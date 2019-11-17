Политика

Газета.RuГазета.RuКлимкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, у Путина много успехов.
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Климкин рассказал об успехе Путина в Донбассе

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РЕН ТВвчера в 21:17
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