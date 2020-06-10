Бывший глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского, который заявил, что россиянам «станет стыдно» за воссоединение Крыма с Россией.

Климкин отреагировал на слова Зеленского о россиянах и Крыме

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