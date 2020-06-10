Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал слова президента страны Владимира Зеленского о том, что России "станет стыдно" за Крым и она его отдаст. По словам экс-главы украинской дипломатии, в России добровольно никто не откажется от полуострова.

Климкин отреагировал на слова Зеленского о Крыме

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