Политика

Газета.RuГазета.RuКлимкин предрек катастрофу Киеву в День Победы

Украинский экс-министр иностранных дел Павел Климкин увидел катастрофу для Киева в праздновании Дня Победы. Об этом он заявил порталу "Обозреватель". Он указал на необходимость "затащить" лидеров других стран на Украину перед посещением Парада Победы в Москве.
Читать в источнике
Комментировать84
с чего всё началось
Украине необходимо, чтобы западные лидеры, которые посетят Россию в День Победы, предварительно заехали в Киев, заявил экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин в интервью порталу "Обозреватель
".
РИА Новости08:21

Подробнее о событии

Климкин заявил, что День Победы обернется катастрофой для Украины

Московский Комсомолец09:15

Тащить в Киев и не пущать в Москву

Комсомольская правда10:35

Климкин предрек катастрофу Киеву в День Победы

Газета.Ru11:32

Климкин увидел «катастрофу» для Киева в праздновании Дня Победы

Российская газета10:45

«Будет катастрофа»: Климкин испугался поездки западных лидеров на 9 Мая в Москву

Телеканал 360°09:15

Климкин рассказал, что будет для Украины «катастрофой» в День Победы

News.ru09:10

Климкин рассказал о «катастрофе» для Киева в День Победы

РИА Новости08:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 15:58, Ашберн
Общество

В Орегоне ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Губернатор американского штата Орегон Кейт Браун объявила о введении режима чрезвычайной ситуации на фоне опасений касательно распространения нового коронавируса.
ТАСС 15:34
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае превысило 3 тысячи

По состоянию на 6 марта 2020 года количество зараженных коронавирусом в Китае составляет 80 409 человек.
ToDay News Ufa 06 марта в 04:51
Общество

В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.
РИА Новости 12:04
Биатлон

Губерниев намекнул на шизофрению у Тихонова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в очередной раз жестко раскритиковал бывшего советского биатлониста и экс-главу СБР Александра Тихонова.
Спорт-Экспресс 13:29
Политика

Клинцевич заявил, что следствие по MH17 «пошло по беспределу»

Сенатор Франц Клинцевич прокомментировал сообщения о том, что следователи по делу о крушении малайзийского "Боинга" в Донбассе планировали выйти на российских свидетелей, не поставив в известность Москву.
РИА Новости 11:02
Армия и оружие

ПНС атаковал позиции армии Ливии к востоку от Триполи

Красная весна 11:21
Футбол

Гол Эдера принес «Локомотиву» победу над «Ахматом» в матче РПЛ

Газета.Ru 13:55
Наука

«Вакцинационную неуверенность» ученые объяснили эффектом Даннинга — Крюгера

Даннинг подразумевает под этим эффект, когда дефицит достоверной информации приводит к тому, что люди входят в состояние уверенности, будто бы они знают значительно больше специалистов.
Красная весна вчера в 17:13
Футбол

Суд оставил Роналдиньо под стражей

Газета.Ru 01:20
Происшествия

В Москве арестовали экс-сотрудника МВД Чечни за нападение на полицейских

По официальному сообщению столичного главка МВД, Устарханов оказал активное сопротивление, напав на одного из сотрудников с ножом, в связи с чем было применено табельное оружие.
Говорит Москва 13:59
Общество

В России выявили новые случаи заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявлены три новых случая заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.
Lenta.ru 08:30
Спорт

Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира

Lenta.ru 09:11
Единоборства

Адесанья победил Ромеро и сохранил титул чемпиона UFC

Адесанья защитил звание чемпиона UFC в среднем весе в Лас-Вегасе. Теперь на его счету 19 побед без поражений.
Политическая Экспертиза 03:28
Футбол

Роналду проводит 1000-й матч в карьере

Ранее сообщалось, что юбилейным стал для Роналду матч против СПАЛа 22 февраля, однако, как сообщает Football Italia в это число попал матч на заре карьеры Роналду в "Спортинге", который нельзя было засчитывать как официальный.
Bobsoccer 15:54
Общество

В Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса.
BFM.ru 02:23
Армия и оружие

На Донбассе уничтожен грузовик ВСУ, оккупанты понесли потери

Сегодня на Донбассе выстрелом из противотанкового ракетного комплекса был подбит грузовой автомобиль одного из подразделений т. н. Объединенных сил, который двигался к позициям украинских оккупантов.
Rusvesna.su 15:26
Армия и оружие

ВС Афганистана начнут наступление, если «Талибан» не прекратит атаки

Ранее на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
РИА Новости 15:11
Космос

В Воронеже появится технопарк космической промышленности

Воронежские ЗАО «Орбита» и ЗАО «МЭЛ» планируют создать технопарк.
РИА Воронеж 06 марта в 10:09
Игры

Разработчик игр назвал впечатляющую особенность Sony PlayStation 5

Глава студии по разработке игр LKA Лука Далко рассказал, чем новый гаджет от Sony его больше всего впечатлил.
News.ru 10:26
Политика

Пожавший руку Трампу признался в контакте с больным коронавирусом

РИА Новости 14:27
Общество

Раскрыто содержание записки от сделавшей Путину предложение женщины

РИА Новости 13:11
Энергетика

«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+

Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
РБК 04:05
Футбол

«Монако» с Головиным проиграл «Ницце»

«Ницца» на своем поле переиграла «Монако» 7 марта в матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу.
Красная весна вчера в 18:43
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отменила 50-летнюю традицию из-за болезни

Алла Пугачева отменила 50-летнюю традицию из-за болезни Артистка не стала отмечать "праздник желтых цветов".
Экспресс газета вчера в 06:51
Происшествия

Суд отправил подозреваемого в убийстве школьника под домашний арест

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест 14-летнего юношу, который подозревается в убийстве сверстника.
РБК 13:10
Шоу-бизнес

Собчак рассказала, что ее раздражает в день 8 марта

Популярная российская телеведущая Ксения Собчак в своём личном блоге опубликовала пост, в котором рассказала о своих непростых отношениях с российским бизнесменом.
Рамблер 11:46
Политика

Кадыров прокомментировал слежку США за ним на Ближнем Востоке

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его не волнует переписка американских конгрессменов и сотрудников Госдепартамента США о его делах на Ближнем Востоке.
Lenta.ru вчера в 11:17
Общество

Израиль может ввести карантин для приезжающих из всех стран

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что если будут предприняты новые шаги относительно карантина по коронавирусу для возвращающихся из-за границы, то это коснется всех стран.
РИА Новости 14:26
Политика

Путин определил полномочия Медведева в Совбезе

Президент Владимир Путин подписал указ, определяющий полномочия заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
BFM.ru 07:12
Технологии

Работу человека в полноразмерном экзоскелете показали на видео

Профиль вчера в 15:09
Как работают Яндекс.Новости?
Празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войнеБольше новостей по теме
Главное