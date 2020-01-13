Политика
Газета.RuКлимкин признал Украину «сырьевым придатком» Европы
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал свою страну "сырьевым придатком". Он призвал "заняться кетчупом, печеньем и колбасой". Когда другие страны развиваются, Украина деградирует, говорили ранее политики.
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Происшествия
Московский депутат сообщил о нападении на его жену
Кино
В тизере «Мира Дикого Запада» России предсказали гражданскую войну
В ролике предсказываются события следующих десятилетий: экологический коллапс в Индонезии весной 2020 года, убийство новоизбранного президента США в Буэнос-Айросе в 2024-м, а также начало второй гражданской войны в России 19 февраля 2037 года.
Происшествия
Десять школ Владивостока эвакуировали из-за сообщений о минировании
Ранее в понедельник массовая эвакуация школ и детсадов началась в Хабаровске, куда также поступили сообщения о "минированиях".
Футбол
«Реал» обыграл «Атлетико» и выиграл Суперкубок Испании
Экономика
Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян
С 1 января 2020 года для россиян отменены все ограничения по зарубежным счетам при условии, что счет открыт в банке на территории одной из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которая участвует в автоматическом обмене информацией с Россией.
Происшествия
Массовое ДТП с автобусом произошло в Ленобласти
В Ленинградской области столкнулись восемь автомобилей и автобус, в результате инцидента пострадал один человек.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов назвал трусом бойца UFC Дональда Серроне
Прославленный боец из Дагестана Хабиб Нурмагомедов посмотрел промо-ролик с речью американского бойца UFC Дональдом Серроне и пришел к выводу, что Серроне мыслит как «очкошник».
Общество
В России снизился спрос на майонез в предновогодний период
В России снизился спрос на майонез в предновогодний период, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка розничной торговли.
Кино
Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»
В США в возрасте 80 лет умер кинорежиссер Константин Бромберг, который снял картины "Приключения Электроника" и "Чародеи".
Футбол
«Челси» сделал запрос «Брайтону» по поводу защитника Данка
Защитник «Брайтона» Льюис Данк привлек внимание «Челси».
Экономика
В России могут в восемь раз увеличить пособие по безработице
В России могут в восьмикратно повысить пособие по безработице.
Происшествия
Известная модель выпала из окна в центре Москвы
В центре Москвы из окна выпала модель и актриса Ксения Пунтус. Пострадавшую экстренно госпитализировали и прооперировали.
Кино
Названы номинанты на получение антипремии «Золотая малина»
В список худших актеров этого года включены Мэттью Макконахи, Сильвестр Сталлоне, также отметился среди коллег Киану Ривз, не смог избежать номинации Джерард Батлер.
Экономика
Россия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков в 2019 году
Россия за первые семь месяцев 2019 года увеличила экспорт ряда алкогольных напитков на основе виноградного вина и выжимок винограда.
Авто
В России продажи автомобилей японских марок упали на 10%
Политика
Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года
Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
Общество
Прирост интернет-аудитории в 2019 году обеспечили пенсионеры
Число пользователей интернета среди россиян старше 16 лет в 2019 году выросло с 91 млн до 94,4 млн человек — теперь «в онлайне» 79,8% взрослого населения страны.
Происшествия
Самолет с двумя мертвыми пассажирами экстренно приземлился в Шри-Ланке
Самолет авиакомпании Thai Airways совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Шри-Ланки Бандаранаике из-за плохого самочувствия двух пассажиров, пишет ColomboPage в понедельник, 13 января, со ссылкой на представителей авиагавани.
Общество
Комитет рекомендовал Госдуме не вводить блокировку по e-mail
Комитет Госдумы по конституционному строительству рекомендовал нижней палате парламента отклонит законопроект о блокировке переписки по электронной почте, сообщает «Коммерсантъ».
ЖКХ
В Башкирии проверят начисления за отопление после жалоб жителей
Госкомитет Башкирии по жилищному и строительному надзору вместе с управляющими компаниями и общественностью проверит правильность доначислений платежей за отопление после многочисленных жалоб населения, сообщил министр ЖКХ республики Борис Беляев.
Культура
Программу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет эфира
Государственная телекомпания ВГТРК сняла с эфира программу «Сам себе режиссер», выходившую с января 1992 года.
Футбол
Дубль Неймара не помог «ПСЖ» одолеть «Монако» Головина
"Пари Сен-Жермен" и "Монако" разошлись миром в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу.
Общество
Сотовые операторы повысят стоимость тарифов
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов «Мегафон» и «ВымпелКом» («Билайн») повысится.
Политика
МИД России подтвердил встречу Сараджа и Хафтара в Москве
Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар примут в понедельник участие в переговорах в Москве под эгидой министерств иностранных дел и обороны России и Турции.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Игры
При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр
Политика
Переговоры Путина и Меркель в Кремле длились почти четыре часа
На пресс-конференции после встречи Ангела Меркель выступила против позиции США по вопросу «Северного потока — 2»: строительство будет продолжено, заявила канцлер, проект был юридически одобрен Евросоюзом, поэтому «мы должны довести его до конца».
Происшествия
В Иркутской области возбудили дело на «вора в законе» из Татарстана
Следователи в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего уроженца Татарстана, которого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии.
Общество
В России изменят систему оплаты труда учителей
Министерство просвещения России готовит поправки в Трудовой кодекс, которые поменяют структуру оплаты труда школьных учителей.