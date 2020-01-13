Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал свою страну "сырьевым придатком". Он призвал "заняться кетчупом, печеньем и колбасой". Когда другие страны развиваются, Украина деградирует, говорили ранее политики.

Кино В тизере «Мира Дикого Запада» России предсказали гражданскую войну В ролике предсказываются события следующих десятилетий: экологический коллапс в Индонезии весной 2020 года, убийство новоизбранного президента США в Буэнос-Айросе в 2024-м, а также начало второй гражданской войны в России 19 февраля 2037 года.

Экономика Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян С 1 января 2020 года для россиян отменены все ограничения по зарубежным счетам при условии, что счет открыт в банке на территории одной из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которая участвует в автоматическом обмене информацией с Россией.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов назвал трусом бойца UFC Дональда Серроне Прославленный боец из Дагестана Хабиб Нурмагомедов посмотрел промо-ролик с речью американского бойца UFC Дональдом Серроне и пришел к выводу, что Серроне мыслит как «очкошник».

Кино Названы номинанты на получение антипремии «Золотая малина» В список худших актеров этого года включены Мэттью Макконахи, Сильвестр Сталлоне, также отметился среди коллег Киану Ривз, не смог избежать номинации Джерард Батлер.

Экономика Россия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков в 2019 году Россия за первые семь месяцев 2019 года увеличила экспорт ряда алкогольных напитков на основе виноградного вина и выжимок винограда.

Общество Прирост интернет-аудитории в 2019 году обеспечили пенсионеры Число пользователей интернета среди россиян старше 16 лет в 2019 году выросло с 91 млн до 94,4 млн человек — теперь «в онлайне» 79,8% взрослого населения страны.

Происшествия Самолет с двумя мертвыми пассажирами экстренно приземлился в Шри-Ланке Самолет авиакомпании Thai Airways совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Шри-Ланки Бандаранаике из-за плохого самочувствия двух пассажиров, пишет ColomboPage в понедельник, 13 января, со ссылкой на представителей авиагавани.

Общество Комитет рекомендовал Госдуме не вводить блокировку по e-mail Комитет Госдумы по конституционному строительству рекомендовал нижней палате парламента отклонит законопроект о блокировке переписки по электронной почте, сообщает «Коммерсантъ».

ЖКХ В Башкирии проверят начисления за отопление после жалоб жителей Госкомитет Башкирии по жилищному и строительному надзору вместе с управляющими компаниями и общественностью проверит правильность доначислений платежей за отопление после многочисленных жалоб населения, сообщил министр ЖКХ республики Борис Беляев.

Политика МИД России подтвердил встречу Сараджа и Хафтара в Москве Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар примут в понедельник участие в переговорах в Москве под эгидой министерств иностранных дел и обороны России и Турции.