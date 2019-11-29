Политика
RT на русскомКлимкин призвал украинцев отказаться от Apple из-за Крыма
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан страны отказаться от использования Apple после того, как компания стала обозначать Крым как территорию России.
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Политика
Путин рассказал о поддержке курдов в Сирии
Глава государства особо отметил, что курды с "душой и любовью" относятся к российским военным полицейским, так как понимают, что армия РФ встала на их защиту, сообщает телеканал "Россия 24".
Политика
Названо место проведения саммита «нормандской четверки»
Саммит «нормандской четверги» пройдет в Елисейском дворце в Париже 9 декабря.
Происшествия
Полиция Великобритании признала нападение на Лондонском мосту терактом
Cкотленд-Ярд признал нападение на Лондонском мосту терактом. Об этом сообщается на странице в Twitter столичной полиции.
Политика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с Россией по транзиту газа
Европейская комиссия станет посредником в переговорах Украины и России по газу, заявили в «Нафтогазе».
Происшествия
Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник
Происшествия
Мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро
Неизвестный ранил сотрудника полиции на станции метро "Савеловская" в Москве, сообщает сайт ГУ МВД по столице.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Политика
Франция вызвала посла Турции после слов Эрдогана о мозге Макрона
Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Турции после высказывания турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о французском президенте Эммануэле Макроне.
Футбол
Новый исполнительный директор АПЛ уволился до вступления в должность
Дэвид Пемсел покинул пост исполнительного директора Английской премьер-лиг (АПЛ) до того, как официально приступил к исполнению обязанностей.
Общество
Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов
Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
Общество
Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 29 ноября.
Общество
Законопроект о психиатрическом обследовании педагогов внесен в Госдуму
Парламентарии предложили обязать преподавателей раз в пять лет проходить психиатрическое освидетельствование.
Общество
Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына
В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
Политика
Путин надеется, что в России «родитель номер 1» не заменит маму
Определения "родитель номер 1" и "родитель номер 2" вместо "отец" и "мать" используются в документообороте в некоторых странах — например, в США, где такая реформа прошла в 2011 году, или во Франции.
Общество
На Сицилии распродают дома за 1 евро
Власти сицилийской коммуны Бивона распродают дома за 1 евро (70,5 рублей).
Технологии
Хакеры создали новый вирус для хищения денег у банков России
Новый вирус для хищения денег через мобильные банковские приложения появился в России.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Происшествия
Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят
В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
Культура
Новый сезон «Симпсонов» может стать последним
Политика
В ДНР приняли закон о госгранице
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области.
Финансы
Курсы валют снова поползли вверх, сообщил Центробанк
По отношению к доллару рубль ослаб на 13 копеек, к евро — на 14 копеек, сообщает пресс-служба Центрального банка России 29 ноября на сайте регулятора.
Политика
В Севастополе россиянку арестовали за шпионаж в пользу Украины
Сотрудники спецслужб задержали в Севастополе гражданку России по подозрению в государственной измене, сообщили в ФСБ.
Политика
Делегация Украины сорвала выступление представителя России в ООН
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек сообщил, что украинская делегация совершила попытку сорвать его выступление на форуме по вопросам меньшинств в ООН, проходящем в Женеве.
Происшествия
В Вологде присяжные оправдали мужчину, подозреваемого в убийстве жены
Коллегия присяжных Вологодского городского суда провозгласила оправдательный вердикт в отношении Романа Крюкова, обвиняемого в убийстве жены, сообщает объединённая пресс-служба судов Вологды.
Политика
Коммунисты объяснили отмену круглого стола с Навальным в Мосгордуме
В Мосгордуме сегодня, 29 ноября, должен был состояться круглый стол фракции КПРФ, посвященный преследованию оппозиции, на который пригласили Алексея Навального и сотрудников его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Общество
В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Наука
В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире
На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова с новой прической стала копией Бородиной
Между прочим, Бузова часто обращает внимание на то, что делает Бородина.