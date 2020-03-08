Политика

Газета.RuГазета.RuКлимкин предрек катастрофу Киеву в День Победы

Украинский экс-министр иностранных дел Павел Климкин увидел катастрофу для Киева в праздновании Дня Победы. Об этом он заявил порталу "Обозреватель". Он указал на необходимость "затащить" лидеров других стран на Украину перед посещением Парада Победы в Москве.
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с чего всё началось
Украине необходимо, чтобы западные лидеры, которые посетят Россию в День Победы, предварительно заехали в Киев, заявил экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин в интервью порталу "Обозреватель
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 12:56, Ашберн
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