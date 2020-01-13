Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страна является сырьевым придатком, об этом он написал в своем Twitter.

Общество Назван мотив убийства российских журналистов в ЦАР Мотивом нападения на российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, убитых в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в июле 2018 года, был грабеж.

Происшествия СК назвал окончательную причину аварии SSJ-100 в Шереметьево Заместитель председателя СК России Игорь Краснов заявил, что следствие однозначно считает командира SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" виновным в крушении самолета в Шереметьево.

Политика Валенса призвал Польшу признать правду о том, кто освободил Освенцим Экс-президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить российского лидера Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим), связав этот шаг с решением действующего главы государства не ехать на мероприятия в Израиль.

Политика Хафтар прибыл в Москву для переговоров с Сарраджем Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар прибыл в Москву для участия в переговорах по урегулированию ситуации в Ливии, сообщает в понедельник, 13 января «РИА Новости» со ссылкой на ливийский информированный источник.

Кино Названы номинанты на получение антипремии «Золотая малина» В список худших актеров этого года включены Мэттью Макконахи, Сильвестр Сталлоне, также отметился среди коллег Киану Ривз, не смог избежать номинации Джерард Батлер.

Политика Путин оценил обещание Меркель помочь достроить «Северный поток-2» Проблемы вокруг «Северного потока – 2», возникшие после введения в декабре прошлого года американских санкций, стали, напомним, одной из тем прошедших 11 января в Москве переговоров президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Общество FT: в Nissan готовят план возможного выхода из альянса с Renault Руководство японского автомобильного производителя Nissan ускорило разработку плана по разрыву альянса с французским концерном Renault на фоне скандала с бывшим главой альянса Renault - Nissan - Mitsubishi.

Энергетика «Газпром» достроит дорогу от БАМа до Ковыкты в 2020 году Дочерняя структура «Газпрома» «Газпром добыча Иркутск» планирует в 2020 году закончить строительство автодороги от поселка Магистральный (расположен на Байкало-Амурской магистрали) до Ковыктинского газоконденсатного месторождения, где проходит подготовка к запуску в эксплуатацию и подключению к магистральному газопроводу «Сила Сибири», сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Экономика Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян Низконалоговые юрисдикции — острова Мэн, Гернси и Джерси — в 2020 году планируют сообщить России о счетах и активах россиян в этих офшорах, следует из официальных списков, которые изучил РБК.

Общество Комитет Госдумы не принял законопроект о блокировке электронной почты Клишас предлагал блокировать отдельные электронные сообщения, но в комитете по госстроительству напоминают, что блокирование переписки конкретного пользователя не мешает ему тут же создать новый аккаунт.

Общество Счетная палата назвала критической ситуацию с мусором в Алтайском крае Среди территорий, в которых ситуация с мусорными полигонами может остаться критической, аудиторы СП называют Алтайский, Камчатский и Приморский края, а также Чукотский автономный округ, Республику Мордовию, Московскую и Ленинградскую области.

Происшествия В Новосибирске скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке Сегодня ночью в одной из новосибирских больниц скончался 16-летний юноша, который несколько дней назад попал в больницу после посещения аквапарка.