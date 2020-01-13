Политика

Газета.RuГазета.RuКлимкин признал Украину «сырьевым придатком» Европы

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал свою страну "сырьевым придатком". Он призвал "заняться кетчупом, печеньем и колбасой". Когда другие страны развиваются, Украина деградирует, говорили ранее политики.
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Бывший министр иностранных дел Украины посоветовал стране заняться кетчупом, печеньем и колбасой

URA.Ruвчера в 21:22

Климкин назвал Украину сырьевым придатком

РБКвчера в 23:31

Климкин назвал Украину сырьевым придатком

Lenta.ruвчера в 21:32

Климкин признал Украину «сырьевым придатком» Европы

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Климкин заявил, что Украина является сырьевым придатком

Московский Комсомолецвчера в 21:08

Климкин назвал Украину сырьевым придатком

РИА Новостивчера в 20:43
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В США в возрасте 80 лет умер кинорежиссер Константин Бромберг, который снял картины "Приключения Электроника" и "Чародеи".
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Назван мотив убийства российских журналистов в ЦАР

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Комитет рекомендовал Госдуме не вводить блокировку по e-mail

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Программу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет эфира

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Дубль Неймара не помог «ПСЖ» одолеть «Монако» Головина

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BFM.ru 11 января в 13:39
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В Иркутской области возбудили дело на «вора в законе» из Татарстана

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Министерство просвещения России готовит поправки в Трудовой кодекс, которые поменяют структуру оплаты труда школьных учителей.
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