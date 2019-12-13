Политика
ИзвестияКлимкин предрек переход части территорий Украины под контроль России
Россия не отказалась от планов разделения Украины и создания Новороссии, что чревато переходом части территорий страны под контроль РФ, заявил бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.
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Политика
Скабеева высмеяла ответ Зеленского на слова Путина про газ
Телеведущая Ольга Скабеева сочла неудачным ответ президента Украины Владимира Зеленского на шуточную реплику Владимира Путина о газе.
Технологии
«Яндекс» высказался о конфликте Rambler и Nginx
Обыск прошел в рамках уголовного дела о нарушении авторских прав, возбуждённого по заявлению Rambler Group.
Общество
Начальник УМВД по Екатеринбургу уволился из полиции
Кино
Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»
Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Политика
Песков заявил, что Путин высоко оценивает работу омбудсмена Кузнецовой
Президент России Владимир Путин высоко и позитивно оценивает работу уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Политика
Консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании
Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин с большим перевесом — по предварительным данным, они получили 364 депутатское кресло из 650, тогда как их ближайшие конкуренты, лейбористы, потеряли почти 60 мест и будут представлены лишь 203 парламентариями.
Политика
Зеленский оценил прекращение показа сериала «Слуга народа» на ТНТ
Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал прекращение показа сериала «Слуга народа» с его участием на российском телеканале ТНТ.
Политика
Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ
Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
Шоу-бизнес
43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж
Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Армия и оружие
МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
МИД отреагировал на испытание американцами ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Шоу-бизнес
Умерла актриса Екатерина Дурова
Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
Происшествия
В Германии прогремел взрыв в жилом доме
Игры
Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X
Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Происшествия
СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Армия и оружие
Forbes оценил новейшую российскую подлодку
Американское издание Forbes назвало новейшую российскую подлодку Б-274 "Петропавловск-Камчатский" не похожей ни на одну американскую субмарину.
Футбол
Определились все участники плей-офф Лиги Европы
Завершился шестой тур группового этапа Лиги Европы (ЛЕ), по итогам которого определились команды, попавшие в плей-офф турнира.
Шоу-бизнес
Копией Филиппа Киркорова стала дочь Анастасии Стоцкой
Нашлись те, кто в открытую заявил, что девочка – копия Филиппа Киркорова, об этом сообщает "Дни.ру".
Общество
В Свердловской области 31 декабря сделали выходным днем
Губернатор Свердловской области сделал 31 декабря выходным днем для чиновников.
Космос
Зонд NASA составил первую глобальную карту ветров в атмосфере Марса
Периодические "нырки" зонда MAVEN в атмосферу Марса помогли ученым составить полную карту движения ветров на этой планете.
Политика
Зеленский предложил упростить получение гражданства сбежавшим из РФ
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, в котором, в частности, предлагается упростить получение украинского гражданства тем, кто проходил военную службу в вооруженных силах страны или сбежал из РФ, сообщила в пятницу пресс-служба главы украинского государства.
Общество
России предрекли рекордную убыль населения по итогам 2019 года
Естественная убыль населения России за девять месяцев 2019 года составила 259 тысяч 600 человек.
Экономика
«Газпром» пообещал акционерам половину прибыли через два года
«Газпром» в течение трех лет увеличит размер дивидендов до 50% от скорректированной чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Единоборства
Нурмагомедов пообещал бить Фергюсона особенно сильно
Происшествия
На стройке под Екатеринбургом утонули экскаваторы
Под Екатеринбургом утонули в озере лебяжьем два экскаватора.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Общество
Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов
Предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, так как увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства, говорит директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.
Спорт
Определены победители The Game Awards–2019
Армия и оружие
СМИ сообщили о продвижении армии Хафтара в сторону Триполи
Происшествия
Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» потушен
Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске потушен.
Происшествия
Пять человек подозреваются в убийстве Шеремета
Следствие подозревает пять человек в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.