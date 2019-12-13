Политика
РИА НовостиКлимкин предрек переход части территорий Украины под власть России
По мнению бывшего главы украинской дипломатии, существует три варианта разрешения конфликта в Донбассе. Один из них, считает Климкин, компромисс с Россией, который закончится распадом Украины с последующим переходом значительной части территории страны под власть восточного соседа.
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Климкин предупредил о возможности перехода ряда украинских земель России
Московский Комсомолецвчера в 21:20
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До 2024 года на программы национального развития будет потрачено на 368 млрд рублей больше, следует из презентации Минфина, с которой 12 декабря ознакомились «Известия».
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Билан отказался выступать на шоу звезд «Евровидения»
Общество
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Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.
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Консервативная партия получает большинство в парламенте Великобритании
По результатам продолжающегося подсчета голосов, которые приводит BBC, правящая в стране партия получает более половины от общего числа депутатских мандатов — 352 из 650.
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Шесть человек погибли на Алтае при пожаре в жилом доме
Шесть человек погибли в результате пожара в Алтайском крае. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе СУ СК по региону.
Политика
Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
Политика
Евросоюз принял решение о продлении санкций против России
Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
Политика
Зеленский заявил о необходимости изменения текста Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что необходимо изменить текст Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, в том числе – в отношении контроля над границей.
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
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Политика
Путин присвоил врио главы Иркутской области Кобзеву специальное звание
Игорь Кобзев, временно исполняющий обязанности главы Иркутской области, распоряжением президента Российской Федерации Владимира Путина, представлен к специальному званию — генерал-полковник внутренней службы.
Общество
Россияне назвали самые страшные болезни
Еще 26 процентов россиян пугают болезни сердца, 20 процентов — гепатит С. В страхе перед туберкулезом, заболеваниями, передающимися половым путем, а также болезнями органов дыхания и гриппом признались около 15 процентов.
Космос
NASA показало самую мощную ракету за всю историю
Система Space Launch System от NASA имеет самый мощный носитель за всю историю ракетостроения.
Происшествия
Открытое горение на крейсере «Адмирал Кузнецов» ликвидировано
Специалисты ликвидировали открытое горение на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске.
Культура
Мединский рассказал об отношении к критике в Telegram
Глава Минкультуры России Владимир Мединский рассказал, что следит за критикой работы ведомства, в том числе и в Telegram-каналах, поскольку это позволяет улучшить работу.
Политика
Сокурова огорчил ответ Путина на его слова о Герое России Кадырове
Общество
В России рекордно снизилась цена на последний iPhone
Цена на iPhone 11 Pro Max снизилась до отметки в 77 тысяч рублей, что стало рекордом с момента выхода смартфона.
Происшествия
СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Политика
Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян
Сенат конгресса США принял в четверг резолюцию об официальном признании геноцида армян Османской Империей.
Общество
Численность населения России рекордно снизится по итогам 2019 года
Естественная убыль населения России составила 259,6 тысяч человек за период с января по октябрь текущего года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк резко негативно отреагировали на растиражированную желтой прессой новость о развитии у актрисы правостороннего паралича.
Армия и оружие
Военные США попытались прорваться на авиабазу России в Сирии
Политика
Зеленский выразил сожаление по поводу снятия с эфира «Слуги народа»
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Энергетика
Мировые цены на нефть незначительно растут
Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в среду, 12 декабря.
Футбол
Все российские клубы вылетели из еврокубков
Больше всех очков среди российских команд в нынешнем евросезоне набрал «Зенит» — 9. На втором месте — «Краснодар», в активе клуба семь очков.
Авто
Ford придумал способ экономить топливо с помощью подсветки
Культура
Зеленский и Заворотнюк стали самыми популярными персонами в Украине
Корпорация Google опубликовала перечень самых частых запросов украинских пользователей, согласно которому самыми знаменитыми персонами стали президент Владимир Зеленский и актриса Анастасия Заворотнюк.
Общество
Мощный шторм обрушился на Эгейское побережье Турции
Синоптики объявили красный уровень погодной опасности в Анталии и призвали туристов не покидать территорию отелей, однако, шторм обошел этот курортный район стороной.
Армия и оружие
Военные США в Сирии запросили инструкции на случай нападения России
Командование американского военного контингента в Сирии запросило у Пентагона инструкции по порядку действий в случае нападения регулярных войск России, Турции, Ирана или Сирии, а также их возможных союзников.