Политика
Российская газетаКлимкин оценил успех Путина в разведении сил в Донбассе
Бывший глава украинского МИД Павел Климкин назвал успехом президента РФ Владимира Путина процесс разведения сил в Донбассе. По словам ушедшего в отставку министра иностранных дел Украины, у российского лидера, к сожалению Климкина, достаточно много успехов.
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с чего всё началось
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что президент РФ Владимир Путин достиг значительного успеха в Донбассе после разведения сил, об этом он рассказал в интервью украинскому 24-му каналу.Life.ruвчера в 20:45
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Происшествия
На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко
Политика
В Керчи началась буксировка украинских кораблей
Общество
В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах
Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
Политика
Лукашенко объявил об участии в выборах президента в 2020 году
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен вновь принять участие в выборах главы государства.
Здоровье
Названы самые полезные продукты для суставов
Общество
В Иране не прекращаются акции протеста из-за роста цен на бензин
Общество
Гороскоп на 17 ноября: Водолеи, у вас намечается очень хороший день
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Происшествия
На Украине загорелся поезд с пассажирами
Происшествия
В Петербурге автомобиль с ребенком упал в Фонтанку
Автомобиль Renault Logan упал в воду в центре Петербурга вечером 16 ноября. Инцидент произошел на набережной Фонтанки, пишет «Фонтанка».
Здоровье
Названы первые симптомы рака легких
Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Происшествия
СК проверит инцидент на лекции историка Соколова
Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Политика
Лукашенко назвал условия подписания дорожных карт по интеграции с РФ
Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике.
ЖКХ
На Украине отменили ограничения на рост тарифов на отопление
Правительство Украины приняло решение отменить ограничения на рост тарифов на отопление в стране, а также на горячую воду.
Общество
Список новогодних подарков маленькой девочки потряс ее отца
Список подарков, который составила 10-летняя девочка из Лос-Анжелеса, сильно удивил ее отца.
Общество
ОАК хочет довести производство МС-21 до 120 самолетов в год
Объединенная авиационная корпорация (ОАК) намерена довести ежегодное производство гражданских самолетов МС-21 до 120 самолетов за счет международной кооперации, сообщил журналистам в воскресенье на выставке в Дубае глава корпорации Юрий Слюсарь.
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Космос
Ровер Curiosity зафиксировал на Марсе скачки кислорода
Специалисты NASA опубликовали информацию, что единственный работающий на Марсе ровер Curiosity смог найти повышенный уровень кислорода на планете.
Энергетика
Белоруссия рассчитывает на снижение цены на газ из России в 2020 году
Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что Минск рассчитывает на снижение стоимости российского газа в 2020 году и ведёт об этом переговоры с Москвой.
Происшествия
В Подмосковье три человека насмерть отравились неизвестной жидкостью
В подмосковном Одинцове в результате отравления умерло три человека.
Происшествия
Следователи начали проверку по факту смерти политика Исаева
Следователи приступили к проверке по факту смерти директора Института актуальной экономики и лидера общественно-политического движения «Новая Россия» Никиты Исаева в поезде Тамбов–Москва.
Экономика
СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Спорт
Нуждов обвинил главу СБР Драчева в нарушении регламента отбора
Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов обвинил главу организации Владимира Драчева в нарушении регламента отбора в национальную команду.
Здоровье
Ученые советуют не давать эти два продукта детям до двух лет
Американские ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний проанализировали данные о питании тысячи детей в США в возрасте от полугода до 23 месяцев и пришли к выводу, что два популярных среди родителей продукта лучше не давать малышам до двух лет.
Политика
WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35
Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35.
Происшествия
В Екатеринбурге из-за инфекции умер малыш
В Екатеринбурге из-за менингококковой инфекции умер годовалый ребенок.
Происшествия
В Киеве похищен глава Укрэксимбанка
В Киеве похищен глава Укрэксимбанка Александр Гриценко, сообщил телеканал «Прямой» со ссылкой на родственников банкира.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Общество
Обнародована переписка убитой доцентом Соколовым аспирантки
Подруга убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко опубликовала переписку, в которой обсуждался роман девушки с историком Олегом Соколовым.