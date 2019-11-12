Футбол
Экономика сегодняКлимкин попросил футбольных болельщиков Украины не позориться
Скандал с расистскими выкриками со стороны украинских футбольных болельщиков прокомментировал бывший глава МИД Украины Павел Климкин. Он попросил фанатов не позориться и не подставлять свое государство.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 18:56, Ашберн
Футбол
Манчини: вызову Балотелли в сборную, когда он будет этого заслуживать
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал, почему не вызывает в команду нападающего «Брешии» Марио Балотелли.
Чемпионат 14:46
Общество
Путин наградит Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Путин сообщил, что наградит Пахмутову высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного, вручение которого состоится в Кремле.
RT на русском вчера в 09:14
Политика
Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке
Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке.
ТАСС вчера в 20:55
Политика
МИД Украины прокомментировал предстоящий саммит в нормандском формате
Киев надеется, что встречу лидеров в нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию конфликта в Донбассе удастся провести таким образом, чтоб Украина "развивалась дальше", заявил во вторник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 16:55
Общество
Пользователей соцсетей напугала рыба с «человеческим лицом»
Пользователи социальных сетей обсуждают видео, на котором запечатлена рыба с «человеческим лицом».
Известия вчера в 19:50
Политика
Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США
Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.
Коммерсантъ 16:35
Футбол
Евсеев: «Гончаренко правильно сказал. Судьи, сделайте лицо попроще»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поддержал коллегу из ЦСКА Виктора Гончаренко, который резко поговорил с судьей в перерыве матча 16-го тура РПЛ против «Сочи» (3:2). Гончаренко, в частности, попросил судью «делать лицо попроще» и принимать критику.
Sport24.ru 16:59
Общество
Boeing ожидает возобновления полетов 737 MAX в январе 2020 года
Американская корпорация Boeing ожидает возобновления коммерческих полетов авиалайнеров Boeing 737 MAX в январе 2020 года, их поставки авиакомпаниям могут начаться уже в декабре этого года.
ТАСС 14:44
Общество
НАБУ задержало бывших и действующих работников Нацбанка
Антикоррупционное бюро Украины задержало бывших и действующих должностных лиц Национального банка по подозрению в завладении 1,2 миллиарда гривен (49 миллионов долларов ред) стабилизационного кредита для VAB банк, выданного в 2014 году, сообщила пресс-служба бюро.
РИА Новости 16:45
Здоровье
Оптимизацию медицины раскритиковал Путин
«Схематичную» оптимизацию медицинских учреждений в российских регионах раскритиковал Владимир Путин.
Соловей.Инфо 01:59
Общество
Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru вчера в 02:46
Происшествия
Пятеро полицейских чиновников Магаданской области скрывали доходы
Не указаны в декларациях чиновников-полицейских оказалась недвижимость, данные о размере заработка, о счетах в банках о доходах от продажи имущества и коммерческой деятельности.
Московский Комсомолец Колыма 18:15
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковская решили расстаться
Кризис в отношениях дошел до того, что в эфире программы «ЯнаСупер» Рудковская заявила о том, что расстается с Плющенко.
Культуромания 00:41
Политика
На Украине назвали первый шаг для реинтеграции Донбасса
Упрощенное пересечение линии разграничения должно стать первым шагом Киева для реинтеграции Донбасса, заявил советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо.
РИА Новости 10:16
Гаджеты
Программу для взлома смартфонов заказала новосибирская полиция
Полиция Новосибирска купит программу «Мобильный криминалист (версия Детектив)».
Любимый город 03:59
Политика
В МИД РФ прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной
В МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН признать своей юрисдикции иск, поданный Киевом.
Piter.tv 09 ноября в 09:16
Авто
Представили новую Skoda Octavia
Компания Skoda представила в Праге новое, четвертое поколение Skoda Octavia.
Автоновости дня 13:49
Политика
Politico: Трамп отложит введение пошлин на автомобили из ЕС на полгода
Президент США Дональд Трамп намерен отложить введение таможенных пошлин на автомобили из Евросоюза на полгода.
ТАСС 17:54
Политика
Зеленского погубят «любимые друзья», заявил украинский миллионер
В первую очередь губят Владимира Зеленского "любимые друзья", – отметил Пальчевский.
РИА Новости 16:49
Экономика
Здание Минэкономразвития в центре Москвы купило «Межрегионразвитие»
ООО "Межрегионразвитие" выиграло аукцион на покупку комплекса зданий Минэкономразвития России на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улице в Москве, предложив за лот 2,8 миллиарда рублей.
РИА Новости 07:54
Культура
Народный театр Вилюйска могут отстранить от участия в фестивале в Москве из-за пьяной потасовки
Вилюйский народный театр может быть отстранен от участия в финальном этапе фестиваля-конкурса студенческих и любительских театров России, который проходит в эти дни в Москве.
ИА ЯСИА 08:28
Футбол
Криштиану Роналду могут отлучить от футбола на два года
Как уже сообщали Вести.Ru, Роналду был крайне недоволен своей заменой в матче 12-го тура Серии "А" и не стал пожимать руку главному тренеру "Юве" Маурицио Сарри.
Вести.Ru 13:45
Политика
СМИ: на Украине сторонники Перри выиграли тендер на нефтегазовый проект
Два политических сторонника министра энергетики США Рика Перри Майкл Блейзер и Алекс Крэнберг заключили с Киевом контракт по разведке нефти и газа на Украине, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на украинские правительственные документы.
РИА Новости 17:04
Происшествия
В Новосибирской области обнаружили тела пропавших охотников
Известия вчера в 23:48
Общество
Россия оказалась в числе самых пьющих стран мира
В числе стран, где высоко потребление алкогольных напитков, вошла и Россия, оказавшись на седьмом месте рейтинга.
REGNUM 01:31
Фигурное катание
Щербакова победила в Китае и вышла в финал Гран-при
Российская газета 09 ноября в 05:43
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»
"Нафтогаз" призвал "Газпром" разрешить Киеву провести проверку газоизмерительной станции "Суджа", заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
РИА Новости 14:32