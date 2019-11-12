Футбол
Взгляд.руКлимкин призвал украинских фанатов не позориться перед Россией
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинских болельщиков не позориться перед Россией после расистского скандала на матче чемпионата страны по футболу между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо».
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Технологии
WSJ: Google собирает медицинские данные пользователей
Американские СМИ со ссылкой на инсайдеров и документы сообщают, что компания Google и система медобслуживания Ascension ведут совместный секретный проект по сбору и анализу медицинских данных миллионов американцев.
News.ru вчера в 18:09
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».
РБК вчера в 15:40
Политика
Президент Боливии Эво Моралес ушёл в отставку
Президент Боливии Эво Моралес принял решение уйти в отставку. По его словам, этот шаг необходим, чтобы успокоить ситуацию в стране.
RT на русском 10 ноября в 17:56
Музыка
Шнуров рассказал о смене солиста в «Ленинграде»
iReactor вчера в 02:22
Происшествия
Два человека погибли при взрыве у ливанского посольства в Дамаске
Газета.Ru вчера в 23:23
Происшествия
Материалы дела, по которому обвинялся Иван Голунов, засекретили
Следственный комитет России засекретил уголовное дело о наркотиках, по которому обвиняемым проходил журналист Иван Голунов, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 06:18
Происшествия
В Тюмени задержали блогера Кунгурова вместе с малолетней дочерью
В Тюмени 11 ноября был задержан блогер Алексей Кунгуров вместе с малолетней дочерью.
REGNUM 00:24
Общество
Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Lenta.ru вчера в 07:40
Общество
Путин одобрил распространение спецрежима для самозанятых
Специальный налоговый режим для самозанятых будет распространен на всю страну. С таким предложением согласился глава государства.
Российская газета вчера в 04:52
Общество
Сбербанк начал тестировать сервис доставки карт на дом
Сбербанк начал доставлять своим клиентам банковские карты на дом.
РБК 00:46
Происшествия
Россиянка пыталась вывезти в Китай почти килограмм ртути в корсете
Россиянка знала, что провозить ртуть запрещено, поэтому спрятала 17 стеклянных пузырьков с металлической ртутью на теле под корсетом.
Новый День 00:45
Здоровье
В Барнауле появится центр «хирургии одного дня»
Алтайская правда вчера в 07:00
Политика
Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США
Гражданина России Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в США, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказал адвокат Михаил Ирони.
Газета.Ru вчера в 16:46
Общество
Открыли вкладчиков: 5 тыс. записей о клиентах ВТБ продаются в Сети
В продаже на черном рынке появилась база вкладчиков ВТБ, состоящая из 5 тыс. строк.
Известия вчера в 11:43
Общество
В России могут снять ограничения на крепость пивных напитков
В России предлагают снять ограничение на продажу пивных напитков крепостью более 7%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на документ рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании.
Газета.Ru вчера в 23:38
Энергетика
Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире
В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.
Газета.Ru вчера в 22:45
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Происшествия
Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе
Известия вчера в 09:09
Общество
В России захотели ужесточить наказание за сокрытие детей после развода
В случае, если родителя уже привлекали к административной ответственности, но он все равно не исполняет решение суда, ему будет грозить до пяти суток ареста.
Lenta.ru 00:58
Армия и оружие
В Госдуме заявили о рухнувших планах США по краже сирийской нефти
Планы Вашингтона по краже нефти из Сирии рушатся из-за укрепления местных военных подразделений.
Известия 00:06
Общество
Россия оказалась в десятке самых пьющих стран мира
Россия попала в десятку «самых пьющих стран мира», заняв седьмую строку этого антирейтинга.
Южный Федеральный вчера в 04:45
Общество
Россиянку Лазареву приговорили к 15 годам тюрьмы в Кувейте
Россиянка приговорена к 15 годам лишения свободы, денежному штрафу в размере $2,4 млн, а также к «каторжным работам», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст постановления инстанции.
РБК вчера в 14:56
Политика
В Кремле прокомментировали расследование Навального о прокуроре Москвы
Перед назначением Дениса Попова на должность прокурора Москвы была проведена тщательная проверка, нарушений выявлено не было.
Свободная Пресса вчера в 09:11
Футбол
Полузащитник «Спартака» Крал заявил о желании попробовать себя в АПЛ
Полузащитник московского "Спартака" и сборной Чехии Алекс Крал заявил о желании попробовать себя в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Газета.Ru вчера в 17:25
Происшествия
Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки
В понедельник историку и бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве и поместили в СИЗО.
РИА Новости вчера в 18:57
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Аризоне», несмотря на дубль Кузнецова
Несмотря на голы Евгения Кузнецова, "столичные" уступили в серии буллитов.
Российская газета вчера в 23:05
Политика
Пристайко рассказал об обсуждении даты встречи в нормандском формате
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что страны — участники нормандского формата по дипломатическим каналам обсуждают приблизительные даты проведения саммита по урегулированию ситуации в Донбассе.
RT на русском вчера в 17:43
Политика
Трамп запрещал публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе
Президент США Дональд Трамп запрещал своей администрации публиковать какие-либо официальные заявления об инциденте в Керченском проливе, произошедшем 25 ноября 2018 года, заявил бывший советник экс-спецпредставителя Соединенных Штатов по Украине Кристофер Андерсон на заседании трех комитетов палаты представителей американского Конгресса.
REGNUM вчера в 21:46