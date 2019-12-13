Политика

ИзвестияИзвестияКлимкин предрек переход части территорий Украины под контроль России

Россия не отказалась от планов разделения Украины и создания Новороссии, что чревато переходом части территорий страны под контроль РФ, заявил бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.
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Поклонская посоветовала Климкину избавиться от фобий

РИА Новости07:29

Климкин изложил сценарий перехода территорий Украины к России

РБКвчера в 22:45

Климкин предрек переход ряда украинских территорий к России

Московский Комсомолец02:01

Климкин назвал варианты разрешения конфликта в Донбассе

RT на русском01:01

Клинцевич: Климкин сознательно стращает украинцев распадом

REGNUM05:36

В Киеве предрекли переход части Украины под контроль России

URA.Ruвчера в 22:01

Климкин предрек переход части территорий Украины под контроль России

Известиявчера в 20:55
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Происшествия

ФСБ сообщила о задержании в Москве членов «Исламского государства»

В Москве задержаны пять членов террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), которых подозревают в намерении совершить диверсионно-террористические акты, сообщила ФСБ РФ.
Коммерсантъ 07:03
Происшествия

Найден погибший при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» офицер

Тело офицера найдено на месте тушения пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске, сообщает пресс-служба Северного флота.
RT на русском 07:27
Происшествия

В Москве произошел крупный пожар на складе с тканями

На Варшавском шоссе в Москве горит склад с тканями, площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице.
РБК 05:52
Шоу-бизнес

Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова

Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.
ТАСС 02:43
Биатлон

Россиянка Миронова стала третьей в спринте на этапе КМ по биатлону

Российская газета 07:33
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом. Она отметила, что причина таких кардинальных изменений – любовь.
OAnews 06:50
Общество

В Epic Games Store началась раздача The Wolf Among Us

Gmbox.ru 04:07
Гаджеты

MSI выпустила видеокарты AMD Radeon RX 5500 XT

Производитель MSI заявил о создании восьми графических ускорителей на платформе AMD Radeon RX 5500 XT.
Актуальные Новости вчера в 12:14
Экономика

Сегодня особо мощного роста на рынке США ожидать точно не стоит

Да, по ходу торгов все же возникали некоторые сомнения — а не фейк ли это (ну, а как же не сомневаться, зная Трампа!), но инвесторы старались отогнать от себя эти дурные мысли и продолжали верить в лучшее.
ПРАЙМ 06:06
Политика

Зеленский подтвердил, что пожал руку Путину

Выступая на телеканале "1+1", украинский лидер Владимир Зеленский уточнил, что он пожал руку президенту РФ Владимиру Путину в ходе саммита в "нормандском формате" в Париже.
Московский Комсомолец вчера в 16:14
Гаджеты

Microsoft показала новые логотипы для Windows 10X

Microsoft показала новый логотип для Windows 10X, который разработчики могут распространить и на Windows 10.
Актуальные Новости 02:10
Политика

Захарова прокомментировала ответ Зеленского на слова Путина про газ

РИА Новости 02:02
Политика

Трамп заявил, что США и Китай близки к заключению торговой сделки

США и Китай очень близки к заключению торговой сделки, сообщил в четверг в своем Twitter-аккаунте президент США Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 10:29
Интернет

«Яндекс» увидел в разбирательстве с Nginx риски для IT-рынка

В «Яндексе» считают, что любые попытки преследования компаний за создание программ с открытым кодом (таких как у Nginx) повлекут за собой негативные последствия для всего IT-рынка.
Компания 05:04
Экономика

Капитализация Saudi Aramco во второй день торгов IPO превысила $2 трлн

Цена акций крупнейшей в мире нефтегазовой компании Saudi Aramco во второй день торгов после IPO (первичное размещение акции) выросла на 10% — до 38,7 саудовских риалов ($10,3) за бумагу.
РБК вчера в 08:19
Политика

Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
РБК вчера в 15:37
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
Политика

В нацсовете при Путине отреагировали на задержание Чубарова в Румынии

Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации "Инкишаф" Эскендер Билялов заявил, что не удивлен задержанием в аэропорту Бухареста лидера запрещенного в России меджлиса*.
РИА Новости Крым вчера в 06:29
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
ToDay News Ufa 11 декабря в 11:44
Здоровье

Умер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака

Умер Роман Кузнецов, еще один ребенок, которого должен был оперировать трансплантолог Михаил Каабак, на месяц приостанавливавший работу в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей.
Коммерсантъ 03:55
Политика

Левченко прокомментировал отставку с поста главы Иркутской области

Сергей Левченко, занимавший ранее пост губернатора Иркутской области, заявил, что решил уйти в отставку, поскольку в сложившейся ситуации в регионе так будет лучше для местных жителей.
RT на русском 07:16
Происшествия

В казначействе Дагестана силовики изымают документы

Изымают только те документы, которые представляют ценность для непосредственно расследования дела.
Замана 05:29
Общество

Принят ряд решений по обеспечению прав граждан в связи с отзывом лицензии у «Кранбанка»

В связи с отзывом лицензии у «Кранбанка» принят ряд решений по обеспечению прав граждан на получение мер социальной поддержки, а также по возмещению вкладов Агентством по страхованию вкладов.
IvanovoNews 07:24
Армия и оружие

Ростех отгрузил в войска очередную партию «арктических» танков Т-80БВМ

Первая партия «арктических» танков Т-80БВМ поступила в российские войска, о чем сообщил ресурс RG.RU.
Слово и Дело вчера в 12:49
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Политика

Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР

Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
РБК 11 декабря в 11:37
Игры

Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала

Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
CyberSport.ru 11 декабря в 04:01
Футбол

Мане признан лучшим игроком месяца в АПЛ, Клопп – лучшим тренером

Бомбардир.ру 07:33
Экономика

Путин удивился словам Кудрина о неисполнении бюджета на ₽1 трлн

Кудрин отметил, что «такого никогда не было», и уточнил, что в прошлом году федеральный бюджет был неисполнен на 770 млрд руб.
РБК 11 декабря в 14:53
Хоккей

Россия уступила Швеции в матче на Кубке Первого канала по хоккею

Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Сборная России по хоккею проиграла команде Швеции со счетом 3:4 в матче на втором этапе Еврохоккейтура - Кубке Первого канала.
Absolut TV 03:11
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