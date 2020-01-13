Политика
РИА НовостиКлимкин назвал Украину сырьевым придатком
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страна является сырьевым придатком, об этом он написал в своем Twitter.
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 01:29, Ашберн
Общество
Назван мотив убийства российских журналистов в ЦАР
Мотивом нападения на российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, убитых в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в июле 2018 года, был грабеж.
Футбол
«Челси» сделал запрос «Брайтону» по поводу защитника Данка
Защитник «Брайтона» Льюис Данк привлек внимание «Челси».
Происшествия
СК назвал окончательную причину аварии SSJ-100 в Шереметьево
Заместитель председателя СК России Игорь Краснов заявил, что следствие однозначно считает командира SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" виновным в крушении самолета в Шереметьево.
Политика
Валенса призвал Польшу признать правду о том, кто освободил Освенцим
Экс-президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить российского лидера Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим), связав этот шаг с решением действующего главы государства не ехать на мероприятия в Израиль.
Политика
Хафтар прибыл в Москву для переговоров с Сарраджем
Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар прибыл в Москву для участия в переговорах по урегулированию ситуации в Ливии, сообщает в понедельник, 13 января «РИА Новости» со ссылкой на ливийский информированный источник.
Кино
Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»
Происшествия
В центре Москвы автомобиль сбил Ренату Литвинову
Политика
Президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку
Общество
В России подорожает стоимость тарифов у сотовых операторов
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") подорожает, передает РИА "Новости".
Армия и оружие
Уральская танковая дивизия получит 30 модернизированных танков Т-72Б3М в 2020 году
Партия из тридцати модернизированных танков Т-72Б3М поступит на вооружение танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Челябинской области, в 2020 году.
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos поступил к российским дилерам
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, о российских тестах которого «Автоновости дня» сообщили буквально на днях, добрался до дилеров.
Кино
Названы номинанты на получение антипремии «Золотая малина»
В список худших актеров этого года включены Мэттью Макконахи, Сильвестр Сталлоне, также отметился среди коллег Киану Ривз, не смог избежать номинации Джерард Батлер.
Армия и оружие
В Подмосковье подняли по тревоге более 4,5 тысячи военнослужащих ЗВО
Политика
Путин оценил обещание Меркель помочь достроить «Северный поток-2»
Проблемы вокруг «Северного потока – 2», возникшие после введения в декабре прошлого года американских санкций, стали, напомним, одной из тем прошедших 11 января в Москве переговоров президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.
Политика
Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года
Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
Общество
FT: в Nissan готовят план возможного выхода из альянса с Renault
Руководство японского автомобильного производителя Nissan ускорило разработку плана по разрыву альянса с французским концерном Renault на фоне скандала с бывшим главой альянса Renault - Nissan - Mitsubishi.
Энергетика
«Газпром» достроит дорогу от БАМа до Ковыкты в 2020 году
Дочерняя структура «Газпрома» «Газпром добыча Иркутск» планирует в 2020 году закончить строительство автодороги от поселка Магистральный (расположен на Байкало-Амурской магистрали) до Ковыктинского газоконденсатного месторождения, где проходит подготовка к запуску в эксплуатацию и подключению к магистральному газопроводу «Сила Сибири», сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Армия и оружие
Раскрыты планы атаки на российский военный корабль у берегов Ирана
Происшествия
Отель «Конаково Ривер Клаб» горит в Тверской области
Отель «Конаково Ривер Клаб» горит в Конаковском районе Тверской области.
Экономика
Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян
Низконалоговые юрисдикции — острова Мэн, Гернси и Джерси — в 2020 году планируют сообщить России о счетах и активах россиян в этих офшорах, следует из официальных списков, которые изучил РБК.
Общество
Комитет Госдумы не принял законопроект о блокировке электронной почты
Клишас предлагал блокировать отдельные электронные сообщения, но в комитете по госстроительству напоминают, что блокирование переписки конкретного пользователя не мешает ему тут же создать новый аккаунт.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Общество
Счетная палата назвала критической ситуацию с мусором в Алтайском крае
Среди территорий, в которых ситуация с мусорными полигонами может остаться критической, аудиторы СП называют Алтайский, Камчатский и Приморский края, а также Чукотский автономный округ, Республику Мордовию, Московскую и Ленинградскую области.
Хоккей
«Нью-Джерси» прервал победную серию «Тампы», Гусев набрал 1 очко
«Дэвилз» выиграли 2-й матч подряд и прервали победную серию «Лайтнинг», которая насчитывала 10 встреч.
Армия и оружие
75 лет назад началась Восточно-Прусская операция
Киберспорт
Зритель майнора в Буковеле сделал девушке предложение
Происшествия
В Новосибирске скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке
Сегодня ночью в одной из новосибирских больниц скончался 16-летний юноша, который несколько дней назад попал в больницу после посещения аквапарка.
Общество
Австралия выделит $35 млн на восстановление природы после пожаров
Федеральное правительство Австралии выделит около $35 млн на восстановление дикой природы страны после лесных пожаров.
Политика
Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Иран на переговоры
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Тегеран на переговоры с Вашингтоном, но главное - чтобы у Ирана не было ядерного оружия, а в отношении протестующих в стране не применялось насилие.
Политика
WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к доходам от продажи нефти
США лишат Ирак доступа к государственному банковскому счету в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, если Багдад выведет американские войска из страны, предупредили в Госдепартаменте.