Климкин назвал Украину сырьевым придатком

Lenta.ruвчера в 21:32

Климкин заявил, что Украина является сырьевым придатком

Московский Комсомолецвчера в 21:08

Климкин назвал Украину сырьевым придатком

РИА Новостивчера в 20:43
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Общество

Назван мотив убийства российских журналистов в ЦАР

Мотивом нападения на российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, убитых в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в июле 2018 года, был грабеж.
Lenta.ru 00:28
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«Челси» сделал запрос «Брайтону» по поводу защитника Данка

Защитник «Брайтона» Льюис Данк привлек внимание «Челси».
Бомбардир.ру вчера в 11:48
Происшествия

СК назвал окончательную причину аварии SSJ-100 в Шереметьево

Заместитель председателя СК России Игорь Краснов заявил, что следствие однозначно считает командира SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" виновным в крушении самолета в Шереметьево.
Газета.Ru вчера в 16:31
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Валенса призвал Польшу признать правду о том, кто освободил Освенцим

Экс-президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить российского лидера Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим), связав этот шаг с решением действующего главы государства не ехать на мероприятия в Израиль.
РИА Новости вчера в 22:44
Политика

Хафтар прибыл в Москву для переговоров с Сарраджем

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар прибыл в Москву для участия в переговорах по урегулированию ситуации в Ливии, сообщает в понедельник, 13 января «РИА Новости» со ссылкой на ливийский информированный источник.
Известия вчера в 18:04
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Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»

Интерфакс 00:45
Происшествия

В центре Москвы автомобиль сбил Ренату Литвинову

РБК вчера в 10:11
Политика

Президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку

ТАСС вчера в 12:39
Общество

В России подорожает стоимость тарифов у сотовых операторов

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") подорожает, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:24
Армия и оружие

Уральская танковая дивизия получит 30 модернизированных танков Т-72Б3М в 2020 году

Партия из тридцати модернизированных танков Т-72Б3М поступит на вооружение танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Челябинской области, в 2020 году.
ТАСС 00:14
Авто

Новый кроссовер Kia Seltos поступил к российским дилерам

Новый компактный кроссовер KIA Seltos, о российских тестах которого «Автоновости дня» сообщили буквально на днях, добрался до дилеров.
Автоновости дня вчера в 03:43
Кино

Названы номинанты на получение антипремии «Золотая малина»

В список худших актеров этого года включены Мэттью Макконахи, Сильвестр Сталлоне, также отметился среди коллег Киану Ривз, не смог избежать номинации Джерард Батлер.
Дни24 вчера в 11:21
Армия и оружие

В Подмосковье подняли по тревоге более 4,5 тысячи военнослужащих ЗВО

РИА Новости вчера в 21:14
Политика

Путин оценил обещание Меркель помочь достроить «Северный поток-2»

Проблемы вокруг «Северного потока – 2», возникшие после введения в декабре прошлого года американских санкций, стали, напомним, одной из тем прошедших 11 января в Москве переговоров президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.
Свободная Пресса 00:12
Политика

Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года

Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
РБК 00:15
Общество

FT: в Nissan готовят план возможного выхода из альянса с Renault

Руководство японского автомобильного производителя Nissan ускорило разработку плана по разрыву альянса с французским концерном Renault на фоне скандала с бывшим главой альянса Renault - Nissan - Mitsubishi.
ТАСС вчера в 19:04
Энергетика

«Газпром» достроит дорогу от БАМа до Ковыкты в 2020 году

Дочерняя структура «Газпрома» «Газпром добыча Иркутск» планирует в 2020 году закончить строительство автодороги от поселка Магистральный (расположен на Байкало-Амурской магистрали) до Ковыктинского газоконденсатного месторождения, где проходит подготовка к запуску в эксплуатацию и подключению к магистральному газопроводу «Сила Сибири», сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Коммерсантъ 01:12
Армия и оружие

Раскрыты планы атаки на российский военный корабль у берегов Ирана

Avia.pro 11 января в 17:36
Происшествия

Отель «Конаково Ривер Клаб» горит в Тверской области

Отель «Конаково Ривер Клаб» горит в Конаковском районе Тверской области.
АиФ Тверь вчера в 13:06
Экономика

Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян

Низконалоговые юрисдикции — острова Мэн, Гернси и Джерси — в 2020 году планируют сообщить России о счетах и активах россиян в этих офшорах, следует из официальных списков, которые изучил РБК.
РБК 00:00
Общество

Комитет Госдумы не принял законопроект о блокировке электронной почты

Клишас предлагал блокировать отдельные электронные сообщения, но в комитете по госстроительству напоминают, что блокирование переписки конкретного пользователя не мешает ему тут же создать новый аккаунт.
Говорит Москва 00:32
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости вчера в 05:44
Общество

Счетная палата назвала критической ситуацию с мусором в Алтайском крае

Среди территорий, в которых ситуация с мусорными полигонами может остаться критической, аудиторы СП называют Алтайский, Камчатский и Приморский края, а также Чукотский автономный округ, Республику Мордовию, Московскую и Ленинградскую области.
Толк вчера в 21:38
Хоккей

«Нью-Джерси» прервал победную серию «Тампы», Гусев набрал 1 очко

«Дэвилз» выиграли 2-й матч подряд и прервали победную серию «Лайтнинг», которая насчитывала 10 встреч.
Sport24.ru вчера в 21:39
Армия и оружие

75 лет назад началась Восточно-Прусская операция

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Киберспорт

Зритель майнора в Буковеле сделал девушке предложение

Cyber.sports.ru вчера в 12:55
Происшествия

В Новосибирске скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке

Сегодня ночью в одной из новосибирских больниц скончался 16-летний юноша, который несколько дней назад попал в больницу после посещения аквапарка.
Российская газета 01:09
Общество

Австралия выделит $35 млн на восстановление природы после пожаров

Федеральное правительство Австралии выделит около $35 млн на восстановление дикой природы страны после лесных пожаров.
RT на русском вчера в 22:51
Политика

Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Иран на переговоры

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Тегеран на переговоры с Вашингтоном, но главное - чтобы у Ирана не было ядерного оружия, а в отношении протестующих в стране не применялось насилие.
ТАСС вчера в 19:22
Политика

WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к доходам от продажи нефти

США лишат Ирак доступа к государственному банковскому счету в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, если Багдад выведет американские войска из страны, предупредили в Госдепартаменте.
Газета.Ru вчера в 01:47
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