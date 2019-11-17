Политика

Российская газетаРоссийская газетаКлимкин оценил успех Путина в разведении сил в Донбассе

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин назвал успехом президента РФ Владимира Путина процесс разведения сил в Донбассе. По словам ушедшего в отставку министра иностранных дел Украины, у российского лидера, к сожалению Климкина, достаточно много успехов.
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с чего всё началось
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что президент РФ Владимир Путин достиг значительного успеха в Донбассе после разведения сил, об этом он рассказал
 в интервью украинскому 24-му каналу.
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