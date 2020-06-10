Политика
РИА НовостиКлимкин отреагировал на слова Зеленского о Крыме
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал слова президента страны Владимира Зеленского о том, что России "станет стыдно" за Крым и она его отдаст. По словам экс-главы украинской дипломатии, в России добровольно никто не откажется от полуострова.
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Армия и оружие
Украина вооружится тремя дивизионами «уничтожителей» Крымского моста
СМИ сообщили, что Украина намерена вооружиться тремя дивизионами комплексов ЖК-360МЦ «Нептун» с крылатыми ракетами Р-360.
Ferra 14:58
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет
Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24
Политика
Порошенко обвинил генпрокурора Украины в «политических репрессиях»
Порошенко обвинил генерального прокурора Украины в «политических репрессиях» и в нарушении закона, которое якобы имело место при изъятии картин, принадлежащих экс-президенту Украины.
REGNUM 07:19
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания 10:49
Футбол
ЦСКА поздравил Гончаренко с днем рождения оригинальным видео
Sportmail.ru 07:02
Общество
В Дагестан прибудет главврач Коммунарки
Главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» (больница в Коммунарке) Денис Проценко направится в Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом.
РИА Дербент 06:20
Шоу-бизнес
В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной
В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер вчера в 03:20
Происшествия
Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП
Интерфакс вчера в 14:38
Шоу-бизнес
Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги Анастасии Шубской.
Газета.Ru 01:39
Транспорт
ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость
По заявлению заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России генерал-майора полиции Александра Быкова, проект о введении нового метода тестирования водителей на алкогольное опьянение с помощью средства индикации этанола в выдыхаемом воздухе будет обсужден в Общественной палате РФ.
Инфорос 05:41
Политика
Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией
По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины.
Известия 10:30
Экономика
Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров
Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:01
Политика
Кедми считает, что 2020 год станет концом гегемонии США
Бывший глава израильской спецслужбы и известный политолог Яков Кедми считает, что социальная и политическая ситуация с США в этом году нанесет серьезный удар по ее политическим «придаткам», включая Украину.
ИнфоСМИ вчера в 07:08
Происшествия
Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Соколов лишился адвоката
Российская газета 15:00
Происшествия
По делу Вшивкова в Калининграде задержали второго экс-полицейского
Следственный комитет задержал в среду, 10 июня 2020 года, второго полицейского по делу о гибели в отделе полиции Московского района г. Калининграда на улице Киевской 36-летнего Ивана Вшикова – он умер от обширных ожогов.
Русский Запад 11:52
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Финансы
ФРС США сохранила нулевую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо оставила диапазон базовой процентной ставки без изменений - на минимальном уровне 0-0,25%.
Российская газета 14:17
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Политика
Путин придумал на секунду новое ведомство
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по связи и IT-индустрии оговорился и придумал на секунду новое ведомство — Минэкономсвязи.
Lenta.ru 09:11
Происшествия
В Подмосковье задержан «авторитет» Вася Бандит
Игорь Кокунов (Вася Бандит), который 27 лет координировал действия криминалитета, задержан в Московской области.
Коммерсантъ 05:36
Здоровье
В Петербурге заболеваемость внебольничной пневмонией выросла в 20 раз
Начальник отдела эпидемиологического надзора локального подразделения Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия заявила, что за неделю показатель заболеваемости в 20 раз превысил средний уровень за последние годы, сообщает РБК.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 03:01
Армия и оружие
NI испугали новые российские С-400 в Калининграде
Политическая Экспертиза 09:45
Происшествия
В Новой Москве обрушился мост через реку Незнайка
Автомобильный мост через реку Незнайка шириной 5 и длиной 8 метров обрушился в деревне Большое Покровское, сообщает ТАСС.
Вести.Ru 11:44
Общество
В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными
Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:49