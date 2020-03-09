Политика

РИА НовостиРИА НовостиПушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы. Соответствующее заявление Климкин сделал в воскресенье.
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Пушков ответил на реплику Климкина о Параде Победы

РЕН ТВ21:37

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

РИА Новости21:42

Климкин заявил, что День Победы обернется катастрофой для Украины

Московский Комсомолец09:15

Тащить в Киев и не пущать в Москву

Комсомольская правда10:35

Климкин предрек катастрофу Киеву в День Победы

Газета.Ru11:32

Климкин увидел «катастрофу» для Киева в праздновании Дня Победы

Российская газета10:45

«Будет катастрофа»: Климкин испугался поездки западных лидеров на 9 Мая в Москву

Телеканал 360°09:15
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Музыка

Лазарев расплакался на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе»

Певец Сергей Лазарев не смог сдержать эмоции во время эфира музыкального шоу "Ну-ка, все вместе".
РИА Новости 20:53
Политика

Путин уточнил полномочия Медведева

Владимир Путин подписал указ о Совете безопасности России, в нем прописаны функции заместителя председателя и секретаря.
Вести.Ru 07:04
Энергетика

Саудовская Аравия начала нефтяную войну

Саудовская Аравия начала полномасштабную нефтяную войну, понизив официальные цены на свою нефть и пытаясь вытолкнуть на рынок как можно больший объем нефти.
Красная весна вчера в 17:14
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Суд отправил под домашний арест подозреваемого в убийстве в Петербурге

RT на русском 13:05
Экономика

Курс доллара на международном валютном рынке поднялся выше 72 рублей, передает агентство РИА Новости

Евро торгуется в районе 82 рублей. Ранее цена на нефть обрушилась более чем на 20%.
Эхо Москвы 20:03
Общество

В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.
РИА Новости 12:04
Хоккей

ЦСКА выиграл серию у «Торпедо» в первом раунде плей-офф КХЛ

Московский ЦСКА в овертайме одержал победу над нижегородским «Торпедо» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 13:05
Культура

На Сахалине открылся очередной фестиваль «Утро Родины»

Фестиваль "Утро Родины" проводится в третий раз.
Kinonews.ru 16:02
Футбол

«Реал» проиграл «Бетису» в матче чемпионата Испании

РБК 20:24
Происшествия

В Париже произошла стрельба в мечети

По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.
ТАСС 17:27
Хоккей

Заварухин назвал «Автомобилист» хорошей командой

Главный тренер новосибирской "Сибири" Николай Заварухин прокомментировал победу своей команды в третьем матче четвертьфинальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над екатеринбургским "Автомобилистом".
Газета.Ru 06 марта в 20:59
Армия и оружие

КНДР осуществила запуск трех ракет в сторону Японского моря

Российская газета 21:28
Шоу-бизнес

Полунин и Ильиных сообщили о рождении ребенка

Артист балета Сергей Полунин и фигуристка, чемпионка сочинской Олимпиады Елена Ильиных стали родителями.
ФАН вчера в 05:12
Политика

Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Газета.Ru 08:06
Общество

Италия вышла на первое место по смертности от коронавируса

Италия занимает первое место по смертности от коронавируса, следует из данных РИА "Новости".
Газета.Ru 15:42
Общество

На севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, ограничивающий въезд и выезд, а также передвижение по территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны.
РИА Новости вчера в 23:57
Политика

Чиновникам не запретят иметь недвижимость за рубежом

Рабочая группа по поправкам в Конституцию не стала включать в повестку пункт о запрете иметь недвижимость за рубежом для российских чиновников.
Волга-Каспий 06 марта в 08:23
Происшествия

Найденные под Рязанью останки передали на экспертизу

6 марта стало известно о передаче их на экспертизу. Останки обнаружили недалеко от того места, где осенью 2017 года нашли тело жителя Пензы.
REGNUM 06 марта в 10:57
Футбол

Президент «Кальяри» — о ситуации с коронавирусом: Италии не нужен популизм

Президент «Кальяри» Томмазо Джулини подверг критике министра спорта Италии Винченцо Спадафору.
Чемпионат 21:42
Энергетика

«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+

Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
РБК 04:05
Общество

В Албании выявлены два первых случая заражения коронавирусом

Два первых случая заражения новым коронавирусом зарегистрированы в Албании.
Газета.Ru 21:21
Гаджеты

Huawei ожидает резкого падения продаж смартфонов из-за ограничений США

По данным источников ресурса The Information, в связи запретом США на сотрудничество с Google и другими американскими фирмами, Huawei прогнозирует падение продаж смартфонов в этом году на 20 %.
3DNews 00:20
Авто

Hyundai анонсировала обновленную Hyundai Creta для России

Для сравнения в Китае Creta получила рестайлинг еще в 2017 году, в Индии это произошло в 2018 году, а в Бразилии модель была обновлена в прошлом году.
Tvoe-avto.com 06 марта в 13:23
Общество

ВОЗ: коронавирус распространился на 101 страну

Коронавирус нового типа, появившейся в китайском Ухане в конце прошлого года, распространился на 101 страну.
ТК Звезда 18:35
Фигурное катание

Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Metaratings вчера в 13:25
Энергетика

Goldman Sachs допустил падение нефти до $20

Аналитики американского банка Goldman Sachs не исключают падения стоимости барреля нефти до $20, сообщил Bloomberg.
Коммерсантъ 21:49
Происшествия

Во Владивостоке автолюбитель задавил свою супругу

В одном из дворов Владивостока пожилой мужчина, управляя автомобилем, случайно задавил свою супругу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Приморья.
REGNUM 20:52
Политика

Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков

Вопрос о необходимости ограничения президентских сроков начал широко обсуждаться после того, как Путин в январе анонсировал поправки к Конституции.
РБК 08:03
Единоборства

Макгрегор высмеял Нурмагомедова после слов об уличных драках

RT на русском 18:45
Финансы

Торги в Токио открылись обвалом котировок

Распространение коронавируса нового типа в мире привело к обвалу котировок в начале торгов 9 марта на Токийской фондовой бирже.
News.ru 20:41
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