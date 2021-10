Эвелина Бледанс стала героиней шоу «Битва экстрасенсов»

View this post on Instagram A post shared by Эвелина Блёданс (@bledans) Об этом артистка сообщила в своем микроблоге, разместив фотографию с ведущими шоу – Маратом Башаровым и Верой Сотниковой.