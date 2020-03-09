Политика
РИА НовостиПушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы. Соответствующее заявление Климкин сделал в воскресенье.
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Музыка
Лазарев расплакался на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе»
Певец Сергей Лазарев не смог сдержать эмоции во время эфира музыкального шоу "Ну-ка, все вместе".
Политика
Путин уточнил полномочия Медведева
Владимир Путин подписал указ о Совете безопасности России, в нем прописаны функции заместителя председателя и секретаря.
Энергетика
Саудовская Аравия начала нефтяную войну
Саудовская Аравия начала полномасштабную нефтяную войну, понизив официальные цены на свою нефть и пытаясь вытолкнуть на рынок как можно больший объем нефти.
Происшествия
Суд отправил под домашний арест подозреваемого в убийстве в Петербурге
Экономика
Курс доллара на международном валютном рынке поднялся выше 72 рублей, передает агентство РИА Новости
Евро торгуется в районе 82 рублей. Ранее цена на нефть обрушилась более чем на 20%.
Общество
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.
Хоккей
ЦСКА выиграл серию у «Торпедо» в первом раунде плей-офф КХЛ
Московский ЦСКА в овертайме одержал победу над нижегородским «Торпедо» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Культура
На Сахалине открылся очередной фестиваль «Утро Родины»
Фестиваль "Утро Родины" проводится в третий раз.
Происшествия
В Париже произошла стрельба в мечети
По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.
Хоккей
Заварухин назвал «Автомобилист» хорошей командой
Главный тренер новосибирской "Сибири" Николай Заварухин прокомментировал победу своей команды в третьем матче четвертьфинальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над екатеринбургским "Автомобилистом".
Армия и оружие
КНДР осуществила запуск трех ракет в сторону Японского моря
Шоу-бизнес
Полунин и Ильиных сообщили о рождении ребенка
Артист балета Сергей Полунин и фигуристка, чемпионка сочинской Олимпиады Елена Ильиных стали родителями.
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Общество
Италия вышла на первое место по смертности от коронавируса
Италия занимает первое место по смертности от коронавируса, следует из данных РИА "Новости".
Общество
На севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, ограничивающий въезд и выезд, а также передвижение по территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны.
Политика
Чиновникам не запретят иметь недвижимость за рубежом
Рабочая группа по поправкам в Конституцию не стала включать в повестку пункт о запрете иметь недвижимость за рубежом для российских чиновников.
Происшествия
Найденные под Рязанью останки передали на экспертизу
6 марта стало известно о передаче их на экспертизу. Останки обнаружили недалеко от того места, где осенью 2017 года нашли тело жителя Пензы.
Футбол
Президент «Кальяри» — о ситуации с коронавирусом: Италии не нужен популизм
Президент «Кальяри» Томмазо Джулини подверг критике министра спорта Италии Винченцо Спадафору.
Энергетика
«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+
Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
Общество
В Албании выявлены два первых случая заражения коронавирусом
Два первых случая заражения новым коронавирусом зарегистрированы в Албании.
Гаджеты
Huawei ожидает резкого падения продаж смартфонов из-за ограничений США
По данным источников ресурса The Information, в связи запретом США на сотрудничество с Google и другими американскими фирмами, Huawei прогнозирует падение продаж смартфонов в этом году на 20 %.
Авто
Hyundai анонсировала обновленную Hyundai Creta для России
Для сравнения в Китае Creta получила рестайлинг еще в 2017 году, в Индии это произошло в 2018 году, а в Бразилии модель была обновлена в прошлом году.
Общество
ВОЗ: коронавирус распространился на 101 страну
Коронавирус нового типа, появившейся в китайском Ухане в конце прошлого года, распространился на 101 страну.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Энергетика
Goldman Sachs допустил падение нефти до $20
Аналитики американского банка Goldman Sachs не исключают падения стоимости барреля нефти до $20, сообщил Bloomberg.
Происшествия
Во Владивостоке автолюбитель задавил свою супругу
В одном из дворов Владивостока пожилой мужчина, управляя автомобилем, случайно задавил свою супругу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Приморья.
Политика
Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков
Вопрос о необходимости ограничения президентских сроков начал широко обсуждаться после того, как Путин в январе анонсировал поправки к Конституции.
Единоборства
Макгрегор высмеял Нурмагомедова после слов об уличных драках
Финансы
Торги в Токио открылись обвалом котировок
Распространение коронавируса нового типа в мире привело к обвалу котировок в начале торгов 9 марта на Токийской фондовой бирже.