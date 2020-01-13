Политика

Российская газетаРоссийская газетаКлимкин назвал Украину «сырьевым придатком»

Украина является сырьевым придатком, заявил бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин, комментируя мониторинговый отчет Еврокомиссии.
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Московский Комсомолецвчера в 21:08

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РИА Новостивчера в 20:43
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