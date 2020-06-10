Политика
ИзвестияКлимкин предложил отобрать Крым у России
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин отреагировал на слова президента своей страны Владимира Зеленского о том, что России «станет стыдно» за Крым, и предложил отобрать полуостров. «Крым можно только отобрать — никто в России добровольно его не отдаст», — написал экс-министр в Twitter.
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Общество
За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 114 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 11 июня выявлено 114 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:33
Происшествия
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:26
Происшествия
Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи
Говорит Москва 09 июня в 02:53
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Футбол
Кержаков назвал фаворита полуфинала КР по футболу «Зенит» — «Спартак»
Лучший бомбардир в истории сборной России по футболу Александр Кержаков ответил, кого считает фаворитом полуфинального матча Кубка России между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».
RT на русском 09 июня в 07:28
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС вчера в 14:37
Происшествия
В Подмосковье задержан адвокат Эдуард Гладилин
Семнадцатилетнего сына Скрыпника похитили в Подмосковье 5 июня, когда он находился вместе с родителями в загородном доме.
BFM.ru 01:06
Общество
Работающих 1 июля россиян ждет двойная оплата
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что оплата труда россиян, которые будут работать в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, будет производиться в повышенном размере.
Газета.Ru 01:24
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи
DixiNews вчера в 03:01
Космос
Маск прокомментировал статью Рогозина о Crew Dragon
Основатель американской компании SpaceX Илон Маск прокомментировал статью гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина под названием «Это их война, а не наша», посвящённую запуску американского корабля Crew Dragon к МКС.
RT на русском вчера в 19:28
Кино
Компания Disney обновила график премьер в России на 2020 год
Новые фильмы начнут выходить с июля. Компания Disney опубликовала новое расписание выхода премьер в России на 2020 год.
Piter.tv 01:32
Общество
Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме
Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН вчера в 10:52
Технологии
«ВКонтакте» запустила расшифровку голосовых сообщений
«ВКонтакте» начала тестировать функцию распознавания голосовых сообщений в марте.
Афиша Daily 09 июня в 07:33
Экономика
Сбербанк договорился о покупке сервиса 2ГИС
Сбербанк подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие и приобретении контрольной доли в сервисе 2ГИС, говорится в совместном заявлении участников.
РБК 01:00
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
Экономика
Кудрин рассказал, сколько денег потребуется экономике в случае второй волны коронавируса
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в случае второй волны коронавируса на поддержку экономии потребуется еще один-два триллиона рублей.
Gazeta.SPb 01:35
Политика
Кедми заявил, что 2020 год станет концом гегемонии США
Яков Кедми уверен, что 2020 год станет концом американской гегемонии.
ФАН 08 июня в 13:51
Общество
В омских больницах оптимизируют лабораторные службы
Омские больницы ждет оптимизация лабораторной службы, этим направлением будет заниматься ведущая специализированная компания.
Омскрегион вчера в 23:49
Общество
В Кузбассе выявили 61 новый случай заражения коронавирусом
По данным на четверг, в Кузбассе выявлено 929 случаев заражения коронавирусом.
РИА Новости 01:25
Политика
Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией
Ранее управление гражданской авиации КНР сообщило, что иностранные авиакомпании, которые из-за эпидемии прекратили выполнять международные рейсы в Китай, с 8 июня могут раз в неделю летать в один из 37 китайских городов.
РИА Новости вчера в 23:04
Происшествия
Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП
Интерфакс 09 июня в 14:38
Политика
Глава Бурятии: Без обнуления сроков Путина олигархи поделят Россию
Глава Бурятии подчеркнул, что и на международной арене до 2024 года будет парализована работа, с Россией не будут считаться.
RuNews24.ru вчера в 23:31
Шоу-бизнес
В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной
В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер 09 июня в 03:20
Наука
Предшественника Великой китайской стены нашли археологи
Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com вчера в 11:26
Общество
В трех регионах России оценят популяционный иммунитет к коронавирусу
В Хабаровском крае, Тюмени и Санкт-Петербурге в июне планируется провести исследование популяционного иммунитета к COVID-19, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости вчера в 20:24
Кино
Фанаты «Аквамена» предложили заменить жену Деппа женой Рейнольдса
Художник spdrmnkyxxiii изобразил в образе подводной королевы актрису Блейк Лайвли и по совместительству жену Райана Рейнольдса.
Российская газета 09 июня в 07:15
Происшествия
В Петербурге автомобиль наехал на остановку
REGNUM вчера в 18:14
Общество
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги
Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов.
РБК вчера в 12:13