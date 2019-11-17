с чего всё началось

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин назвал успехом президента РФ Владимира Путина процесс разведения сил в Донбассе. По словам ушедшего в отставку министра иностранных дел Украины, у российского лидера, к сожалению Климкина, достаточно много успехов.

Климкин оценил успех Путина в разведении сил в Донбассе

Происшествия В Петербурге автомобиль с ребенком упал в Фонтанку Автомобиль Renault Logan упал в воду в центре Петербурга вечером 16 ноября. Инцидент произошел на набережной Фонтанки, пишет «Фонтанка».

Наука На плато Наска обнаружены изображающие монстров рисунки На знаменитом плато Наска в южном Перу японские исследователи из университета Ямагата обнаружили 142 новых геоглифа, среди которых птицы, верблюды, другие животные, а также загадочные монстры с квадратными головами.

Политика Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

Космос Эстония получит от Европы больше денег на космос Подчеркивается, что это изменение никак не скажется на объеме членских взносов Эстонии в организации, а все внесенные в бюджет ESA деньги уже вернулись Эстонии в виде различных научно-производственных проектов.

Происшествия Здание обрушилось под Саратовом Жилое здание ангарного типа частично обрушилось в поселке Пробуждение Саратовской области.

Происшествия В общежитии Киева прогремел взрыв Отмечается, что взрыв произошел в общежитии на улице Карла Маркса. В результате взрыва погибли два человека.

Политика В Белоруссии начались досрочные выборы в парламент Начнется ли после выборов партийная реформа Среди кандидатов на выборах есть множество оппозиционеров, рассказывает белорусский политический аналитик Артем Шрайбман, однако пройдут они в парламент или нет — будет решать не голосование, а администрация президента.

Космос Ровер Curiosity зафиксировал на Марсе скачки кислорода Специалисты NASA опубликовали информацию, что единственный работающий на Марсе ровер Curiosity смог найти повышенный уровень кислорода на планете.