Политика
РИА НовостиКлимкин отреагировал на слова Зеленского о Крыме
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал слова президента страны Владимира Зеленского о том, что России "станет стыдно" за Крым и она его отдаст. По словам экс-главы украинской дипломатии, в России добровольно никто не откажется от полуострова.
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Происшествия
Прокурор потребовал передать дело Ефремова в ГУ МВД Москвы
Коммерсантъ 11:52
Кино
Появился кадр из фильма «Охотник на монстров» с Миллой Йовович
Издание Mantan-web опубликовало новый кадр из фильма «Охотник на монстров».
News.ru 03:33
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания 10:49
Общество
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко.
Газета.Ru 13:21
Общество
Власти Камчатки анонсировали продление режима самоизоляции до 30 июня
Режим самоизоляции на Камчатке планируется продлить до 30 июня.
RT на русском 21:18
Экономика
Для российских пенсионеров подготовили две новые льготы
Власти России готовят пенсионеров два законопроекта, которые предусматривают введение новых льгот.
Актуальные Новости 02:43
Здоровье
В России проведут оценку популяционного иммунитета к COVID-19
В трех российских регионах в июне стартует оценка популяционного иммунитета к COVID-19, сообщили 11 июня в Роспотребнадзоре.
Известия 20:45
Экономика
«Норникель» возглавил рейтинг самых щедрых компаний по версии Forbes
Журнал Forbes составил рейтинг 25 самых щедрых к своим топ-менеджерам компаний России.
Коммерсантъ 08:10
Шоу-бизнес
В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной
В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер вчера в 03:20
Политика
США намерены построить ледокольный флот
Профиль вчера в 16:40
Экономика
МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд.
Интерфакс вчера в 17:45
Происшествия
В Петербурге автомобиль наехал на остановку
Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 01:14 — REGNUM Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в результате наезда легкового автомобиля Toyota на остановку общественного транспорта пострадали три человека.
REGNUM 18:14
Общество
В США не увидели роста заболеваемости коронавирусом из-за протестов
Из-за массовых протестов в США на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда не наблюдается увеличение уровня заболеваемости COVID-19, заявил 10 июня вице-президент США Майк Пенс.
Известия 19:01
Космос
На МКС проверят российский модуль на наличие токсичного бензола
На Международной космической станции (МКС) проводят измерения уровня токсичного бензола в российском модуле «Звезда», сообщается на сайте NASA 9 июня.
Известия 21:01
Футбол
Президент РФС объяснил проведение матча «Зенита» и «Спартака» в Питере
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков дал комментарий по поводу того, что полуфинальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» в итоге состоится на стадионе питерской команды.
ProstoProSport вчера в 08:29
Общество
В ПФР объяснили, кому из россиян положена выплата в 1200 рублей
В Пенсионном фонде рассказали, кто сейчас может рассчитывать на получение компенсационной выплаты в размере 1200 рублей.
ФедералПресс вчера в 22:46
Политика
На Украине призвали взорвать ядерные бомбы в Москве и Санкт-Петербурге
Депутат Тернопольского городского совета от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Тарас Билан призвал президента Украины Владимира Зеленского взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге, чтобы «защититься от нападения Венгрии и России».
Lenta.ru 09:09
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Наука
Нашли предшественника Великой китайской стены
Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com 11:26
Общество
16 социальных учреждений в Сахалинской области уходят на изоляцию
В Сахалинской области 16 социальных учреждений для граждан пожилого возраста, детей и инвалидов уходят на превентивную изоляцию.
Сахалин.Инфо 18:40
Происшествия
В Сургуте полиции пришлось силой задержать отдыхавшую в парке женщину
Российская газета 03:07
Армия и оружие
Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны
Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета 02:49
Армия и оружие
NI испугали новые российские С-400 в Калининграде
Политическая Экспертиза 09:45
Общество
Амурская область опустилась на 9 место в ДФО по смертности от COVID-19
В ДФО по информации на 10 июня выявлено 7 961 случай COVID-19, что составляет 54 % выздоровевших от коронавирусной инфекции, по данному показателю ДФО занимает третье место из восьми федеральных округов.
Амур.инфо 20:30
Армия и оружие
В Японии сообщили о перехвате российского самолета РЭБ
Российский разведывательный самолет Ил-20 сопровождали японские истребители неподалеку от островов Хоккайдо и Хонсю.
ИА Красная Весна 15:23
Единоборства
Кертис Блэйдс: «Я сломаю Волкова»
Спорт-Экспресс 19:42