Политика «Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».

Политика Парламент Абхазии назначил Бганбу исполняющим обязанности президента Парламент Абхазии назначил премьера Валерия Бганбу исполняющим обязанности президента республики, объявил итоги голосования спикер парламента Валерий Кварчия.

Общество Улюкаев написал в колонии стихотворение про винегрет Осужденный за взятку экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев написал два стихотворения, одно из которых посвящено Новому году.

Футбол Хави отказался возглавить «Барселону» Главный тренер катарского «Аль-Садд» Хави Эрнандес отказался возглавить испанскую «Барселону» в январе текущего года.

Происшествия В отношении погибшего омича Федорова возбудили второе уголовное дело В отношении Федорова было возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения наркотика и его хранения с целью дальнейшего сбыта — при задержании парня сотрудники Росгвардии обнаружили в его карманах запрещенные вещества.

Происшествия СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко Следствие обладает доказательствами того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение, сообщил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".

Политика Саммит по Ливии пройдет в Берлине 19 января 11 января президент РФ Владимир Путин на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель поддержал идею о проведении ливийского саммита в Берлине.

Общество ФСИН предлагают наделить правом официального предостережения У сотрудников уголовно-исполнительной системы может появиться дополнительное полномочие - официально предостерегать граждан, находящихся за решёткой, от неправомерного поведения.

Политика Крым планирует наладить железнодорожное сообщение с рядом стран Крым в перспективе может наладить железнодорожное сообщение по мосту через Керченский пролив с рядом стран, сообщил в интервью РИА Новости глава республиканского правительства Юрий Гоцанюк.

Экономика Госдума упростит переход на льготную ипотеку на средства маткапитала Законопроект об уточнении правил оформления ипотечных кредитов с использованием средств материнского капитала внесла в Госдуму вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 13 января.

Футбол Иньеста раскритиковал руководство «Барселоны» После матча Лионель Месси поддержал главного тренера, а директор «Барселоны» Гильермо Амор заявил о том, что Вальверде не уволят.

Экономика В России подорожает черный хлеб По данным РОСПиК, средние потребительские цены на хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки в течение 2017-2018 годов выросли на 3,1 процента и 5,4 процента соответственно, а к концу ноября 2019 года увеличились на 5,8 процента с начала года.