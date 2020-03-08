с чего всё началось

Украинский экс-министр иностранных дел Павел Климкин увидел катастрофу для Киева в праздновании Дня Победы. Об этом он заявил порталу "Обозреватель". Он указал на необходимость "затащить" лидеров других стран на Украину перед посещением Парада Победы в Москве.

Общество В Орегоне ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса Губернатор американского штата Орегон Кейт Браун объявила о введении режима чрезвычайной ситуации на фоне опасений касательно распространения нового коронавируса.

Общество В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.

Биатлон Губерниев намекнул на шизофрению у Тихонова Известный комментатор Дмитрий Губерниев в очередной раз жестко раскритиковал бывшего советского биатлониста и экс-главу СБР Александра Тихонова.

Политика Клинцевич заявил, что следствие по MH17 «пошло по беспределу» Сенатор Франц Клинцевич прокомментировал сообщения о том, что следователи по делу о крушении малайзийского "Боинга" в Донбассе планировали выйти на российских свидетелей, не поставив в известность Москву.

Наука «Вакцинационную неуверенность» ученые объяснили эффектом Даннинга — Крюгера Даннинг подразумевает под этим эффект, когда дефицит достоверной информации приводит к тому, что люди входят в состояние уверенности, будто бы они знают значительно больше специалистов.

Происшествия В Москве арестовали экс-сотрудника МВД Чечни за нападение на полицейских По официальному сообщению столичного главка МВД, Устарханов оказал активное сопротивление, напав на одного из сотрудников с ножом, в связи с чем было применено табельное оружие.

Общество В России выявили новые случаи заражения коронавирусом В России за последние сутки выявлены три новых случая заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.

Единоборства Адесанья победил Ромеро и сохранил титул чемпиона UFC Адесанья защитил звание чемпиона UFC в среднем весе в Лас-Вегасе. Теперь на его счету 19 побед без поражений.

Футбол Роналду проводит 1000-й матч в карьере Ранее сообщалось, что юбилейным стал для Роналду матч против СПАЛа 22 февраля, однако, как сообщает Football Italia в это число попал матч на заре карьеры Роналду в "Спортинге", который нельзя было засчитывать как официальный.

Общество В Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса.

Армия и оружие На Донбассе уничтожен грузовик ВСУ, оккупанты понесли потери Сегодня на Донбассе выстрелом из противотанкового ракетного комплекса был подбит грузовой автомобиль одного из подразделений т. н. Объединенных сил, который двигался к позициям украинских оккупантов.

Армия и оружие ВС Афганистана начнут наступление, если «Талибан» не прекратит атаки Ранее на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.

Игры Разработчик игр назвал впечатляющую особенность Sony PlayStation 5 Глава студии по разработке игр LKA Лука Далко рассказал, чем новый гаджет от Sony его больше всего впечатлил.

Энергетика «Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+ Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Футбол «Монако» с Головиным проиграл «Ницце» «Ницца» на своем поле переиграла «Монако» 7 марта в матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу.

Политика Кадыров прокомментировал слежку США за ним на Ближнем Востоке Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его не волнует переписка американских конгрессменов и сотрудников Госдепартамента США о его делах на Ближнем Востоке.