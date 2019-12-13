Политика

РИА НовостиРИА НовостиКлимкин предрек переход части территорий Украины под власть России

По мнению бывшего главы украинской дипломатии, существует три варианта разрешения конфликта в Донбассе. Один из них, считает Климкин, компромисс с Россией, который закончится распадом Украины с последующим переходом значительной части территории страны под власть восточного соседа.
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