с чего всё началось

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин назвал успехом президента РФ Владимира Путина процесс разведения сил в Донбассе. По словам ушедшего в отставку министра иностранных дел Украины, у российского лидера, к сожалению Климкина, достаточно много успехов.

Климкин оценил успех Путина в разведении сил в Донбассе

Общество В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.

Происшествия В Петербурге автомобиль с ребенком упал в Фонтанку Автомобиль Renault Logan упал в воду в центре Петербурга вечером 16 ноября. Инцидент произошел на набережной Фонтанки, пишет «Фонтанка».

Происшествия СК проверит инцидент на лекции историка Соколова Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Общество ОАК хочет довести производство МС-21 до 120 самолетов в год Объединенная авиационная корпорация (ОАК) намерена довести ежегодное производство гражданских самолетов МС-21 до 120 самолетов за счет международной кооперации, сообщил журналистам в воскресенье на выставке в Дубае глава корпорации Юрий Слюсарь.

Космос Ровер Curiosity зафиксировал на Марсе скачки кислорода Специалисты NASA опубликовали информацию, что единственный работающий на Марсе ровер Curiosity смог найти повышенный уровень кислорода на планете.

Происшествия Следователи начали проверку по факту смерти политика Исаева Следователи приступили к проверке по факту смерти директора Института актуальной экономики и лидера общественно-политического движения «Новая Россия» Никиты Исаева в поезде Тамбов–Москва.

Экономика СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.

Здоровье Ученые советуют не давать эти два продукта детям до двух лет Американские ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний проанализировали данные о питании тысячи детей в США в возрасте от полугода до 23 месяцев и пришли к выводу, что два популярных среди родителей продукта лучше не давать малышам до двух лет.

Политика WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35 Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35.

Происшествия В Киеве похищен глава Укрэксимбанка В Киеве похищен глава Укрэксимбанка Александр Гриценко, сообщил телеканал «Прямой» со ссылкой на родственников банкира.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.