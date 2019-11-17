с чего всё началось

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин назвал успехом президента РФ Владимира Путина процесс разведения сил в Донбассе. По словам ушедшего в отставку министра иностранных дел Украины, у российского лидера, к сожалению Климкина, достаточно много успехов.

Климкин оценил успех Путина в разведении сил в Донбассе

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