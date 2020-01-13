Политика
ИзвестияКлимкин назвал Украину сырьевым придатком
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал данные по уровню экспорта страной сельскохозяйственной продукции в ЕС. По его словам, Украина превратилась в сырьевой придаток.
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Хоккей
«Нью-Джерси» прервал победную серию «Тампы», Гусев набрал 1 очко
«Дэвилз» выиграли 2-й матч подряд и прервали победную серию «Лайтнинг», которая насчитывала 10 встреч.
Футбол
Дубль Неймара не помог «ПСЖ» одолеть «Монако» Головина
Происшествия
SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска в Москву из-за неисправности
Самолёт Sukhoi Superjet 100 не смог вылететь из аэропорта Челябинска в понедельник, 13 января, утром в Москву из-за неисправности.
Происшествия
СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко
Следствие обладает доказательствами того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение, сообщил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".
Общество
Стоимость тарифов у сотовых операторов подорожает
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов «Мегафон» и «ВымпелКом» («Билайн») подорожает.
Общество
СКР: российских журналистов в ЦАР убили с целью ограбления
В июле 2018 г. в ЦАР погибли трое российских журналистов: Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль.
Происшествия
Автомобиль сбил Ренату Литвинову в центре Москвы
Водитель Mercedes сбил актрису Ренату Литвинову на Тверской улице в Москве, на месте ДТП работают полицейские.
Кино
Российская комедия «Холоп» собрала в прокате более двух млрд рублей
Происшествия
Во Владивостоке массово эвакуируют школы после сообщений о минировании
Сообщения о минировании школ заставляют проводить эвакуации во многих школах Владивостока, к настоящему времени стало известно о чрезвычайных происшествиях ещё в нескольких школах города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Политика
Экс-президент Польши призвал Варшаву признать правду об Освенциме
Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что Варшаве следовало пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения Освенцима.
Экономика
В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ
"Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Гаджеты
CES 2020: ПК на платформе x86 получают новые импульсы
Поставки традиционных ПК на базе процессоров архитектуры х86 снижаются уже много лет подряд.
Игры
Ремейк Resident Evil 3 лишится разветвлений сюжета
Армия и оружие
На обстрелянной авиабазе Балад в Ираке не было военных США
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Происшествия
Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна
Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
Политика
Путин высказался о российских наемниках в Ливии
Позже представитель армии премьер-министра Фаиза Сараджа — Насер Аммар заявил, что большая часть российских наемников из ЧВК Вагнера покинула линию фронта в Ливии, передает РБК.
Футбол
«Реал» выиграл Суперкубок Испании
"Реал" выиграл 4:1 и в 11 раз завоевал Суперкубок Испании, розыгрыш которого впервые проходил в Саудовской Аравии.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из клиники
Российские СМИ сообщают, что известную борющуюся с раком головного мозга актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
Экономика
Чиновники обсудят повышение выплат пособий по безработице
На сегодняшний день нижняя планка пособия по безработице составляет 1,5 тыс. рублей, а прожиточный минимум составляет около 12 тыс.
Политика
Парламент Абхазии рассмотрит вопрос отставки президента в понедельник
Парламент Абхазии намерен рассмотреть заявление об отставке президента республики Рауля Хаджимбы на заседании в понедельник,13 января.
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos поступил к российским дилерам
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, о российских тестах которого «Автоновости дня» сообщили буквально на днях, добрался до дилеров.
Общество
В ходе учений Минобороны РФ в Казахстане упал обломок ракеты
Экономика
Какие акции принесли убыток в прошлом году
РБК Quote выделила 7 российских акций, которые могли принести инвесторам убыток в 2019 году.
Наука
Учёные проследили за сверхбыстрой реакцией в гелии
Как ранее писал NEWS.ru, учёные из Аргоннской национальной лаборатории (ANL) впервые проследили за тем, как радиация расщепляет молекулы воды.
Кино
Фильм «1917» возглавил американский прокат
В американском прокате сменился лидер.
Авто
На заправке некоторые водители совершают пять ошибок
Не будем забывать, что пр нагревании топливо раширяется.
Общество
Жителя Татарстана арестовали за видео с вымышленным судом над Путиным
Ямадаев проходит фигурантом по делу о призывах к терроризму из-за видеозаписи, на которой происходит вымышленный суд над президентом России Владимиром Путиным, пресс-секретарём главы государства Дмитрием Песковым и главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
Шоу-бизнес
Полина Гагарина показала фото в бикини в рекордно низком весе
Снимок был опубликован после признания исполнительницы, что ее вес достиг рекордно низкой отметки.
Экономика
Saudi Aramco увеличила стоимость своего IPO до $29,4 млрд
Благодаря реализации дополнительного пакета акций Saudi Aramco увеличила стоимость своего IPO до $29,4 млрд.