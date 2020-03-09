Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы. Соответствующее заявление Климкин сделал в воскресенье.

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Политика Путин уточнил полномочия Медведева Владимир Путин подписал указ о Совете безопасности России, в нем прописаны функции заместителя председателя и секретаря.

Энергетика Саудовская Аравия начала нефтяную войну Саудовская Аравия начала полномасштабную нефтяную войну, понизив официальные цены на свою нефть и пытаясь вытолкнуть на рынок как можно больший объем нефти.

Общество В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.

Происшествия В Париже произошла стрельба в мечети По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.

Хоккей Заварухин назвал «Автомобилист» хорошей командой Главный тренер новосибирской "Сибири" Николай Заварухин прокомментировал победу своей команды в третьем матче четвертьфинальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над екатеринбургским "Автомобилистом".

Политика Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.

Общество На севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, ограничивающий въезд и выезд, а также передвижение по территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны.

Политика Чиновникам не запретят иметь недвижимость за рубежом Рабочая группа по поправкам в Конституцию не стала включать в повестку пункт о запрете иметь недвижимость за рубежом для российских чиновников.

Происшествия Найденные под Рязанью останки передали на экспертизу 6 марта стало известно о передаче их на экспертизу. Останки обнаружили недалеко от того места, где осенью 2017 года нашли тело жителя Пензы.

Энергетика «Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+ Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Гаджеты Huawei ожидает резкого падения продаж смартфонов из-за ограничений США По данным источников ресурса The Information, в связи запретом США на сотрудничество с Google и другими американскими фирмами, Huawei прогнозирует падение продаж смартфонов в этом году на 20 %.

Авто Hyundai анонсировала обновленную Hyundai Creta для России Для сравнения в Китае Creta получила рестайлинг еще в 2017 году, в Индии это произошло в 2018 году, а в Бразилии модель была обновлена в прошлом году.

Происшествия Во Владивостоке автолюбитель задавил свою супругу В одном из дворов Владивостока пожилой мужчина, управляя автомобилем, случайно задавил свою супругу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Приморья.

Политика Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков Вопрос о необходимости ограничения президентских сроков начал широко обсуждаться после того, как Путин в январе анонсировал поправки к Конституции.