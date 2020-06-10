Политика

РИА НовостиРИА НовостиКлимкин отреагировал на слова Зеленского о Крыме

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал слова президента страны Владимира Зеленского о том, что России "станет стыдно" за Крым и она его отдаст. По словам экс-главы украинской дипломатии, в России добровольно никто не откажется от полуострова.
Читать в источнике
Комментировать538

Подробнее о событии

Экс-глава МИД Украины назвал способ вернуть Крым

РБК13:18

Климкин предложил «отобрать» Крым

Газета.Ru13:05

Климкин отреагировал на слова Зеленского о Крыме

РИА Новости11:21

«Никто не отдаст»: Климкин подсказал Зеленскому единственный способ «вернуть» Крым

Царьград12:24

Климкин назвал единственный способ «вернуть» Крым

News.ru11:50

Климкин: Крым нельзя вернуть, можно только отобрать

Московский Комсомолец12:48

На Украине назвали единственный способ вернуть Крым

Lenta.ru10:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 15:15, Ашберн
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru 14:36
371
Армия и оружие

Украина вооружится тремя дивизионами «уничтожителей» Крымского моста

СМИ сообщили, что Украина намерена вооружиться тремя дивизионами комплексов ЖК-360МЦ «Нептун» с крылатыми ракетами Р-360.
Ferra 14:58
17
Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет

Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24
89
Происшествия

Добровинский стал адвокатом семьи погибшего в ДТП с Ефремовым

РБК 11:20
35
Политика

Порошенко обвинил генпрокурора Украины в «политических репрессиях»

Порошенко обвинил генерального прокурора Украины в «политических репрессиях» и в нарушении закона, которое якобы имело место при изъятии картин, принадлежащих экс-президенту Украины.
REGNUM 07:19
Происшествия

Михаил Ефремов пытался покончить с собой

Культуромания 10:49
739
Футбол

ЦСКА поздравил Гончаренко с днем рождения оригинальным видео

Sportmail.ru 07:02
Общество

В Дагестан прибудет главврач Коммунарки

Главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» (больница в Коммунарке) Денис Проценко направится в Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом.
РИА Дербент 06:20
163
Шоу-бизнес

В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной

В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер вчера в 03:20
40
Происшествия

Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП

Интерфакс вчера в 14:38
6,9K
Шоу-бизнес

Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги Анастасии Шубской.
Газета.Ru 01:39
2
Транспорт

ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость

По заявлению заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России генерал-майора полиции Александра Быкова, проект о введении нового метода тестирования водителей на алкогольное опьянение с помощью средства индикации этанола в выдыхаемом воздухе будет обсужден в Общественной палате РФ.
Инфорос 05:41
365
Политика

Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией

По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины.
Известия 10:30
2,1K
Экономика

Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров

Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:01
5
Политика

Кедми считает, что 2020 год станет концом гегемонии США

Бывший глава израильской спецслужбы и известный политолог Яков Кедми считает, что социальная и политическая ситуация с США в этом году нанесет серьезный удар по ее политическим «придаткам», включая Украину.
ИнфоСМИ вчера в 07:08
84
Происшествия

Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Соколов лишился адвоката

Российская газета 15:00
65
Происшествия

По делу Вшивкова в Калининграде задержали второго экс-полицейского

Следственный комитет задержал в среду, 10 июня 2020 года, второго полицейского по делу о гибели в отделе полиции Московского района г. Калининграда на улице Киевской 36-летнего Ивана Вшикова – он умер от обширных ожогов.
Русский Запад 11:52
3
Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ 06:48
711
Армия и оружие

Истребители США сопроводили российские Ту-95МС над нейтральными водами

РБК 07:29
14
Финансы

ФРС США сохранила нулевую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо оставила диапазон базовой процентной ставки без изменений - на минимальном уровне 0-0,25%.
Российская газета 14:17
28
Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
338
Политика

Путин придумал на секунду новое ведомство

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по связи и IT-индустрии оговорился и придумал на секунду новое ведомство — Минэкономсвязи.
Lenta.ru 09:11
3
Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

ТАСС 05:57
2K
Происшествия

В Подмосковье задержан «авторитет» Вася Бандит

Игорь Кокунов (Вася Бандит), который 27 лет координировал действия криминалитета, задержан в Московской области.
Коммерсантъ 05:36
67
Здоровье

В Петербурге заболеваемость внебольничной пневмонией выросла в 20 раз

Начальник отдела эпидемиологического надзора локального подразделения Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия заявила, что за неделю показатель заболеваемости в 20 раз превысил средний уровень за последние годы, сообщает РБК.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 03:01
176
Происшествия

В Мурманске экс-чиновница отсудила деньги у семьи сбитого ею ребенка

Газета.Ru 14:56
204
Армия и оружие

NI испугали новые российские С-400 в Калининграде

Политическая Экспертиза 09:45
Происшествия

В Новой Москве обрушился мост через реку Незнайка

Автомобильный мост через реку Незнайка шириной 5 и длиной 8 метров обрушился в деревне Большое Покровское, сообщает ТАСС.
Вести.Ru 11:44
64
Происшествия

Прокуратура заявила о наркотическом опьянении Ефремова во время ДТП

Газета.Ru 11:42
498
Общество

В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными

Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:49
36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное