Политика
РИА НовостиКлимкин назвал Украину сырьевым придатком
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страна является сырьевым придатком, об этом он написал в своем Twitter.
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Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Политика
Вице-президент Абхазии подал в отставку
Вице-президент Абхазии Аслан Барциц подал заявление об отставке. Об этом говорится на сайте главы республики.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Армия и оружие
Минобороны обвинило эсминец США в сближении с российским кораблём
«Растиражированное заявление представителей 5-го флота ВМС США о якобы имевшем место «опасном» сближении российского корабля с эсминцем Farragut в Аравийском море не соответствует действительности», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Политика
МИД РФ: Представители ливийских сторон прибыли в Москву
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о том, что представители ливийских сторон прибыли в Москву.
Происшествия
Рената Литвинова рассказала о том, как попала под машину
Сбитой сегодня, в свой день рождения, в центре Москвы актрисе, режиссеру и телеведущей Ренате Литвиновой наложили швы на лицо.
Экономика
Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян
С 1 января 2020 года для россиян отменены все ограничения по зарубежным счетам при условии, что счет открыт в банке на территории одной из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которая участвует в автоматическом обмене информацией с Россией.
Общество
Счетная палата назвала недостоверными данные о качестве дорог в России
По данным аудитора, более трети всех аварий в 2017 (40,1%) и в 2018 году (35,3%) связаны с такими нарушениями.
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
Футбол
«Кельн» намерен арендовать футболиста Хеведеса у «Локомотива»
Клуб Бундеслиги "Кельн" намерен арендовать до конца сезона защитника московского "Локомотива" Бенедикта Хеведеса с правом последующего выкупа.
Общество
Сотовые операторы в России объявили о повышении тарифов
В России дорожают услуги операторов сотовой связи. Так, уже с 13 января повышается стоимость архивных тарифов «Мегафон».
Наука
В Швейцарии создали золото со свойствами пластика
Ученые Цюрихского университета создали 18-каратное золото, по свойствам напоминающее пластик.
Кино
В США вручили премии «Выбор критиков»
Премия "Выбор критиков" присуждается Ассоциацией кинокритиков, работающих в США и Канаде на телевидении, радио и в интернет-изданиях.
Общество
Жители России поделились своими ожиданиями от 2020 года
Большинство граждан России уверены, что наступивший 2020 год будет лучше, чем предыдущий.
Политика
Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить лидера России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим).
Политика
В Крыму заявили об отсутствии переговоров с Украиной о водной блокаде
В августе глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что политика водной блокады полуострова была определена на Западе, а не в Киеве.
Гаджеты
Honor готовит недорогой полноэкранный смартфон
Политика
«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину
Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
Общество
Россияне стали больше тратить на продукты в новогодние праздники
Из одежды и обуви россияне чаще всего искали кеды и кроссовки — запросов по ним стало на 63% больше, чем в прошлом году.
Происшествия
В Ленинградской области столкнулись 15 машин
"На Киевском шоссе произошло столкновение в попутном направлении 15 автомашин, в том числе микроавтобуса Mercedes, в котором находились пять человек, и рейсового автобуса №2375, ехавшего из Санкт-Петербурга в Псков", - сказал собеседник агентства.
Общество
ФСБ упростила выход судов на восьми участках Черного моря в Крыму
Шоу-бизнес
Настя Каменских порадовала поклонников пышными формами в бикини
На фото Каменских, полуобернувшись к зрителю, позирует в ярко-зелёном бикини, демонстрируя свой загар и аппетитные формы.
Футбол
Суарес перенес операцию и пропустит четыре месяца
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес перенес операцию в связи с травмой мениска правого колена.
Происшествия
Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила
Общество
В Приморье только 8% мусора идёт на переработку
Ёмкость полигонов для хранения мусора имеет ограниченные возможности, это справедливо и для Приморья, где в настоящее время только 8% мусора идёт в переработку.
Политика
Меркель призвала довести до конца «Северный поток-2»
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала довести до конца строительство газопровода «Северный поток-2», передает «Интерфакс».
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Политика
Макрон и Путин решили сохранить ядерную сделку с Ираном
СПВД по Ирану был заключен между Тегераном и шестью странами-посредниками, в числе которых Россия, Великобритания, США, Франция, Германия и Китай.