Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинских болельщиков не позориться перед Россией после расистского скандала на матче чемпионата страны по футболу между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо».

Климкин призвал украинских фанатов не позориться перед Россией

Технологии WSJ: Google собирает медицинские данные пользователей Американские СМИ со ссылкой на инсайдеров и документы сообщают, что компания Google и система медобслуживания Ascension ведут совместный секретный проект по сбору и анализу медицинских данных миллионов американцев.

Экономика Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.

Политика Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».

Политика Президент Боливии Эво Моралес ушёл в отставку Президент Боливии Эво Моралес принял решение уйти в отставку. По его словам, этот шаг необходим, чтобы успокоить ситуацию в стране.

Происшествия Материалы дела, по которому обвинялся Иван Голунов, засекретили Следственный комитет России засекретил уголовное дело о наркотиках, по которому обвиняемым проходил журналист Иван Голунов, сообщает ТАСС.

Происшествия В Тюмени задержали блогера Кунгурова вместе с малолетней дочерью В Тюмени 11 ноября был задержан блогер Алексей Кунгуров вместе с малолетней дочерью.

Общество Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.

Общество Путин одобрил распространение спецрежима для самозанятых Специальный налоговый режим для самозанятых будет распространен на всю страну. С таким предложением согласился глава государства.

Общество Сбербанк начал тестировать сервис доставки карт на дом Сбербанк начал доставлять своим клиентам банковские карты на дом.

Происшествия Россиянка пыталась вывезти в Китай почти килограмм ртути в корсете Россиянка знала, что провозить ртуть запрещено, поэтому спрятала 17 стеклянных пузырьков с металлической ртутью на теле под корсетом.

Политика Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США Гражданина России Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в США, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказал адвокат Михаил Ирони.

Общество В России могут снять ограничения на крепость пивных напитков В России предлагают снять ограничение на продажу пивных напитков крепостью более 7%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на документ рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании.

Энергетика Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.

Общество На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Общество В России захотели ужесточить наказание за сокрытие детей после развода В случае, если родителя уже привлекали к административной ответственности, но он все равно не исполняет решение суда, ему будет грозить до пяти суток ареста.

Общество Россия оказалась в десятке самых пьющих стран мира Россия попала в десятку «самых пьющих стран мира», заняв седьмую строку этого антирейтинга.

Общество Россиянку Лазареву приговорили к 15 годам тюрьмы в Кувейте Россиянка приговорена к 15 годам лишения свободы, денежному штрафу в размере $2,4 млн, а также к «каторжным работам», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст постановления инстанции.

Политика В Кремле прокомментировали расследование Навального о прокуроре Москвы Перед назначением Дениса Попова на должность прокурора Москвы была проведена тщательная проверка, нарушений выявлено не было.

Футбол Полузащитник «Спартака» Крал заявил о желании попробовать себя в АПЛ Полузащитник московского "Спартака" и сборной Чехии Алекс Крал заявил о желании попробовать себя в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Происшествия Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки В понедельник историку и бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве и поместили в СИЗО.

Политика Пристайко рассказал об обсуждении даты встречи в нормандском формате Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что страны — участники нормандского формата по дипломатическим каналам обсуждают приблизительные даты проведения саммита по урегулированию ситуации в Донбассе.