с чего всё началось

Украинский экс-министр иностранных дел Павел Климкин увидел катастрофу для Киева в праздновании Дня Победы. Об этом он заявил порталу "Обозреватель". Он указал на необходимость "затащить" лидеров других стран на Украину перед посещением Парада Победы в Москве.

Климкин предрек катастрофу Киеву в День Победы

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