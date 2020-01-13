Политика

РИА НовостиРИА НовостиКлимкин назвал Украину сырьевым придатком

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страна является сырьевым придатком, об этом он написал в своем Twitter.
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Климкин признал Украину «сырьевым придатком» Европы

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Lenta.ruвчера в 21:32

Климкин назвал Украину сырьевым придатком

РИА Новостивчера в 20:43
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о том, что представители ливийских сторон прибыли в Москву.
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Сбитой сегодня, в свой день рождения, в центре Москвы актрисе, режиссеру и телеведущей Ренате Литвиновой наложили швы на лицо.
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Сотовые операторы в России объявили о повышении тарифов

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Политика

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Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
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Из одежды и обуви россияне чаще всего искали кеды и кроссовки — запросов по ним стало на 63% больше, чем в прошлом году.
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"На Киевском шоссе произошло столкновение в попутном направлении 15 автомашин, в том числе микроавтобуса Mercedes, в котором находились пять человек, и рейсового автобуса №2375, ехавшего из Санкт-Петербурга в Псков", - сказал собеседник агентства.
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Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
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