Политика

РИА НовостиРИА НовостиКлимкин предрек переход части территорий Украины под власть России

Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
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Павел Климкин
Этот путь, если будет избран, закончится распадом страны и попаданием значительной части нашей территории в вассальную зависимость от России.
— Павел Климкин, украинский дипломатРБК вчера в 22:45

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