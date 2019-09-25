Политика
Российская газетаКлимкин оценил роль Украины в импичменте Трампа
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал новости о начале процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа, заявив, что у Киева "не очень веселые перспективы".
Читать в источнике
Оценить
Чтобы дальше ни происходило, в истории Штатов Украина останется как страна, которая привела к началу процедуры импичмента президента США. Не очень веселая перспектива. Но теперь все понимают, на что мы способны.
— Павел Климкин, украинский дипломатRambler News Service 07:49
с чего всё началось
"Что бы дальше ни происходило, в истории Штатов Украина останется как страна, которая привела к началу процедуры импичмента президента США", — написал Климкин в твиттере.РИА Новости07:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 12:28, Вашингтон
Политика
Германия получила послание Путина по РСМД
В Германии получили послание российского лидера Владимира Путина с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
RT на русском 09:18
Политика
Госдеп прокомментировал отказ в выдаче виз российской делегации в ООН
Представитель американского Госдепа объяснил отказ в выдаче виз российской делегации для участия на Генассамблее ООН.
iReactor вчера в 17:09
Происшествия
В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского
Ленинский районный суд Оренбурга арестовал настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе Николая Стремского до 12 ноября.
ТАСС 11:21
Происшествия
Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 08:44
Политика
Трамп прокомментировал публикацию разговора с Зеленским
Ранее администрация президента США Дональда Трампа опубликовала на сайте Белого дома полную стенограмму его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Rambler News Service 12:11
Футбол
Глава «Баварии» пригрозил сборной Германии бойкотом из-за Нойера
Президент мюнхенской "Баварии" Ули Хёнесс выступил в защиту вратаря клуба Мануэля Нойера, передает Sport Bild.
Газета.Ru 05:45
Футбол
Габулов: надеюсь, через пять лет «Алания» будет клубом Премьер-Лиги
Безусловно, у всех — от учредителей клуба до футболистов — стоит общая цель – вывести «Аланию» в Премьер-Лигу.
Чемпионат 11:02
Политика
Греф заявил о необходимости проведения революции госуправления
Четвертая промышленная революция привнесла в жизнь большое количество новых технологий, поставив все государства перед необходимостью провести первую революцию государственного управления, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости 05:54
Космос
С Байконура запущена последняя ракета «Союз-ФГ»
Ракета «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-15» и тремя членами экипажа на борту стартовала с космодрома Байконур.
Известия 10:30
Армия и оружие
СБУ сообщила, что похитила с территории ЛНР жителя республики
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о проведении на территории Луганской народной республики (ЛНР) спецоперации, по результатам которой был вывезен и задержан житель республики.
ТАСС 11:57
Футбол
Головин забил два гола за «Монако»
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин сумел забить два гола за свою команду в матче седьмого тура Лиги 1 против "Ниццы".
Sport.ru вчера в 16:59
Политика
Зеленский рассказал о барьерах для развития Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о барьерах, мешающих стране достичь целей устойчивого развития.
Lenta.ru 02:49
Общество
Сын Меган Маркл и принца Гарри появился на публике в ЮАР
Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи появился на публике во время турне родителей по Южно-Африканской Республике (ЮАР), об этом 25 сентября сообщает Associated Press.
REGNUM 07:13
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Происшествия
Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль
Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru 03:26
Шоу-бизнес
Екатерина Климова провела день рождения сына вместе с Игорем Петренко
11-летие сына Корнея Екатерина Климова провела в компании бывшего супруга.
Дни24 вчера в 01:39
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости вчера в 08:00
Кино
От России на «Оскар» выдвинули фильм «Дылда»
РБК вчера в 13:03
Происшествия
В Федерации бокса России опровергли драку боксеров в Екатеринбурге
Российские боксеры не устраивали драк в отеле в Екатеринбурге.
Известия 08:25
Политика
В Москве проходит встреча Владимира Путина и Николаса Мадуро
В столице стартовали переговоры президентов Российской Федерации и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро.
NewInform 05:57
Политика
Трамп призвал страны мира отказаться от глобализма
Президент США Дональд Трамп призвал страны мира отказаться от глобализма в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН, 24 сентября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 11:49
Гаджеты
Xiaomi снизила цены на смартфоны для российских покупателей
Китайская Xiaomi совместно с китайской же площадкой AliExpess с 25 по 26 сентября проводят распродажу смартфонов Xiaomi и Redmi, а также аксессуаров и других устройств.
Российская газета 10:32
Экономика
Путин заявил, что ЦБ «подкрутил» инфляцию
Президент России Владимир Путин заявил, что снижение инфляции в стране можно отчасти объяснить "подкруткой" ЦБ макроэкономических показателей.
Газета.Ru 11:09
Гаджеты
В России стартовали продажи ноутбука ZenBook Pro Duo с двумя экранами
Asus ZenBook Pro Duo UX581 / ©TechRadar Zenbook Pro Duo можно предзаказать в интернет-магазине ASUS: цены начинаются от 239 990 рублей.
Naked Science 05:17
Политика
Зеленский показал фото с Трампом
Rambler News Service 09:33
Шоу-бизнес
Кристина Асмус намекнула на расставание с Гариком Харламовым
Слухи о разводе 31-летней Кристины Асмус с 38-летним Гариком Харламовым появились несколько месяцев назад.
Киноафиша России 10:43
Происшествия
На Гайском ГОКе из-за обрушения в шахте погиб рабочий
Несчастный случай на производстве произошел в эту среду, 25 сентября. В шахте Гайского ГОКа рабочего придавило горной породой.
ТРК Регион г. Оренбург 06:01