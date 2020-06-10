Политика
RT на русскомКлимкин отреагировал на слова Зеленского о россиянах и Крыме
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского, который заявил, что россиянам «станет стыдно» за воссоединение Крыма с Россией.
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Общество
Чиновники заглянули за климатические границы
Минэкономики озаботилось рисками введения углеродного налога Возобновление в ЕС дискуссии о введении пограничного углеродного налога заставило российские власти задуматься об оценке влияния этой меры на экспорт — Минэкономики запросило у бизнеса анализ воздействия процесса производства товаров на окружающую среду.
Коммерсантъ 18:04
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель родила второго ребенка
33-летняя участница реалити родила дочь. Ольга Рапунцель и ее муж Дмитрий Дмитриенко стали родителями во второй раз.
WMJ.ru 15:14
Здоровье
Что пить и есть при проблемах с кишечником: советы врача-проктолога
Отличным ужином, по мнению врача, станет тушеная капуста, отварная говядина, овощной салат, голубцы с гречкой, белая рыбы с салатом из овощей или кабачковая запеканка со сметаной и творогом.
ToDay News Ufa 14:50
Общество
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко.
Газета.Ru 13:21
Футбол
Гендиректор «Зенита» ответил на критику Федуна
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал слова председателя совета директоров московского "Спартака" Леонида Федуна по поводу назначения петербургского клуба хозяином поля в полуфинальном матче Кубка России.
РИА Новости вчера в 10:02
Экономика
«Риск-профилирование клиентов становится для управляющих компаний ключевым фактором»
Риск-профилирование клиентов, выяснение степени толерантности к риску и текущим результатам портфеля становится для отрасли ключевым фактором.
Коммерсантъ 18:04
Культура
BTS готовят ответы для «BTS FESTA»
Ежегодно южнокорейский бой-бенд BTS проводит музыкальный фестиваль под названием «BTS FESTA», наполненный множеством новой информации об будущих планах, творчестве и проектах группы.
Popcake 17:28
Происшествия
Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме
Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН 10:52
Экономика
ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов
"ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 14:31
Общество
ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов
Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
REGNUM 10:16
Кино
Зак Снайдер изменит цвета в своей версии «Лиги справедливости»
Американский режиссёр Зак Снайдер изменит цвета в своей версии фильма «Лига справедливости».
News.ru 08 июня в 11:03
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 14:28
Авто
Skoda представила новый Octavia Scout
Компания Skoda показала четвертое поколение внедорожного универсала Skoda Octavia Combi Scout.
Автоновости дня 03:13
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Армия и оружие
В Госдуме экспертов Украины назвали неучами за идею ударов по Сибири
Российская газета 08 июня в 05:05
Общество
СМИ сообщили о падении ракеты вблизи посольства США в Багдаде
Ракета упала вечером в среду в «зеленой зоне» Багдада неподалеку от посольства США.
РБК 17:50
Фигурное катание
Медведева поддержала Риппона в конфликте с Ягудиным
Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала американца Адама Риппона, которого оскорбил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Нева Спорт 09:06
Происшествия
На Ефремова надели браслет удаленного слежения
Газета.Ru 12:57
Общество
Сотни россиян в апреле выехали за рубеж при закрытых границах
В разгар пандемии коронавирусной инфекции, в апреле 2020 года, сотни россиян, несмотря на закрытие границ и введение режима самоизоляции, выехали за рубеж.
АБН 02:46
Общество
ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов
Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета вчера в 04:50
Общество
Минтранс сообщил о запуске новых железнодорожных маршрутов в Крым
Министр транспорта Евгений Дитрих дал поручение запустить летом этого года движение поездов «Таврия» по новым направлениям в Крым и обратно, сообщил Минтранс.
Ведомости 14:28
Происшествия
Защита историка Соколова добилась переноса судебного заседания
REGNUM вчера в 06:19
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
Футбол
В клубе АПЛ выявлен новый случай заражения коронавирусом
Ранее в начале июня в АПЛ сообщили, что после проверки 1197 сотрудников и футболистов клубов лиги был выявлен случай заражения Covid-19.
РИА Новости 12:49
Политика
Путин поручил проработать налоговый маневр для IT-отрасли
Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития сферы IT и телекоммуникаций с представителями российских компаний.
Газета.Ru 11:18
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ вчера в 03:55