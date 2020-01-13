Политика
Российская газетаКлимкин назвал Украину «сырьевым придатком»
Украина является сырьевым придатком, заявил бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин, комментируя мониторинговый отчет Еврокомиссии.
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Кино
HBO хочет снять сериал по мотивам фильма «Паразиты»
Политика
Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
Политика
«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину
Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
Политика
Парламент Абхазии назначил Бганбу исполняющим обязанности президента
Парламент Абхазии назначил премьера Валерия Бганбу исполняющим обязанности президента республики, объявил итоги голосования спикер парламента Валерий Кварчия.
Общество
Улюкаев написал в колонии стихотворение про винегрет
Осужденный за взятку экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев написал два стихотворения, одно из которых посвящено Новому году.
Футбол
Хави отказался возглавить «Барселону»
Главный тренер катарского «Аль-Садд» Хави Эрнандес отказался возглавить испанскую «Барселону» в январе текущего года.
Происшествия
В отношении погибшего омича Федорова возбудили второе уголовное дело
В отношении Федорова было возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения наркотика и его хранения с целью дальнейшего сбыта — при задержании парня сотрудники Росгвардии обнаружили в его карманах запрещенные вещества.
Происшествия
Любовная связь стала мотивом нападения на жену депутата в Москве
Мотивом нападения на супругу депутата муниципального собрания Академического района Москвы Михаила Хананашвили Светлану стала любовная связь.
Политика
Меркель призвала завершить строительство «Северного потока-2»
Строительство газопровода «Северный поток-2» должно быть окончено. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Происшествия
Первый случай заражения коронавирусом нового типа выявлен в Таиланде
Первый случай заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, выявлен на территории Таиланда, сообщают местные СМИ со ссылкой на Минздрав королевства.
Общество
Ольга Васильева: в школьных аттестатах могут появиться новые отметки
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала о возможных изменениях системы оценок в школьных аттестатах.
Биатлон
Экс-биатлонист Тихонов назвал дураком и идиотом Губерниева
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал журналиста и телекомментатора Дмитрия Губерниева дураком.
Энергетика
Белоруссия и Россия пока не договорились по тарифам на транзит нефти
Представителям антимонопольных ведомств России и Белоруссии в понедельник, 13 января, не удалось достичь договорённостей по тарифам на транзит российских нефти и нефтепродуктов, передаёт БЕЛТА.
Происшествия
СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко
Следствие обладает доказательствами того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение, сообщил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".
Политика
Саммит по Ливии пройдет в Берлине 19 января
11 января президент РФ Владимир Путин на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель поддержал идею о проведении ливийского саммита в Берлине.
Здоровье
Онколог назвал симптомы, указывающие на проблемы с поджелудочной
Обнаружить панкреатит и рак поджелудочной железы - недуги имеют похожие симптомы - сложнее.
Шоу-бизнес
Настя Каменских порадовала поклонников пышными формами в бикини
На фото Каменских, полуобернувшись к зрителю, позирует в ярко-зелёном бикини, демонстрируя свой загар и аппетитные формы.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Общество
ФСИН предлагают наделить правом официального предостережения
У сотрудников уголовно-исполнительной системы может появиться дополнительное полномочие - официально предостерегать граждан, находящихся за решёткой, от неправомерного поведения.
Политика
Крым планирует наладить железнодорожное сообщение с рядом стран
Крым в перспективе может наладить железнодорожное сообщение по мосту через Керченский пролив с рядом стран, сообщил в интервью РИА Новости глава республиканского правительства Юрий Гоцанюк.
Происшествия
В Башкирии из собачьей будки украли более миллиона рублей
Необычная кража произошла в Башкирии – из собачьей будки выкрали 1,1 млн рублей.
Экономика
Госдума упростит переход на льготную ипотеку на средства маткапитала
Законопроект об уточнении правил оформления ипотечных кредитов с использованием средств материнского капитала внесла в Госдуму вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 13 января.
Футбол
Иньеста раскритиковал руководство «Барселоны»
После матча Лионель Месси поддержал главного тренера, а директор «Барселоны» Гильермо Амор заявил о том, что Вальверде не уволят.
Авто
Новый бюджетный кроссовер Renault впервые показали на фото
В начале февраля компания Renault представит предвестника нового ультрабюджетного паркетника.
Экономика
В России подорожает черный хлеб
По данным РОСПиК, средние потребительские цены на хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки в течение 2017-2018 годов выросли на 3,1 процента и 5,4 процента соответственно, а к концу ноября 2019 года увеличились на 5,8 процента с начала года.
Авто
Стоит ли покупать подержанный Hyundai ix35
Стоит ли покупать «корейца», и не разорит ли машина очередного владельца, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Кино
Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»
В США в возрасте 80 лет умер кинорежиссер Константин Бромберг, который снял картины "Приключения Электроника" и "Чародеи".
Биатлон
Гурьев: биатлонистки не были готовы к стрельбе с 30-й установки
Российские биатлонистки Светлана Миронова и Лариса Куклина не были готовы к тому, что будут стрелять с крайних установок во время масс-старта на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, заявил РИА Новости тренер женской сборной Леонид Гурьев.