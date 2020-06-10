Политика

ИзвестияИзвестияКлимкин предложил отобрать Крым у России

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин отреагировал на слова президента своей страны Владимира Зеленского о том, что России «станет стыдно» за Крым, и предложил отобрать полуостров. «Крым можно только отобрать — никто в России добровольно его не отдаст», — написал экс-министр в Twitter.
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«Панове, подайте бывшему министру»: Климкину-Чугункину ответили на угрозы вернуть Крым силой

Царьградвчера в 15:06

Экс-глава МИД Украины назвал способ вернуть Крым

РБКвчера в 13:18

Климкин отреагировал на слова Зеленского о Крыме

РИА Новостивчера в 11:21

Климкин: Крым нельзя вернуть, можно только отобрать

Московский Комсомолецвчера в 12:48

Климкин отреагировал на слова Зеленского о россиянах и Крыме

RT на русскомвчера в 12:24

Климкин предложил «отобрать» Крым

Газета.Ruвчера в 13:05

На Украине назвали единственный способ вернуть Крым

Lenta.ruвчера в 10:27
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Общество

За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 114 человек

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 11 июня выявлено 114 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:33
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Происшествия

В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:26
1,8K
Происшествия

Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи

Говорит Москва 09 июня в 02:53
1,9K
Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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Армия и оружие

Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии

REGNUM 00:05
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Футбол

Кержаков назвал фаворита полуфинала КР по футболу «Зенит» — «Спартак»

Лучший бомбардир в истории сборной России по футболу Александр Кержаков ответил, кого считает фаворитом полуфинального матча Кубка России между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».
RT на русском 09 июня в 07:28
Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС вчера в 14:37
2,4K
Происшествия

В Подмосковье задержан адвокат Эдуард Гладилин

Семнадцатилетнего сына Скрыпника похитили в Подмосковье 5 июня, когда он находился вместе с родителями в загородном доме.
BFM.ru 01:06
18
Общество

Работающих 1 июля россиян ждет двойная оплата

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что оплата труда россиян, которые будут работать в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, будет производиться в повышенном размере.
Газета.Ru 01:24
1,2K
Общество

Нарколог назвал возможные сроки лечения Ефремова от алкоголизма

РБК 01:18
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

DixiNews вчера в 03:01
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Космос

Маск прокомментировал статью Рогозина о Crew Dragon

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск прокомментировал статью гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина под названием «Это их война, а не наша», посвящённую запуску американского корабля Crew Dragon к МКС.
RT на русском вчера в 19:28
333
Кино

Компания Disney обновила график премьер в России на 2020 год

Новые фильмы начнут выходить с июля. Компания Disney опубликовала новое расписание выхода премьер в России на 2020 год.
Piter.tv 01:32
2
Общество

Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме

Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН вчера в 10:52
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Технологии

«ВКонтакте» запустила расшифровку голосовых сообщений

«ВКонтакте» начала тестировать функцию распознавания голосовых сообщений в марте.
Афиша Daily 09 июня в 07:33
75
Экономика

Сбербанк договорился о покупке сервиса 2ГИС

Сбербанк подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие и приобретении контрольной доли в сервисе 2ГИС, говорится в совместном заявлении участников.
РБК 01:00
8
Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
1,2K
Экономика

Кудрин рассказал, сколько денег потребуется экономике в случае второй волны коронавируса

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в случае второй волны коронавируса на поддержку экономии потребуется еще один-два триллиона рублей.
Gazeta.SPb 01:35
Политика

Кедми заявил, что 2020 год станет концом гегемонии США

Яков Кедми уверен, что 2020 год станет концом американской гегемонии.
ФАН 08 июня в 13:51
97
Общество

В омских больницах оптимизируют лабораторные службы

Омские больницы ждет оптимизация лабораторной службы, этим направлением будет заниматься ведущая специализированная компания.
Омскрегион вчера в 23:49
17
Общество

В Кузбассе выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

По данным на четверг, в Кузбассе выявлено 929 случаев заражения коронавирусом.
РИА Новости 01:25
243
Политика

Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией

Ранее управление гражданской авиации КНР сообщило, что иностранные авиакомпании, которые из-за эпидемии прекратили выполнять международные рейсы в Китай, с 8 июня могут раз в неделю летать в один из 37 китайских городов.
РИА Новости вчера в 23:04
13
Происшествия

Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП

Интерфакс 09 июня в 14:38
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Политика

Глава Бурятии: Без обнуления сроков Путина олигархи поделят Россию

Глава Бурятии подчеркнул, что и на международной арене до 2024 года будет парализована работа, с Россией не будут считаться.
RuNews24.ru вчера в 23:31
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Шоу-бизнес

В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной

В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер 09 июня в 03:20
60
Наука

Предшественника Великой китайской стены нашли археологи

Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com вчера в 11:26
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Общество

В трех регионах России оценят популяционный иммунитет к коронавирусу

В Хабаровском крае, Тюмени и Санкт-Петербурге в июне планируется провести исследование популяционного иммунитета к COVID-19, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости вчера в 20:24
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Кино

Фанаты «Аквамена» предложили заменить жену Деппа женой Рейнольдса

Художник spdrmnkyxxiii изобразил в образе подводной королевы актрису Блейк Лайвли и по совместительству жену Райана Рейнольдса.
Российская газета 09 июня в 07:15
2
Происшествия

В Петербурге автомобиль наехал на остановку

REGNUM вчера в 18:14
12
Общество

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги

Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов.
РБК вчера в 12:13
758
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Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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