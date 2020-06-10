Политика
РИА НовостиКлимкин отреагировал на слова Зеленского о Крыме
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал слова президента страны Владимира Зеленского о том, что России "станет стыдно" за Крым и она его отдаст. По словам экс-главы украинской дипломатии, в России добровольно никто не откажется от полуострова.
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Авто
Mercedes-Benz построит всего 15 особых Maybach S 650 с мотором V12
Car.ru вчера в 13:56
Игры
Взлом чужих мыслей — появилось 9 минут геймплея киберпанк-хоррора Observer: System Redux
Игра выйдет до конца этого года на PS5 и Xbox Series X. В рамках онлайн-фестиваля Summer of Gaming было показано 9 минут игрового процесса обновленной версии киберпанка-хоррора Observer: System Redux, выход которого состоится до конца текущего года на консолях грядущего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X. Ролик демонстрирует новые свистки и колокольчики, вроде технологии трассировки лучей света, HDR, 4K-текстур, которые польская студия Bloober Team прикрутила к оригинальной Observer.
Городской портал Новый Нижний 20:00
Общество
Свердловский губернатор ответил на вопрос о «неверной» коронавирусной статистике
В соцсети губернатору задали вопрос о неверности статистики.
ТагилСити.ру 12:44
Происшествия
Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП
Интерфакс вчера в 14:38
Общество
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко.
Газета.Ru 13:21
Авто
Haval назвал внедорожник «большой собакой»
Новый внедорожник Haval, чьи изображения «Автоновости дня» опубликовали на прошлой неделе, назвали «Большой собакой» (с китайского «Da gou»).
Автоновости дня 09:42
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов дал прогноз на победителей турнира UFC 251
Чемпион UFC в лёгком весе, российский боец Хабиб Нурмагомедов дал прогноз на победителей главных боев турнира UFC 251, который состоится 11 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).
Чемпионат 05:00
Кино
HBO Max удалила фильм «Унесенные ветром» из-за романтизации расизма
Представитель HBO Max сообщил, что "Унесенные ветром" 1939 года в конечном итоге вернутся на платформу с примечаниями об историческом контексте фильма и осуждением экранизации расизма.
NewInform 02:24
Политика
В оговорке Путина нашли название нового министерства
Москва, 11 июня 2020, 04:52 — REGNUM Новым ведомством назвали произнесённую 10 июня президентом России Владимиром Путиным оговорку «минэкономсвязи» российские средства массовой информации.
REGNUM 21:52
Здоровье
В России проведут оценку популяционного иммунитета к COVID-19
В трех российских регионах в июне стартует оценка популяционного иммунитета к COVID-19, сообщили 11 июня в Роспотребнадзоре.
Известия 20:45
Космос
Маск прокомментировал колонку Рогозина для журнала Forbes
Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании SpaceX и Tesla, прокомментировал колонку главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в журнале Forbes.
ТАСС 17:25
Политика
Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну
Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru 10:48
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания 10:49
Происшествия
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
РИА Новости 14:26
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Общество
Тысячи канадцев вернут полученные во время пандемии пособия
Вернуть пособия придется, например, тем, кто получил выплаты, но нашел работу и не уведомил об этом власти.
Российская газета 22:46
Авто
Британцы создали генератор, который делает из любого авто электрокар
Британские инженеры из компании Swindon Powertrain смогли создать удивительное устройство, которое позволяет из любого транспортного средства сделать электрический концепт.
Car.ru 14:42
Энергетика
Минск потребовал пересмотра цен на российский газ
Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru вчера в 11:56
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ вчера в 03:55
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Общество
Amazon ввела мораторий на распознавание лиц по ее технологии полицией США
Amazon ввела годичный мораторий на использование своей технологии распознавания лиц полицией и другими правоохранительными ведомствами в США.
Ведомости 19:05
Авто
«Автокод» назвал основные ошибки при покупке автомобиля с пробегом
Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня 04:50
Политика
США намерены построить ледокольный флот
Профиль вчера в 16:40
Здоровье
Вторая бригада московских медиков прибыла в Псков
10 июня в Псков прибыла вторая бригада медиков из Москвы, сообщает Псковское агентство информации.
Псковская правда 14:41
Политика
На Украине возбуждено уголовное дело против Порошенко
На Украине возбудили уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко.
Газета.Ru 05:02
Авто
АвтоВАЗ сертифицировал новый Lada Largus
Производители отечественного автомобильного концерна АвтоВАЗ сертифицировали обновленную версию Lada Largus.
Car.ru вчера в 23:36
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии превысило две тысячи
«Из 64 новых случаев COVID-19: 15 чел. — прибывшие из регионов РФ, 2 чел. — из очага Гусиноозерской ЦРБ, 5 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, 4 чел. — обследованы в рамках мониторинга за внебольничной пневмонией, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.
REGNUM вчера в 22:53