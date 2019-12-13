Политика
РИА НовостиКлимкин предрек переход части территорий Украины под власть России
Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
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Этот путь, если будет избран, закончится распадом страны и попаданием значительной части нашей территории в вассальную зависимость от России.
— Павел Климкин, украинский дипломатРБК вчера в 22:45
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Климкин предупредил о возможности перехода ряда украинских земель России
Московский Комсомолецвчера в 21:20
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