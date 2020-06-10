Политика

RT на русскомRT на русскомКлимкин отреагировал на слова Зеленского о россиянах и Крыме

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского, который заявил, что россиянам «станет стыдно» за воссоединение Крыма с Россией.
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Климкин: Крым нельзя вернуть, можно только отобрать

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Климкин отреагировал на слова Зеленского о россиянах и Крыме

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Климкин отреагировал на слова Зеленского о Крыме

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На Украине назвали единственный способ вернуть Крым

Lenta.ru10:27
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 18:24, Ашберн
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Минэкономики озаботилось рисками введения углеродного налога Возобновление в ЕС дискуссии о введении пограничного углеродного налога заставило российские власти задуматься об оценке влияния этой меры на экспорт — Минэкономики запросило у бизнеса анализ воздействия процесса производства товаров на окружающую среду.
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33-летняя участница реалити родила дочь. Ольга Рапунцель и ее муж Дмитрий Дмитриенко стали родителями во второй раз.
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В Петербурге автомобиль наехал на остановку

REGNUM 18:14
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Работающие 1 июля получат повышенную оплату

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Риск-профилирование клиентов, выяснение степени толерантности к риску и текущим результатам портфеля становится для отрасли ключевым фактором.
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Общество

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Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
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Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
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Компания Skoda показала четвертое поколение внедорожного универсала Skoda Octavia Combi Scout.
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Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

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Армия и оружие

В Госдуме экспертов Украины назвали неучами за идею ударов по Сибири

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Вокруг ТВ вчера в 03:55
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Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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