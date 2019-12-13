Политика

ИзвестияИзвестияКлимкин предрек переход части территорий Украины под контроль России

Россия не отказалась от планов разделения Украины и создания Новороссии, что чревато переходом части территорий страны под контроль РФ, заявил бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.
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Украина: правда о вассальной зависимости

REGNUM04:35

Климкин предрек переход ряда украинских территорий к России

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Климкин предрек переход части территорий Украины под контроль России

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Климкин изложил сценарий перехода территорий Украины к России

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В Киеве предрекли переход части Украины под контроль России

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Климкин назвал варианты разрешения конфликта в Донбассе

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Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России

РИА Новостивчера в 20:10
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Политика

Скабеева высмеяла ответ Зеленского на слова Путина про газ

Телеведущая Ольга Скабеева сочла неудачным ответ президента Украины Владимира Зеленского на шуточную реплику Владимира Путина о газе.
РИА Новости 00:59
Технологии

«Яндекс» высказался о конфликте Rambler и Nginx

Обыск прошел в рамках уголовного дела о нарушении авторских прав, возбуждённого по заявлению Rambler Group.
TelecomDaily 04:27
Общество

Начальник УМВД по Екатеринбургу уволился из полиции

ТагилСити.ру 04:11
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Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»

Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Kinonews.ru 11 декабря в 16:09
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Песков заявил, что Путин высоко оценивает работу омбудсмена Кузнецовой

Президент России Владимир Путин высоко и позитивно оценивает работу уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:21
Политика

Консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании

Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин с большим перевесом — по предварительным данным, они получили 364 депутатское кресло из 650, тогда как их ближайшие конкуренты, лейбористы, потеряли почти 60 мест и будут представлены лишь 203 парламентариями.
RT на русском 04:21
Политика

Зеленский оценил прекращение показа сериала «Слуга народа» на ТНТ

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал прекращение показа сериала «Слуга народа» с его участием на российском телеканале ТНТ.
RT на русском 04:13
Политика

Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
REGNUM 00:37
Шоу-бизнес

43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж

Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Вокруг ТВ 01:12
Армия и оружие

МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

МИД отреагировал на испытание американцами ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
РИА Новости 03:25
Шоу-бизнес

Умерла актриса Екатерина Дурова

Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
РИА Новости 03:13
Происшествия

В Германии прогремел взрыв в жилом доме

РИА Новости 04:34
Игры

Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X

Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Газета.Ru 02:07
Происшествия

СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости вчера в 08:05
Армия и оружие

Forbes оценил новейшую российскую подлодку

Американское издание Forbes назвало новейшую российскую подлодку Б-274 "Петропавловск-Камчатский" не похожей ни на одну американскую субмарину.
РИА Новости 03:25
Футбол

Определились все участники плей-офф Лиги Европы

Завершился шестой тур группового этапа Лиги Европы (ЛЕ), по итогам которого определились команды, попавшие в плей-офф турнира.
РБК вчера в 18:41
Шоу-бизнес

Копией Филиппа Киркорова стала дочь Анастасии Стоцкой

Нашлись те, кто в открытую заявил, что девочка – копия Филиппа Киркорова, об этом сообщает "Дни.ру".
Privet-Rostov.ru вчера в 00:21
Общество

В Свердловской области 31 декабря сделали выходным днем

Губернатор Свердловской области сделал 31 декабря выходным днем для чиновников.
Российская газета 02:03
Космос

Зонд NASA составил первую глобальную карту ветров в атмосфере Марса

Периодические "нырки" зонда MAVEN в атмосферу Марса помогли ученым составить полную карту движения ветров на этой планете.
ТАСС вчера в 14:22
Политика

Зеленский предложил упростить получение гражданства сбежавшим из РФ

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, в котором, в частности, предлагается упростить получение украинского гражданства тем, кто проходил военную службу в вооруженных силах страны или сбежал из РФ, сообщила в пятницу пресс-служба главы украинского государства.
РИА Новости 03:10
Общество

России предрекли рекордную убыль населения по итогам 2019 года

Естественная убыль населения России за девять месяцев 2019 года составила 259 тысяч 600 человек.
Газета.Ru 03:59
Экономика

«Газпром» пообещал акционерам половину прибыли через два года

«Газпром» в течение трех лет увеличит размер дивидендов до 50% от скорректированной чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
РБК вчера в 13:09
Единоборства

Нурмагомедов пообещал бить Фергюсона особенно сильно

Российская газета вчера в 18:41
Происшествия

На стройке под Екатеринбургом утонули экскаваторы

Под Екатеринбургом утонули в озере лебяжьем два экскаватора.
REGNUM 03:31
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Общество

Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов

Предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, так как увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства, говорит директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.
РБК вчера в 23:00
Спорт

Определены победители The Game Awards–2019

Чемпионат 00:28
Армия и оружие

СМИ сообщили о продвижении армии Хафтара в сторону Триполи

РИА Новости вчера в 16:10
Происшествия

Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» потушен

Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске потушен.
RT на русском 03:24
Происшествия

Пять человек подозреваются в убийстве Шеремета

Следствие подозревает пять человек в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.
ТАСС вчера в 10:50
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