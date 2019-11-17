Политика

Газета.RuГазета.RuКлимкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, у Путина много успехов.
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Климкин рассказал об успехе Путина в Донбассе

РИА Новости20:07

Климкин: разведение сил в Донбассе является успехом Путина

RT на русском21:23

Экс-глава МИД Украины назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе

РБК22:11

Климкин назвал разведение сил в Донбассе «успехом Путина»

Московский Комсомолец21:57

Климкин заявил о том, что Путин достиг успеха в Донбассе после разведения сил

Life.ru20:45

Климкин рассказал об успехе Путина в Донбассе

Известия22:05

Экс-глава МИД Украины Климкин рассказал об успехах Путина

РЕН ТВ21:17
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Политика

В «Нафтогазе» оценили слова Путина о срыве транзита газа через Украину

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Газета.Ru вчера в 06:04
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Футбольный рефери Михаил Вилков отстранен от судейства на матчах чемпионата России.
Интерфакс-Спорт вчера в 07:56
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Главы делегаций США и Китая обсудили первую часть торговой сделки

Главы делегаций Китая и США на торговых переговорах вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и Роберт Лайтхайзер в ходе телефонного разговора обсудили основные вопросы первой части торгового соглашения между двумя странами.
РБК 22:51
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Поражение от команды сборной Бельгии в матче отборочного тура чемпионата Европы 2020 года указало футболистам российской сборной на их ошибки, заявил капитан команды России Артем Дзюба.
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Получив роль в самом ожидаемом фильме "Ангелы Чарли", Кристин Стюарт решила подкорректировать ее.
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Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
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Армия и оружие

Omega: новый глава минобороны Молдавии восхищается мужеством ополченцев Донбасса

Молдавское министерство обороны возглавил чиновник, который восхищается духом и мужеством ополченцев Донбасса, воюющих с Украиной, сообщает молдавское издание Omega.
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Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии.
Газета.Ru 12:49
Происшествия

В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта

Мужчины вступили в конфликт на проезжей части. Водитель автомобиля нанес прохожему удар в шею ножом, мужчина умер от полученного ранения.
РБК 15:49
Общество

Год Белой Крысы: каким знакам Зодиака повезет в 2020 году

Названы знаки Зодиака, для которых этот период будет особенно удачным.
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В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
РИА Новости 19:24
Автоспорт

Квят озадачила потеря темпа в квалификации

В ходе квалификации свой лучший результат Квят показал на первом же быстром круге, но затем не смог превзойти его ни на одном из трех последующих.
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Армия и оружие

Военные США испытали российский танк Т-80

Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
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Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru 05:29
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Диетолог назвала наименее вредные сладости

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Не менее 23 человек погибли в ходе протестов в Боливии

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Газета.Ru 21:26
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Умер лидер «Новой России» Никита Исаев

Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
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Fashion-ритейлеры теряют трафик

Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
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Матвиенко анонсировала проект по реконструкции железных дорог Кубы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в Гаване обсудила с вице-премьером Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом проект реконструкции кубинских железных дорог.
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Мать убитой аспирантки СПбГУ увезли с похорон в реанимацию

Мать убитой историком Олегом Соколовым 24-летней аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета увезли в больницу с похорон дочери, как сообщает Говорит Москва.
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В России предложили поднять цены на шипованные шины

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Создан материал, который позволит отказаться от батарей в электронике

В перспективе, новая разработка позволит подпитывать электронику — в основном небольшие процессоры и датчики для интернета вещей — без использования проводов.
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Происшествия

В общежитии в Киеве прогремел взрыв

В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
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ЖКХ

Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление

Правительство Украины приняло решение о снятии ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду.
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Слухи: Obsidian и Rare анонсируют на X019 новые игры

По словам Ахмада, в рамках мероприятия анонсируют по игре от Obsidian Entertainment (The Outer Worlds) и Rare (Sea of Thieves).
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Кристиан Бэйл рассказал о съемках фильма «Ford против Ferrari»

На экраны кинотеатров вышел фильм Джеймса Мэнголда "Ford против Ferrari" об американском автомобильном конструкторе Кэрролле Шелби и британском гонщике Кене Майлзе.
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