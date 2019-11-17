Политика

Газета.RuГазета.RuКлимкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, у Путина много успехов.
Читать в источнике
Комментировать111

Подробнее о событии

Климкин назвал успехом Путина разведение воюющих сил в Донбассе

Газета.Ru01:37

Климкин: разведение сил в Донбассе является успехом Путина

RT на русскомвчера в 21:23

Климкин рассказал об успехе Путина в Донбассе

Известиявчера в 22:05

Климкин назвал разведение сил в Донбассе «успехом Путина»

Московский Комсомолецвчера в 21:57

Экс-глава МИД Украины назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе

РБКвчера в 22:11

Климкин заявил о том, что Путин достиг успеха в Донбассе после разведения сил

Life.ruвчера в 20:45

Климкин рассказал об успехе Путина в Донбассе

РИА Новостивчера в 20:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 01:57, Вашингтон
Футбол

Россия разгромно проиграла Бельгии в матче отбора Евро-2020

Сборная России крупно уступила Бельгии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Metaratings вчера в 13:52
Общество

Опубликована переписка убитой аспирантки Анастасии Ещенко с подругой

Ivbg.ru 15 ноября в 08:51
Происшествия

Два человека погибли в результате взрыва в общежитии в Киеве

В результате случившегося погибли два человека, сообщает столичная полиция в Facebook.
Российская газета вчера в 19:31
Общество

СМИ раскрыли характеристики новых универсальных десантных кораблей РФ

Стали известны характеристики новых универсальных десантных кораблей, разрабатываемых по заказу Военно-морского флота России.
Газета.Ru 01:13
Происшествия

Пограничник США ранил россиянина у границы с Мексикой

Пограничник США 14 ноября ранил россиянина из огнестрельного оружия при предположительной попытке пересечения границы с Мексикой.
RT на русском 15 ноября в 15:49
Единоборства

Лобов нокаутирован Найтом на турнире по кулачным боям

Ирландец российского происхождения и спарринг-партнер Конора Макгрегора Артем Лобов потерпел поражение в поединке против Джейсона Найта на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC9.
Вести.Ru 00:52
Происшествия

Мать убитой историком Соколовым аспирантки попала в больницу с похорон

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, зверски убитой в Петербурге, увезли в больницу с похорон дочери, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:33
Футбол

Президент федерации заявил, что Бензема не вернется в сборную Франции

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что нападающий «Реала» Карим Бензема никогда не вернется в национальную команду.
Спорт-Экспресс вчера в 10:32
Происшествия

Помощница Никиты Исаева прокомментировала его смерть

Помощница лидера «Новой России» Никиты Исаева Алина Жестовская прокомментировала его смерть на своей странице в Facebook.
РБК вчера в 11:15
Футбол

Предостережения сербских фанатов перед матчем с Украиной

Сегодня в рамках отбора на Евро-2020 пройдет матч между сборными Сербии и Украины.
Все про Спорт ру вчера в 23:23
Политика

Крымские татары оценили слова Навального о референдуме в Крыму

Председатель региональной национально-культурной автономии крымских татар РК Эйваз Умеров прокомментировал заявление оппозиционного политика Алексея Навального по поводу проведения повторного референдума в Крыму.
РИА Новости Крым вчера в 10:27
Общество

Девятилетняя барабанщица покорила Сеть кавером хита Nirvana

Девятилетняя барабанщица Нанди Бушелл из Великобритании покорила пользователей Сети, исполнив кавер-версию песни In Bloom рок-группы Nirvana.
ФАН 00:43
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 15 ноября в 05:49
Происшествия

В Красноярском крае произошел пожар в кадетском корпусе

На юге Красноярского края в городе Минусинск загорелся кадетский корпус, сообщает «7 канал» со ссылкой на МЧС.
РБК 01:27
Политика

В Белом доме прокомментировали состояние здоровья Трампа

Президент США Дональд Трамп остается здоровым и энергичным, заявила 16 ноября пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм по итогам медицинского обследования.
REGNUM вчера в 19:37
Музыка

Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении

Вечерняя Москва вчера в 11:32
Авто

Роспатент показал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ

УАЗ продолжает патентовать детали своей будущей новинки — глубоко модернизированного внедорожника УАЗ «Патриот», чья премьера состоится в 2020 году.
Автоновости дня 14 ноября в 10:26
Транспорт

В России предложили поднять цены на шипованные шины

Реальное время 15 ноября в 11:32
Экономика

СМИ Франции рассказали об успехе России в отказе от доллара

С 2014 года Россия из-за напряженности в отношениях с Соединенными Штатами начала процесс дедолларизации своей экономики и финансовой системы, чтобы обойти санкции.
Газета.Ru 01:21
Общество

В Венеции ожидается новый пик наводнения

В пятницу, 15 ноября, в Венеции зафиксирован новый пик наводнения, возникшего в результате сильных осадков.
Страна Советов on-line 15 ноября в 06:58
Кино

В новых сериях «Ну, погоди!» появятся дополнительные персонажи

RT на русском вчера в 21:44
Футбол

Игорь Гамула: «Хотел бы, чтобы Акинфеев вернулся в сборную»

Известный тренер Игорь Гамула в беседе с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о возможном возвращении голкипера Игоря Акинфеева в сборную России.
Спорт-Экспресс вчера в 23:54
Кино

Disney объявил даты фильмов Marvel на 2022 и 2023 года

В мае Disney объявил даты для фильмов Marvel вплоть до мая 2022 года: 1 мая 2020 года 6 ноября 2020 года 12 февраля 2021 года 7 мая 2021 года 5 ноября 2021 года 18 февраля 2022 года 29 июля 2022 года 6 мая 2022 года.
Игромания.ру вчера в 21:29
Происшествия

Под Вольском в Волге всплыло тело женщины

Сегодня, 16 ноября, по предварительным данным под Вольском очевидец увидел тело женщины, которое всплыло в Волге, после чего вызвал спасателей.
КП - Саратов вчера в 09:12
Технологии

Создан материал, который позволит отказаться от батарей в электронике

В перспективе, новая разработка позволит подпитывать электронику — в основном небольшие процессоры и датчики для интернета вещей — без использования проводов.
Вести.Хайтек 15 ноября в 08:33
Экономика

В России могут ввести минимальную планку зарплаты для бюджетников

В Госдуму внесен законопроект о минимальной планке зарплаты для бюджетников.
Вести.Ru 15 ноября в 17:55
Общество

В Госдуме предложили новые правила раздела имущества супругов

РБК 15 ноября в 02:03
Армия и оружие

Американские танкисты испытали российский танк Т-80У

Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
REGNUM вчера в 07:44
Экономика

Fashion-ритейлеры теряют трафик

Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
Коммерсантъ 15 ноября в 17:33
Политика

В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».
RT на русском вчера в 08:05
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное