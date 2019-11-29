Политика

Политика СегодняПолитика СегодняКлимкин призвал украинцев отказаться от техники Apple из-за Крыма

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал украинцев отказаться от техники Apple после того, как компания признала Крым российским. Об этом он написал в своем Twitter в четверг, 28 ноября.
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Украинцев призвали больше не пользоваться Apple из-за признания Крыма

РИА Новости Крым06:24

Климкин предложил украинцам отказаться от техники Apple из-за Крыма

РБК05:43

Климкин призвал украинцев отказаться от Apple, обозначившей Крым российским

ТАСС04:17

Экс-глава МИД Украины призвал граждан отказаться от Apple

Известия04:42

Климкин призвал украинцев отказаться от Apple из-за Крыма

RT на русском04:24

Экс-глава МИД Украины призвал бойкотировать Apple из-за Крыма

Газета.Ru04:47

Климкин призвал отказаться от iPhone после признания Крыма российским компанией Apple

ИА Новороссия02:51
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 09:15, Ашберн
Общество

Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
Lenta.ru 05:22
Политика

Песков заявил, что Путин будет работать 31 декабря

В свою очередь глава Минтруда России Максим Топилин пояснил, что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря 2019 года нерабочим уже невозможно.
ТАСС 06:50
Политика

Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН

Коммерсантъ вчера в 20:28
Политика

В ДНР приняли закон о государственной границе

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о госгранице. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:51
Общество

Жалоба по «Северному потоку — 2» подана в Датский апелляционный совет

В Датский апелляционный совет по вопросам энергетики поступила апелляция на разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) по маршруту прокладки газопровода «Северный поток — 2». Об этом ТАСС сообщило со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства Эллен Эвиг Ёргенсен.
REGNUM 05:47
Футбол

«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери

Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба.
Ведомости 05:31
Общество

На Сицилии начали продавать дома за один евро

Пятый канал вчера в 23:59
Армия и оружие

Зеленский изменил воинские звания на Украине под стандарты НАТО

РИА Новости 05:57
Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Известия вчера в 17:44
Транспорт

Собянин открыл уникальный мост в Мневниковской пойме

Длина конструкции составляет 1,4 км. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, мост на Северо-Западной хорде с шестью полосами движения в обоих направлениях заменит старый Карамышевский мост.
Росбалт 06:48
Происшествия

Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке

По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
РИА Новости 02:37
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Авто

Стартовали продажи большого кроссовера Chery Jetour X95

Компания Chery объявила старт продаж нового полноразмерного кроссовера Jetour X95.
Новые автомобили 27 ноября в 22:50
Происшествия

В Екатеринбурге коллектор забрал у должницы машину с ребенком

В среду по спутниковому маяку сотрудники микрокредитной компании определили местонахождение Mazda, приехали к стоянке и, не дождавшись хозяйки, решили отогнать машину на корпоративную парковку.
РИА Новости 06:02
Единоборства

Победитель боя Емельяненко Кокляев получит 1 млн рублей

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса России, победитель этой встречи получит 1 млн рублей, а проигравший – 500 тысяч рублей.
ProstoProSport вчера в 09:42
Происшествия

Опера поспорили на секс с покончившей с собой Марией Клочковой в Сочи

Подозреваемый в смерти следовательницы Марии Клочковой опер мог заключить пари со своими коллегами на то, что лишит ее девственности.
Регион online 01:16
Армия и оружие

Генсек НАТО заявил об отсутствии «российской угрозы»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит угрозы или агрессивных действий со стороны России, но рассматривает Москву как «стратегический вызов».
Известия 07:50
Общество

Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

Известия вчера в 11:29
Футбол

Игрок «Зенита» Малком тренируется с бразильским «Коринтиансом»

Полузащитник петербургского "Зенита" Малком тренируется с бразильским "Коринтиансом".
Газета.Ru 07:44
Политика

США хотели открыть консульство в Крыму еще во времена Ющенко

Российская газета 04:21
Происшествия

Экс-мэра Миасса отправили в колонию

Доступ1 07:19
Политика

Коммунисты объяснили отмену круглого стола с Навальным в Мосгордуме

В Мосгордуме сегодня, 29 ноября, должен был состояться круглый стол фракции КПРФ, посвященный преследованию оппозиции, на который пригласили Алексея Навального и сотрудников его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Коммерсантъ 05:14
Политика

Эрдоган предложил проверить мозг Макрону

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что НАТО переживает «смерть мозга».
REGNUM 08:48
Общество

ЦБ выпустил памятные монеты в честь 75-летия Победы

ТАСС 02:58
Культура

Композитор «Симпсонов» заявил о скором закрытии сериала

Американский композитор Дэнни Эльфман, написавший музыку к легендарному мультсериалу "Симпсоны", заявил о его скором закрытии.
Московский Комсомолец 03:52
Общество

Суд Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал на своей странице в Facebook решение суда Швеции, который поддержал постановление Стокгольмского арбитража по спору с "Газпромом".
Газета.Ru 27 ноября в 06:18
Происшествия

В новосибирской школе избили девочку, которую выгнали с чаепития

Труд вчера в 05:50
Общество

Губы дьявола: как девушки уродуют рот ради моды

В российской косметологии появился новый тренд – девушкам предлагают не просто увеличить губы до неестественных размеров, но и изменить их форму.
Утро.ru 26 ноября в 09:56
Футбол

«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы

"Краснодар" в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы принимал "Базель".
Российская газета вчера в 12:59
Происшествия

Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета

Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Lenta.ru 27 ноября в 12:44
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